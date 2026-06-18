https://spnfa.ir/20260618/امضای-آنلاین-تفاهم-صلح-برای-ملاحظات-سیاسی-29911897.html

امضای آنلاین تفاهم صلح برای ملاحظات سیاسی

امضای آنلاین تفاهم صلح برای ملاحظات سیاسی

اسپوتنیک ایران

امضای آنلاین تفاهم صلح برای ملاحظات سیاسیاشکان ممبینی، کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل، در خصوص تفاهم صلح بین ایران و آمریکا و امضای آنلاین آن، به خبرنگار... 18.06.2026, اسپوتنیک ایران

2026-06-18T22:25+0430

2026-06-18T22:25+0430

2026-06-18T22:29+0430

گزارش و تحلیل

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امضای آنلاین تفاهم صلح برای ملاحظات سیاسیاشکان ممبینی، کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل، در خصوص تفاهم صلح بین ایران و آمریکا و امضای آنلاین آن، به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت: امضای بخشی از این تفاهم‌نامه به صورت آنلاین را نباید لزوماً به عنوان یک موضوع ماهوی یا سیاسی تلقی کرد. به نظر می‌رسد این مسئله بیش از هر چیز در چارچوب ترتیبات اجرایی، تشریفاتی و ملاحظات فنی و زمانی قابل ارزیابی باشد. در سال‌های اخیر نیز استفاده از سازوکارهای الکترونیکی و ارتباطات برخط در بسیاری از توافقات و تفاهمات بین‌المللی به امری رایج تبدیل شده است.البته یک نکته دیگر نیز قابل توجه است. روابط ایران و آمریکا طی بیش از چهار دهه گذشته همواره تحت تأثیر سطح بالایی از تنش، دشمنی، بی‌اعتمادی و تقابل سیاسی قرار داشته است. افزون بر این، حملات اخیر آمریکا علیه ایران و تحولات ناشی از آن نیز بر پیچیدگی فضای روابط دو کشور افزوده است. از این رو، نمی‌توان این احتمال را نادیده گرفت که انتخاب برخی سازوکارهای غیرحضوری در فرآیند امضای تفاهم‌نامه، علاوه بر ملاحظات اجرایی، با هدف مدیریت حساسیت‌های سیاسی و کاهش هزینه‌های ناشی از برگزاری یک مراسم رسمی و حضوری نیز صورت گرفته باشد.وی افزود: به بیان دیگر، با توجه به سابقه روابط دو کشور و فقدان تجربه‌های مشابه در دهه‌های گذشته، چنین شیوه‌ای می‌تواند راهکاری برای پیشبرد فرآیند تفاهم بدون ایجاد حاشیه‌ها و پیامدهای سیاسی ناشی از یک دیدار و مراسم رسمی تلقی شود. با این حال، آنچه اهمیت دارد نه شکل امضا، بلکه محتوای تفاهم و شرایطی است که طرفین را به سمت پذیرش آن سوق داده است. از این منظر، آنچه بیش از هر چیز جلب توجه می‌کند این است که آمریکا پس از هفته‌ها تنش و درگیری، بدون دستیابی به اهداف اعلامی و غیراعلامی خود ناچار به پذیرش مسیری شد که در نهایت به توقف درگیری‌ها و شکل‌گیری این تفاهم منجر شد.

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