https://spnfa.ir/20260624/رئیسکل-بانک-مرکزی-از-شنبه-تخصیص-و-تمین-ارز-واردات-افزایش-معنادار-خواهد-داشت--30004456.html

رئیس‌کل بانک مرکزی: از شنبه تخصیص و تأمین ارز واردات افزایش معنادار خواهد داشت

رئیس‌کل بانک مرکزی: از شنبه تخصیص و تأمین ارز واردات افزایش معنادار خواهد داشت

اسپوتنیک ایران

به گزارش خبرنگار اسپوتنیک در تهران، دکتر عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به معافیت اخیر و رفع محدودیت‌های صادرات نفتی ایران گفت: در ماه‌های اخیر، به... 24.06.2026, اسپوتنیک ایران

2026-06-24T16:50+0430

2026-06-24T16:50+0430

2026-06-24T16:50+0430

ایران

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به گزارش خبرنگار اسپوتنیک در تهران، دکتر عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به معافیت اخیر و رفع محدودیت‌های صادرات نفتی ایران گفت: در ماه‌های اخیر، به دلیل نااطمینانی‌ها و ضرورت صیانت از ثبات بازار ارز، بانک مرکزی ناگزیر بود با احتیاط بیشتری در تخصیص و تأمین ارز عمل کند و بخشی از منابع ارزی کشور نیز برای تقویت ذخایر اختصاص یافت.اکنون با رفع محدودیت صادرات نفتی در چارچوب معافیت اخیر و بهبود امکان دسترسی به منابع ارزی، دست بانک مرکزی برای افزایش معنادار تخصیص و تأمین ارز بازتر شده است. بر همین اساس، بانک مرکزی بخشی از ذخایر ارزی تقویت‌شده در ماه‌های اخیر را روانه چرخه تأمین ارز خواهد کرد و از روز شنبه آینده تغییر محسوسی در تخصیص و تامین ارز صنعت، ایجاد و در اولین مرحله دو میلیارد دلار تامین ارز خواهد شد.رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرد: افزایش تخصیص و تأمین ارز، به‌ویژه برای کالاهای اساسی، مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و نیازهای تولید، می‌تواند فشار ناشی از محدودیت واردات بر قیمت‌ها را کاهش دهد و به کنترل تورم کمک کند. سیاست بانک مرکزی در دوره جدید، استفاده فعال از گشایش‌های ارزی اخیر برای تأمین نیازهای واقعی اقتصاد، پشتیبانی از تولید و حفظ ثبات بازار ارز است.

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