https://spnfa.ir/20260617/مسابقه-آندری-استنین-فهرست-نهایی-شورتلیست-سال-2026-را-اعلام-کرد-29888588.html
مسابقهٔ آندری استنین فهرست نهایی (شورتلیست) سال 2026 را اعلام کرد
مسابقهٔ آندری استنین فهرست نهایی (شورتلیست) سال 2026 را اعلام کرد
اسپوتنیک ایران
کمیتهٔ برگزاری دوازدهمین دورهٔ مسابقهٔ بینالمللی عکاسی خبری به نام آندری استنین، فهرست نهایی (شورتلیست) سال 2026 را اعلام کرد. آثاری از عکاسان خبری جوان 13... 17.06.2026, اسپوتنیک ایران
2026-06-17T11:00+0430
2026-06-17T11:00+0430
2026-06-17T11:46+0430
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کمیتهٔ برگزاری دوازدهمین دورهٔ مسابقهٔ بینالمللی عکاسی خبری به نام آندری استنین، فهرست نهایی (شورتلیست) سال 2026 را اعلام کرد. آثاری از عکاسان خبری جوان 13 کشور در این فهرست قرار گرفتهاند.ترکیب راهیافتگان به مرحلهٔ نهایی و عکسهای آنها در نسخههای روسی و انگلیسی وبسایت مسابقه قابل مشاهده است.فهرست نهایی که توسط هیئت داوران بینالمللی مسابقه تعیین شده، شامل رتبههای جایزه نمیشود؛ این رتبهها همراه با برندهٔ جایزهٔ بزرگ (گرانپری) در پاییز امسال اعلام خواهند شد.هیئت داوران بینالمللی دوازدهمین دورهٔ مسابقهٔ عکاسی خبری آندری استنین متشکل از عکاسان برجسته و برندگان جوایز معتبر بینالمللی است: عالیه الشمسی (امارات متحدهٔ عربی)، گو جینگ (چین)، ایوان ماسیاس (مکزیک)، گوریندر اوسان (هند)، پاتریک باز (لبنان) و گریگوری دوکور (روسیه).در سال 2026 ، فهرست نهایی مسابقه، شامل عکسهای تکی و مجموعهعکسهای خبرنگاران جوان از 13 کشور است. تعداد کل آثاری که در سال 2026 توسط هیئت داوران بینالمللی ارزیابی شد، حدود 2500 اثر از 36 کشور بود.رتبههای برگزیدگان فهرست نهایی و همچنین برندهٔ جایزهٔ بزرگ (گرانپری)، در پاییز در مراسم اعلام برندگان توسط کمیتهٔ برگزاری مسابقه اعلام خواهد شد و همچنین در نسخههای روسی و انگلیسی وبسایت مسابقهٔ استنین منتشر میگردد.در بخش "خبرهای مهم. عکس تکی":· تادئو بوربون، آرژانتین· سرگئی بوبیلیف، روسیه· سید متین هاشمی آقاجاری، ایران· اس.ام. المذتابا رسول، بنگلادشدر بخش "خبرهای مهم. مجموعهعکس":· عبدالقدیر البی، لبنان· محمد بیپول، بنگلادش· سرگئی بوبیلیف، روسیه· محمد امداد حسین، بنگلادشدر بخش "سیارهٔ من. عکس تکی":· حسین سلیمان، بنگلادش· هری لوتولونگ، اندونزی· ایگور زاخاروف، روسیه· هت یادانار، میانماردر بخش "سیارهٔ من. مجموعهعکس":· شهریار امین فهیم، بنگلادش· رکیبول عالم خان، بنگلادش· آلیسا سورنایا، روسیهدر بخش "پرتره. قهرمان زمانهٔ ما. عکس تکی":· آگلوس بارای، یونان· کسنیا بوگودوید، روسیه· آرپان باسو چاودهوری، هند· مالیک پریتام، هنددر بخش "پرتره. قهرمان زمانهٔ ما. مجموعهعکس":· اکاترینا بلووا، روسیه· سید محمودور رحمان، بنگلادش· ماریا سمیونووا، روسیه· الکساندر شاریپوف، روسیهدر بخش "ورزش":· هکتور آبلا آربوئس، اسپانیا· ادگار برشچانوف، روسیه· اوگنی فیلیپوف، روسیه· ایمان یعقوب، بحریندر بخش "نمای از بالا":· تیمئا آمبروش، مجارستان· محمد بیپول، بنگلادش· محمد امداد حسین، بنگلادش· محمد شفیعالاسلام، بنگلادشدر بخش ویژه "انرژی زندگی. مجموعهعکس":· گابریل سولرا باربرو، اسپانیا· شبنم کوشکون، ترکیه· پاول ولکوف، روسیه· الکسی فیلیپوف، روسیهرتبههای برگزیدگان فهرست نهایی و همچنین برندهٔ جایزهٔ بزرگ (گرانپری)، در پاییز در مراسم اعلام برندگان توسط کمیتهٔ برگزاری مسابقه اعلام خواهد شد و همچنین در نسخههای انگلیسی https://stenincontest.com وبسایت مسابقهٔ استنین منتشر میگردد.
