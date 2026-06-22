https://spnfa.ir/20260622/برگزاری-پنجمین-نشست-گفتگوهای-خاورمیانهای-ایران-و-روسیه-در-مسکو-29980065.html

برگزاری پنجمین نشست گفتگوهای خاورمیانه‌ای ایران و روسیه در مسکو

برگزاری پنجمین نشست گفتگوهای خاورمیانه‌ای ایران و روسیه در مسکو

اسپوتنیک ایران

به گزارش خبرنگار اسپوتنیک، پنجمین دور مشورت‌ها و گفتگوهای خاورمیانه‌ای وزارتخانه‌های امور خارجه ایران و روسیه، امروز دوشنبه اول تیر با حضور الکساندر ‌کینشاک... 22.06.2026, اسپوتنیک ایران

2026-06-22T22:27+0430

2026-06-22T22:27+0430

2026-06-23T00:49+0430

ایران

سیاسی

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به گزارش خبرنگار اسپوتنیک، پنجمین دور مشورت‌ها و گفتگوهای خاورمیانه‌ای وزارتخانه‌های امور خارجه ایران و روسیه، امروز دوشنبه اول تیر با حضور الکساندر ‌کینشاک نماینده ویژه روسیه در امور سوریه و مدیرکل خاورمیانه و شمال آفریقای وزارت امور خارجه روسیه و مهدی شوشتری دستیار وزیر و مدیرکل غرب آسیا و شمال آفریقای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در مسکو برگزار شد.طرفین در این نشست با بررسی مفاد یادداشت تفاهم ایران و امریکا ‌و تلاش‌های جاری برای توقف جنگ در کل منطقه، بر ضرورت توقف کامل حملات رژیم صهیونیستی به لبنان و خروج فوری نیروهای رژیم از مناطق اشغالی در جنوب لبنان و احترام به حاکمیت و تمامیت سرزمینی این کشور تاکید کردند. در خصوص تحولات فلسطین اشغالی، طرفین با ابراز نگرانی از وضعیت جاری در نوار غزه و‌ کرانه باختری رود اردن در نتیجه تداوم حملات و تجاوزات اسراییل، بر ضرورت پای‌بندی به مفاد توافق اتش‌بس، توقف کامل حملات به غزه، ورود کمک‌های بشردوستانه به میزان کامل و کافی و جلوگیری از اقدامات افراطی در کرانه باختری و قدس شریف و احقاق حقوق ملت فلسطین و در راس ان حق بنیادین تعیین سرنوشت و تشکیل دولت مستقل فلسطینی تاکید کردند.بررسی و تبادل نظر در خصوص طیف وسیعی از تحولات منطقه شامل تحولات سوریه، سودان، لیبی و مساله صحرای غربی، از دیگر محورهای گفتگوها در این نشست بود. طرفین در پایان در خصوص استمرار منظم مشورت‌ها و رایزنی‌های نزدیک دو کشور در خصوص تحولات منطقه غرب آسیا توافق کردند.شوشتری همچنین در به‌صورت جداگانه با گئورگی بوریسنکو معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه روسیه دیدار کرد. بررسی تحولات منطقه پس از امضای یادداشت تفاهم ایران و امریکا و تاثیرات ان در حوزه‌های مختلف، محور اصلی این دیدار بود.

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اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

شیوا آبشناس

ایران , سیاسی