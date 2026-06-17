https://spnfa.ir/20260617/نقشه-شوم-ترامپ-برای-لبنان-حزب-الله-راست-می-گفت-29891209.html

نقشه شوم ترامپ برای لبنان، حزب الله راست می گفت

نقشه شوم ترامپ برای لبنان، حزب الله راست می گفت

اسپوتنیک ایران

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته در حین گفتگو با امیر قطر در مقابل دوربین خبرنگاران اظهار داشت که به نتانیاهو گفته بگذار الشرع کار لبنان را تمام کند و... 17.06.2026, اسپوتنیک ایران

2026-06-17T14:30+0430

2026-06-17T14:30+0430

2026-06-17T14:30+0430

گزارش و تحلیل

سیاسی

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چند سالی است که اسرائیل از طریق عوامل نفوذی خود در لبنان تلاش دارد که حزب الله ومقاومت لبنان را خلع سلاح کند و علیرغم اینکه شهید لاریجانی به رئیس جمهوری لبنان پیشنهاد داده بود که حزب الله سلاح اش را تحویل ارتش لبنان دهد و این ارتش سلاح ها را نزد خود نگه دارد و رزمندگان حزب الله عضو ارتش لبنان شوند اما دولت لبنان در تبعیت از دستور العمل های آمریکا سلاح هایی را که تحویل می گرفت در جا نابود می کرد.عملا هدف از این کار هم این بود و هست که ارتش لبنان هیچ امکاناتی را در اختیار نداشته باشد تا بتواند از لبنان دفاع کند و بعدا اگر اسرائیل خواست به لبنان حمله کند کسی نتواند دفاع کند.علیرغم اینکه اسرائیل پس از سقوط بشار الاسد امکانات ارتش سوریه را نیز نابود کرد اما همه می دانند تکفیری ها هنوز حضور دارند و به خون شیعیان و مسیحی های لبنان تشنه هستند.قبل تر هم اینها به لبنان حمله کرده بودند و بخش هایی از استان های شمال لبنان و (شمال شرق) منطقه بقاع لبنان را اشغال کرده بودند اما در آن زمان حزب الله و ارتش لبنان آنها را از لبنان بیرون کردند.اتفاقا رئیس جمهوری فعلی لبنان جوزف عون هم فرماندهی عملیات اخراج مزدوران داعش از لبنان را به عهده گرفت و حزب الله زیر پرچم ارتش لبنان با داعشی ها جنگید و آنها را بیرون کردند.اگر این اتفاق رخ نداده بود احتمالا تعداد زیادی از لبنانی های شیعه و مسیحی و دروزی قتل عام شده بودند و یا مانند ایزدی ها و مسیحی های عراق و سوریه به عنوان برده خرید و فروش شده بودند.بارها هم حزب الله اخطار داده بود که احتمالا آمریکایی ها بخواهند تکفیری های سوریه را به جان لبنانی ها بیاندازند اما بسیاری از اینهایی که عوامل اسرائیل در لبنان به حساب می آیند این صحبت ها را رد کرده بودند.حالا معلوم شد که واقعا چنین نقشه ای در سر آمریکا و اسرائیل است و این احتمال وجود دارد که اینها به تکفیری ها دستور دهند تا ماموریت تصرف لبنان را به عهده بگیرند، بعد از آن هم احتمالا اسرائیل به بهانه مبارزه با تکفیری ها مناطق تحت تصرف آنها را همانند جولان سوریه و یا جبل الشیخ و... ضمیمه خاک خود کند.

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2026

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اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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سیاسی