شکست بلوف جنگ در واشنگتن
© Sputnik / Mikhail Turgiev / مراجعه به بانک تصاویر آمادگی آمریکا برای پرداخت بخشی از حق عضویت خود به سازمان بهداشت جهانی
© Sputnik / Mikhail Turgiev/
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اشکان ممبینی، کارشناس ارشد مسائل بینالملل، در خصوص محدود سازی اختیارات جنگی رییس جمهور توسط سنای آمریکا، به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت:
تصویب قطعنامه محدودسازی اختیارات جنگی رئیسجمهور آمریکا در سنا، فراتر از یک مصوبه قانونی، رخدادی واجد پیامهای مهم سیاسی و ژئوپلیتیکی است که ابعاد عمیقتری از پایداری راهبردی تهران و فرسایش قدرت تصمیمگیری در واشنگتن را عیان میکند.
این اقدام دوقطبی در حاکمیت آمریکا، پیش از آنکه ناشی از پشیمانی اخلاقی سیاستمداران کاخ سفید باشد، نتیجه مستقیم مقاومت فعال و مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران است. زمانی که هزینههای تقابل نظامی با ایران به دلیل آمادگی دفاعی و اقتدار موشکی کشور به شدت بالا رفت، ناظران و قانونگذاران آمریکایی متوجه شدند که هرگونه ماجراجویی جدید میتواند به یک بحران مهارناپذیر تبدیل شود؛ امری که نشان داد منطق ایستادگی، هزینه تقابل را برای دشمن ملموس کرده است.
تصویب قطعنامه محدودسازی اختیارات جنگی رئیسجمهور آمریکا در سنا، فراتر از یک مصوبه قانونی، رخدادی واجد پیامهای مهم سیاسی و ژئوپلیتیکی است که ابعاد عمیقتری از پایداری راهبردی تهران و فرسایش قدرت تصمیمگیری در واشنگتن را عیان میکند.
این اقدام دوقطبی در حاکمیت آمریکا، پیش از آنکه ناشی از پشیمانی اخلاقی سیاستمداران کاخ سفید باشد، نتیجه مستقیم مقاومت فعال و مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران است. زمانی که هزینههای تقابل نظامی با ایران به دلیل آمادگی دفاعی و اقتدار موشکی کشور به شدت بالا رفت، ناظران و قانونگذاران آمریکایی متوجه شدند که هرگونه ماجراجویی جدید میتواند به یک بحران مهارناپذیر تبدیل شود؛ امری که نشان داد منطق ایستادگی، هزینه تقابل را برای دشمن ملموس کرده است.
وی افزود:
از سوی دیگر، همراهی تعدادی از سناتورهای جمهوریخواه با دموکراتها، نشاندهنده یک گسست جدی و بیاعتمادی عمیق درونساختاری به رفتارهای جنگطلبانه ترامپ است. این اتفاق ثابت کرد که دکترین "فشار حداکثری" دیگر حتی در داخل نهادهای حاکمیتی آمریکا نیز خریدار ندارد و هراس از افکار عمومی، نظام سیاسی این کشور را نسبت به عواقب یک جنگ ناخواسته نگران کرده است.
اگرچه این اقدام از دید اجرایی ممکن است با موانعی روبرو بوده و ماهیتی نمادین داشته باشد، اما از سه جنبه برای دولت ترامپ هزینهساز خواهد بود: نخست، سلب مشروعیت داخلی که هرگونه تحرک نظامی را به عنوان اقدامی خودسرانه و غیرقانونی بازنمایی میکند؛ دوم، خلع سلاح روانی و تضعیف موضع واشنگتن در سطح بینالملل، چرا که نشان میدهد رئیسجمهور پشتوانه اجماع داخلی را برای تهدید نظامی ندارد؛ و سوم، ایجاد چالشهای بودجهای و نظارتی در کنگره برای تأمین مالی ماجراجوییهای فرامرزی.
در نهایت، این رویداد پیام روشنی به متحدان منطقهای واشنگتن فرستاد؛ مبنی بر اینکه آمریکا دیگر چک سفید امضایی برای ورود به جنگهای مستقیم علیه ایران صادر نخواهد کرد و این خود مهر تأییدی بر شکست محاسباتی تندروهای کاخ سفید است.