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عملیات ویژه روسیه در اوکراین
روسیه در تاریخ 24 فوریه عملیات ویژه در اوکراین را آغاز کرد. ولادیمیر پوتین هدف از این عملیات را "حمایت از مردمی خواند که به مدت هشت سال مورد قلدری و نسل کشی رژیم کی یف قرار گرفته اند."
https://spnfa.ir/20260615/وزارت-دفاع-روسیه-فهرستی-از-اهداف-حمله-تلافیجویانه-گسترده-دیشب-را-منتشر-کرد-29851245.html
وزارت دفاع روسیه فهرستی از اهداف حمله تلافی‌جویانه گسترده دیشب را منتشر کرد
وزارت دفاع روسیه فهرستی از اهداف حمله تلافی‌جویانه گسترده دیشب را منتشر کرد
اسپوتنیک ایران
از جمله این اهداف توان به موارد زیر اشاره کرد: 15.06.2026, اسپوتنیک ایران
2026-06-15T11:07+0430
2026-06-15T11:06+0430
عملیات ویژه روسیه در اوکراین
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از جمله این اهداف توان به موارد زیر اشاره کرد:کارخانه رادار کی‌یف - توسعه و تولید قطعات پهپادهای دوربرد، تولید و تعمیر سیستم‌های رادار نظامی؛شرکت با مسئولیت محدود بس‌پایلوتنیه تکنولوژی - مونتاژ نیمه‌اتوماتیک پهپاد؛کارخانه مایاک - کلاهک‌های پهپاد و تقویت‌کننده‌های موشک‌های فلامینگو؛استودیوی فیلم ای. پی. دوژنکو - آماده‌سازی و پیکربندی پهپاد؛کارخانه بوروستنیک ایالتی کی‌یف - پهپادهای دوربرد و میان‌برد و همچنین تجهیزات راداری برای نیروهای مسلح اوکراین؛شرکت با مسئولیت محدود اوکر آرمو تک - کلاهک‌های پهپاد و انواع مختلف موشک؛کارخانه مصالح و کارخانه تعمیر هواپیما شماره 410 کی‌یف برای هوانوردی غیرنظامی - تولید و تعمیر موتورهای توربوجت هواپیما و قطعات پهپاد؛ترمینال نوآوری کی‌یف نوا پشتا - تحویل و ذخیره‌سازی محصولات دو منظوره؛شرکت سهامی خاص دنیپروسکی، کارخانه تجهیزات الکترومکانیکی و شرکت‌های صنعتی در خارکف، گرین‌هاوس سولوشن و گروه DT-1 LLC - مونتاژ کلاهک‌های پهپاد و موشک‌های مختلف.فرودگاه‌های نظامی در واسیلکیف، اومان، چرکاسی و کراسنایا اسلوبیدکا.
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وزارت دفاع روسیه فهرستی از اهداف حمله تلافی‌جویانه گسترده دیشب را منتشر کرد

11:07 15.06.2026
© telegram ir_sputnik /  مراجعه به بانک تصاویر وزارت دفاع روسیه فهرستی از اهداف حمله تلافی‌جویانه گسترده دیشب را منتشر کرد
وزارت دفاع روسیه فهرستی از اهداف حمله تلافی‌جویانه گسترده دیشب را منتشر کرد - اسپوتنیک ایران , 1920, 15.06.2026
© telegram ir_sputnik
/
مراجعه به بانک تصاویر
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از جمله این اهداف توان به موارد زیر اشاره کرد:
کارخانه رادار کی‌یف - توسعه و تولید قطعات پهپادهای دوربرد، تولید و تعمیر سیستم‌های رادار نظامی؛
شرکت با مسئولیت محدود بس‌پایلوتنیه تکنولوژی - مونتاژ نیمه‌اتوماتیک پهپاد؛
کارخانه مایاک - کلاهک‌های پهپاد و تقویت‌کننده‌های موشک‌های فلامینگو؛
استودیوی فیلم ای. پی. دوژنکو - آماده‌سازی و پیکربندی پهپاد؛
کارخانه بوروستنیک ایالتی کی‌یف - پهپادهای دوربرد و میان‌برد و همچنین تجهیزات راداری برای نیروهای مسلح اوکراین؛
شرکت با مسئولیت محدود اوکر آرمو تک - کلاهک‌های پهپاد و انواع مختلف موشک؛
کارخانه مصالح و کارخانه تعمیر هواپیما شماره 410 کی‌یف برای هوانوردی غیرنظامی - تولید و تعمیر موتورهای توربوجت هواپیما و قطعات پهپاد؛
ترمینال نوآوری کی‌یف نوا پشتا - تحویل و ذخیره‌سازی محصولات دو منظوره؛
شرکت سهامی خاص دنیپروسکی، کارخانه تجهیزات الکترومکانیکی و شرکت‌های صنعتی در خارکف، گرین‌هاوس سولوشن و گروه DT-1 LLC - مونتاژ کلاهک‌های پهپاد و موشک‌های مختلف.
فرودگاه‌های نظامی در واسیلکیف، اومان، چرکاسی و کراسنایا اسلوبیدکا.
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