https://spnfa.ir/20260622/چشمانداز-کاهش-تنش-ایران-و-آمریکا-پیامدهای-منطقهای-و-بازار-نفت-29972211.html

چشم‌انداز کاهش تنش ایران و آمریکا، پیامدهای منطقه‌ای و بازار نفت

چشم‌انداز کاهش تنش ایران و آمریکا، پیامدهای منطقه‌ای و بازار نفت

اسپوتنیک ایران

امیررضا نظری روزنامه نگار و کارشناس مسائل بین‌الملل در گفت‌وگو با اسپوتنیک اظهار داشت که مذاکرات صلح میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده با میانجی‌گری قطر... 22.06.2026, اسپوتنیک ایران

2026-06-22T16:36+0430

2026-06-22T16:36+0430

2026-06-22T16:36+0430

گزارش و تحلیل

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امیررضا نظری روزنامه نگار و کارشناس مسائل بین‌الملل در گفت‌وگو با اسپوتنیک اظهار داشت که مذاکرات صلح میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده با میانجی‌گری قطر و پاکستان گامی مهم در جهت مهار یکی از طولانی‌ترین تنش‌های خاورمیانه محسوب می‌شود.وی معتقد است این روند می‌تواند به کاهش سطح تقابل‌های منطقه‌ای منجر شده و زمینه را برای شکل‌گیری فصل جدیدی از همکاری میان ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس فراهم کند. به گفته او این رویکرد جایگزین نگاه سنتی مبتنی بر تأمین امنیت از سوی قدرت‌های خارجی خواهد شد.این کارشناس مسائل بین‌الملل با اشاره به احتمال گسترش همکاری‌های اقتصادی میان ایران و کشورهای عربی، از جمله در حوزه‌های زیرساختی، هوانوردی و بنادر، تأکید می‌کند که چنین همکاری‌هایی می‌تواند علاوه بر کمک به بازسازی خسارات جنگ، به ارتقای سطح روابط اقتصادی در منطقه منجر شود. به باور وی، تحول در معماری امنیتی خاورمیانه ممکن است در بلندمدت زمینه‌ساز شکل‌گیری سازوکارهای منطقه‌ای مشابه الگوهای همگرایی اقتصادی در دیگر نقاط جهان شود.نظری در عین حال افزود، اسرائیل از جمله بازیگرانی است که ممکن است از روند نزدیکی ایران و کشورهای عربی متضرر شود و در نتیجه برای ایجاد اختلال در مذاکرات یا روند اجرای توافقات احتمالی تلاش کند. با این حال، او معتقد است کشورهای عربی بیش از گذشته به ضرورت همکاری و جلوگیری از مداخله عوامل خارجی در اختلافات منطقه‌ای پی برده‌اند، هرچند خطر تنش‌ها و درگیری‌های مقطعی، از جمله در لبنان، همچنان پابرجاست.وی درباره بازار جهانی نفت نیز خاطرنشان کرد، که رفع احتمالی تحریم‌های ایران در کوتاه‌مدت بعید است موجب شوک یا کاهش قابل توجه قیمت نفت شود، زیرا تولیدکنندگان بزرگ و قراردادهای بلندمدت موجود، بازار را تا حد زیادی متعادل کرده‌اند.به اعتقاد او، آثار بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی به‌تدریج و در افق بلندمدت نمایان خواهد شد و احیای جایگاه پیشین ایران در بازار انرژی مستلزم انعقاد قراردادهای رقابتی‌تر و ارائه شرایط جذاب‌تر به خریداران بین‌المللی، به‌ویژه در اروپا، خواهد بود.

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