https://spnfa.ir/20260619/از-میدان-نبرد-تا-میز-مذاکره-روایتی-از-تسلیم-آمریکا-در-برابر-اقتدار-ایران-29922435.html

از میدان نبرد تا میز مذاکره روایتی از تسلیم آمریکا در برابر اقتدار ایران

از میدان نبرد تا میز مذاکره روایتی از تسلیم آمریکا در برابر اقتدار ایران

اسپوتنیک ایران

ایران با نمایش هم‌زمان قدرت بازدارندگی در میدان و چابکی راهبردی در دیپلماسی، ثابت کرد که میز مذاکره هر کجا که ایران اراده کند، برپا خواهد شد. 19.06.2026, اسپوتنیک ایران

2026-06-19T14:18+0430

2026-06-19T14:18+0430

2026-06-19T14:18+0430

گزارش و تحلیل

ایران

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احسان جعفری فر استاد دانشگاه و کارشناس و پژوهشگر مسائل بین الملل درباره امضای مجازی یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا به اسپوتنیک گفت: این رویداد به نوعی نمایش برتری راهبردی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ مناقشات با غرب محسوب می‌شود.در واقع پس از مقاومت 40 روزه ملت ایران و حاصل تحمیل شکست‌های پیاپی به ائتلاف غربی در میدان نبرد انتخاب فرمتی بود که به جای نشست حضوری و در قالب یک ویدیوکنفرانس ساده برگزار می گردد. آمریکایی که با شعارها و برنامه های از پیش تعیین شده پا به میدان گذاشته بود، امروز نه تنها از آن رویای خام دست کشیده، بلکه مجبور به پذیرش بی‌چون و چرای قواعدی شده که تهران بر میز مذاکره تحمیل کرده است.جعفری فر در ادامه افزود: ترسیم یک مثلث راهبردی شامل گرفتن امتیاز با حفظ توانمندی ملی و موشکی، سنجش رفتار عملی طرف مقابل و آمادگی همه‌جانبه حتی برای فردای توافق در سایه توافق با امضای مجازی چنان چهارچوب محکمی را ترسیم می کند که علی رغم اینکه برخی رسانه‌های غربی در تلاش برای کوچک‌نمایی این شکست راهبردی بودند و آن را دیپلماسی دیجیتال نامیدند، اما واقعیت میدانی روایت دیگری دارد مبنی بر اینکه آمریکا با تمام توان نظامی و رسانه‌ای خود، پس از ماه‌ها جنگی تمام‌عیار، به نقطه‌ای عقب‌نشست که در مقابل نقد افکار عمومی نسبت به آغاز جنگ تا نتیجه جنگ قرار گرفته است.وی تصریح کرد، در حالی که پیش از جنگ، شعارها و اهدافی با غرور تمام تعیین شده بودند، ایران با نمایش هم‌زمان قدرت بازدارندگی در میدان و چابکی راهبردی در دیپلماسی، نیاز به حضور در کاخ‌های سفید و مراکز تشریفاتی غرب را یک بار برای همیشه کنار گذاشت و ثابت کرد که میز مذاکره هر کجا که ایران اراده کند، برپا خواهد شد.جعفری فر خاطر نشان کرد، انتخاب محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، برای امضای این سند تاریخی، یک تصمیم کاملاً حساب‌شده است، مبنی بر اینکه اولاً پشت میز مذاکره، کسی است که با سوابق خود نماد تلفیق میدان و دیپلماسی است و آمریکا باید بداند که اقتدار نظامی و اراده ملت ایران وجود دارد.دوم اینکه نظارت مستمر بر رفتار آمریکا و جلوگیری از تکرار خلف‌وعده‌های قبلی با نهادهای قانونی به جدیت صورت خواهد گرفت تا تجربه تلخ خلف‌وعده‌های قبلی تکرار نشود و سوم رویکردی است که خطوط قرمز نظام را با صلابت حفظ کرده و آمریکا را به اجرا واخواهد داشت.وی در پایان تصریح کرد، این رویداد تاریخی، نقطه عطفی در هندسه قدرت منطقه و سند رسمی افول هژمونی آمریکا در غرب آسیا محسوب می‌شود. جمهوری اسلامی ایران با تلفیق هوشمندانه قدرت موشکی و عقلانیت دیپلماتیک، نه تنها خطوط قرمز خود را با صلابت تمام حفظ کرد، بلکه الگویی جدید از مقاومت فعال را به جهانیان معرفی نمود.

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