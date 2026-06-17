شرکت بالگردهای روسیه قرارداد خرید 21 بالگرد برای جمعیت هلال احمر ایران را امضا کرد
شرکت بالگردهای روسیه قرارداد خرید 21 بالگرد برای جمعیت هلال احمر ایران را امضا کرد
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شرکت بالگردهای روسیه، زیرمجموعه شرکت دولتی روستک، قراردادهایی برای خرید 21 بالگرد Mi-171 برای جمعیت هلال احمر ایران امضا کرد. این بالگردها برای عملیات پزشکی، حمل و نقل و سایر وظایف مهم اجتماعی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
نیکولای کولسوف، مدیرعامل شرکت بالگردهای روسیه، گفت: "ایران شریک دیرینه روستک و بالگردهای روسیه بوده است. دهها بالگرد غیرنظامی ما در این کشور فعالیت میکنند و به بخشهای کلیدی اقتصاد خدمترسانی کرده و وظایف حیاتی اجتماعی را انجام میدهند. امروز قراردادهایی برای تحویل 21 بالگرد به جمعیت هلال احمر ایران امضا شد که قرار است اولین فروند از آنها در سال 2027 به مشتری تحویل داده شود."
Mi-171 نسخه صادراتی خانواده Mi-8، پرکاربردترین بالگرد دو موتوره متوسط در تاریخ هوانوردی، است. این هواپیما قابلیت اطمینان بالا و تطبیقپذیری را با هم ترکیب میکند و میتواند در هر آب و هوایی مورد استفاده قرار گیرد. هلیکوپترهای این خانواده به دلیل تطبیقپذیری، قابلیت نگهداری و تجربه عملیاتی گسترده در بیش از 100 کشور در سراسر جهان مورد تقاضا هستند.
نیکولای کولسوف، مدیرعامل شرکت بالگردهای روسیه، گفت: "ایران شریک دیرینه روستک و بالگردهای روسیه بوده است. دهها بالگرد غیرنظامی ما در این کشور فعالیت میکنند و به بخشهای کلیدی اقتصاد خدمترسانی کرده و وظایف حیاتی اجتماعی را انجام میدهند. امروز قراردادهایی برای تحویل 21 بالگرد به جمعیت هلال احمر ایران امضا شد که قرار است اولین فروند از آنها در سال 2027 به مشتری تحویل داده شود."
Mi-171 نسخه صادراتی خانواده Mi-8، پرکاربردترین بالگرد دو موتوره متوسط در تاریخ هوانوردی، است. این هواپیما قابلیت اطمینان بالا و تطبیقپذیری را با هم ترکیب میکند و میتواند در هر آب و هوایی مورد استفاده قرار گیرد. هلیکوپترهای این خانواده به دلیل تطبیقپذیری، قابلیت نگهداری و تجربه عملیاتی گسترده در بیش از 100 کشور در سراسر جهان مورد تقاضا هستند.