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اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
کمیتهٔ برگزاری دوازدهمین دورهٔ مسابقهٔ بینالمللی عکاسی خبری به نام آندری استنین، فهرست نهایی (شورتلیست) سال 2026 را اعلام کرد. آثاری از عکاسان خبری جوان 13 کشور در این فهرست قرار گرفتهاند.
ترکیب راهیافتگان به مرحلهٔ نهایی و عکسهای آنها در نسخههای روسی و انگلیسی وبسایت مسابقه قابل مشاهده است.
فهرست نهایی که توسط هیئت داوران بینالمللی مسابقه تعیین شده، شامل رتبههای جایزه نمیشود؛ این رتبهها همراه با برندهٔ جایزهٔ بزرگ (گرانپری) در پاییز امسال اعلام خواهند شد.
هیئت داوران بینالمللی دوازدهمین دورهٔ مسابقهٔ عکاسی خبری آندری استنین متشکل از عکاسان برجسته و برندگان جوایز معتبر بینالمللی است: عالیه الشمسی (امارات متحدهٔ عربی)، گو جینگ (چین)، ایوان ماسیاس (مکزیک)، گوریندر اوسان (هند)، پاتریک باز (لبنان) و گریگوری دوکور (روسیه).
در سال 2026 ، فهرست نهایی مسابقه، شامل عکسهای تکی و مجموعهعکسهای خبرنگاران جوان از 13 کشور است. تعداد کل آثاری که در سال 2026 توسط هیئت داوران بینالمللی ارزیابی شد، حدود 2500 اثر از 36 کشور بود.
رتبههای برگزیدگان فهرست نهایی و همچنین برندهٔ جایزهٔ بزرگ (گرانپری)، در پاییز در مراسم اعلام برندگان توسط کمیتهٔ برگزاری مسابقه اعلام خواهد شد و همچنین در نسخههای روسی و انگلیسی وبسایت مسابقهٔ استنین منتشر میگردد.
در بخش "خبرهای مهم. عکس تکی":
· سید متین هاشمی آقاجاری، ایران
· اس.ام. المذتابا رسول، بنگلادش
در بخش "خبرهای مهم. مجموعهعکس":
· محمد امداد حسین، بنگلادش
در بخش "سیارهٔ من. عکس تکی":
در بخش "سیارهٔ من. مجموعهعکس":
· شهریار امین فهیم، بنگلادش
· رکیبول عالم خان، بنگلادش
در بخش "پرتره. قهرمان زمانهٔ ما. عکس تکی":
· آرپان باسو چاودهوری، هند
در بخش "پرتره. قهرمان زمانهٔ ما. مجموعهعکس":
· سید محمودور رحمان، بنگلادش
· الکساندر شاریپوف، روسیه
· هکتور آبلا آربوئس، اسپانیا
· محمد امداد حسین، بنگلادش
· محمد شفیعالاسلام، بنگلادش
در بخش ویژه "انرژی زندگی. مجموعهعکس":
· گابریل سولرا باربرو، اسپانیا
رتبههای برگزیدگان فهرست نهایی و همچنین برندهٔ جایزهٔ بزرگ (گرانپری)، در پاییز در مراسم اعلام برندگان توسط کمیتهٔ برگزاری مسابقه اعلام خواهد شد و همچنین در نسخههای انگلیسی https://stenincontest.com
وبسایت مسابقهٔ استنین منتشر میگردد.