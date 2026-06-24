https://spnfa.ir/20260624/کارشناس-مصوبه-سنای-آمریکا-دست-کاخ-سفید-را-برای-گسترش-درگیری-نظامی-با-ایران-میبندد-30004201.html

کارشناس: مصوبه سنای آمریکا دست کاخ سفید را برای گسترش درگیری نظامی با ایران می‌بندد

کارشناس: مصوبه سنای آمریکا دست کاخ سفید را برای گسترش درگیری نظامی با ایران می‌بندد

اسپوتنیک ایران

امیررضا نظری کارشناس مسائل ایران و خاورمیانه در گفت‌وگو با اسپوتنیک اظهار داشت: در ایالات متحده آمریکا قانونی تحت عنوان قانون اختیارات جنگی وجود دارد که در سال... 24.06.2026, اسپوتنیک ایران

2026-06-24T16:48+0430

2026-06-24T16:48+0430

2026-06-24T16:48+0430

گزارش و تحلیل

آمریکا

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امیررضا نظری کارشناس مسائل ایران و خاورمیانه در گفت‌وگو با اسپوتنیک اظهار داشت: در ایالات متحده آمریکا قانونی تحت عنوان قانون اختیارات جنگی وجود دارد که در سال 1973 و در پی تجربه جنگ ویتنام به تصویب رسید.جان کلام این قانون آن است که رئیس‌جمهور آمریکا بدون مجوز کنگره نمی‌تواند بیش از 60 روز در یک مخاصمه نظامی ادامه حضور داشته باشد.نظری در ادامه گفت: قطعنامه‌ای که اخیراً در سنای آمریکا به تصویب رسید، در واقع تأکیدی دوباره بر همین قانون و ضرورت پایبندی دولت به آن بود. در دهه‌های گذشته، رؤسای جمهور مختلف آمریکا، از جمله دونالد ترامپ، نسبت به این قانون انتقاد داشته‌اند و معتقد بوده‌اند که قانون مذکور اختیارات فرمانده کل قوا را محدود می‌کند.از این منظر، مصوبه اخیر سنا را می‌توان نوعی یادآوری سیاسی به رئیس‌جمهور آمریکا دانست که نمی‌تواند بدون کسب مجوز قانونی، دامنه درگیری نظامی با ایران را گسترش دهد. وی تصریح کرد: اگر بخواهیم تأثیر این قطعنامه را بر روابط ایران و آمریکا بررسی کنیم، به اعتقاد من نخستین پیامد آن محدود شدن دست مذاکره‌کنندگان آمریکایی در روند مذاکرات است. این مصوبه به طرف ایرانی نشان می‌دهد که در ساختار سیاسی آمریکا اجماع کاملی درباره ادامه فشار نظامی علیه ایران وجود ندارد. همچنین آشکار می‌سازد که دولت آمریکا با محدودیت‌های حقوقی و سیاسی داخلی مواجه است و همین مسئله می‌تواند موقعیت مذاکره‌ای ایران را تقویت کند.از سوی دیگر، با توجه به نزدیک بودن انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره و فشارهای سیاسی داخلی بر دولت ترامپ، بعید به نظر می‌رسد که کاخ سفید بتواند به سمت یک عملیات نظامی گسترده و پرهزینه حرکت کند. هرگونه اقدام نظامی جدید، به‌ویژه در شرایط فعلی، می‌تواند با مخالفت جدی کنگره و افکار عمومی مواجه شود. این کارشناس خاطر نشان کرد، در این میان مهم‌ترین محدودیت‌ها متوجه عملیات تهاجمی جدید از جمله حملات هوایی علیه اهداف داخل ایران، عملیات دریایی گسترده در خلیج فارس و دریای عمان، و افزایش چشمگیر استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه خواهد بود.به بیان دیگر، دامنه عملیات نظامی موجود نمی‌تواند به سادگی توسعه یابد و هرگونه گسترش قابل توجه احتمالاً نیازمند کسب مجوز از کنگره خواهد بود. این وضعیت می‌تواند به نفع ایران باشد، زیرا وابستگی امنیتی و نظامی اسرائیل به حمایت آمریکا قابل توجه است و هرگونه محدودیت در نقش‌آفرینی مستقیم واشنگتن، بر محاسبات راهبردی اسرائیل نیز تأثیر خواهد گذاشت. در چنین شرایطی، احتمالاً تل‌آویو با احتیاط بیشتری درباره تشدید تنش‌ها تصمیم‌گیری خواهد کرد.البته باید توجه داشت که در صورت وقوع حمله مستقیم علیه نیروها یا منافع آمریکا، رؤسای جمهور آمریکا همچنان می‌توانند با استناد به اختیارات دفاعی خود دست به اقدامات محدود نظامی بزنند. همچنین دولت آمریکا همواره تأکید کرده است که حق دفاع از نیروهای خود را محفوظ می‌داند. از این رو، مصوبه سنا به معنای نفی کامل گزینه نظامی نیست، بلکه بیش از هر چیز تلاشی برای جلوگیری از ورود آمریکا به یک جنگ گسترده و بلندمدت بدون مجوز کنگره محسوب می‌شود.

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