https://spnfa.ir/20260615/وزارت-دفاع-روسیه-فهرستی-از-اهداف-حمله-تلافیجویانه-گسترده-دیشب-را-منتشر-کرد-29851245.html
وزارت دفاع روسیه فهرستی از اهداف حمله تلافیجویانه گسترده دیشب را منتشر کرد
وزارت دفاع روسیه فهرستی از اهداف حمله تلافیجویانه گسترده دیشب را منتشر کرد
اسپوتنیک ایران
از جمله این اهداف توان به موارد زیر اشاره کرد: 15.06.2026, اسپوتنیک ایران
2026-06-15T11:07+0430
2026-06-15T11:07+0430
2026-06-15T11:06+0430
عملیات ویژه روسیه در اوکراین
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از جمله این اهداف توان به موارد زیر اشاره کرد:کارخانه رادار کییف - توسعه و تولید قطعات پهپادهای دوربرد، تولید و تعمیر سیستمهای رادار نظامی؛شرکت با مسئولیت محدود بسپایلوتنیه تکنولوژی - مونتاژ نیمهاتوماتیک پهپاد؛کارخانه مایاک - کلاهکهای پهپاد و تقویتکنندههای موشکهای فلامینگو؛استودیوی فیلم ای. پی. دوژنکو - آمادهسازی و پیکربندی پهپاد؛کارخانه بوروستنیک ایالتی کییف - پهپادهای دوربرد و میانبرد و همچنین تجهیزات راداری برای نیروهای مسلح اوکراین؛شرکت با مسئولیت محدود اوکر آرمو تک - کلاهکهای پهپاد و انواع مختلف موشک؛کارخانه مصالح و کارخانه تعمیر هواپیما شماره 410 کییف برای هوانوردی غیرنظامی - تولید و تعمیر موتورهای توربوجت هواپیما و قطعات پهپاد؛ترمینال نوآوری کییف نوا پشتا - تحویل و ذخیرهسازی محصولات دو منظوره؛شرکت سهامی خاص دنیپروسکی، کارخانه تجهیزات الکترومکانیکی و شرکتهای صنعتی در خارکف، گرینهاوس سولوشن و گروه DT-1 LLC - مونتاژ کلاهکهای پهپاد و موشکهای مختلف.فرودگاههای نظامی در واسیلکیف، اومان، چرکاسی و کراسنایا اسلوبیدکا.
اسپوتنیک ایران
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اسپوتنیک ایران
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اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
از جمله این اهداف توان به موارد زیر اشاره کرد:
کارخانه رادار کییف - توسعه و تولید قطعات پهپادهای دوربرد، تولید و تعمیر سیستمهای رادار نظامی؛
شرکت با مسئولیت محدود بسپایلوتنیه تکنولوژی - مونتاژ نیمهاتوماتیک پهپاد؛
کارخانه مایاک - کلاهکهای پهپاد و تقویتکنندههای موشکهای فلامینگو؛
استودیوی فیلم ای. پی. دوژنکو - آمادهسازی و پیکربندی پهپاد؛
کارخانه بوروستنیک ایالتی کییف - پهپادهای دوربرد و میانبرد و همچنین تجهیزات راداری برای نیروهای مسلح اوکراین؛
شرکت با مسئولیت محدود اوکر آرمو تک - کلاهکهای پهپاد و انواع مختلف موشک؛
کارخانه مصالح و کارخانه تعمیر هواپیما شماره 410 کییف برای هوانوردی غیرنظامی - تولید و تعمیر موتورهای توربوجت هواپیما و قطعات پهپاد؛
ترمینال نوآوری کییف نوا پشتا - تحویل و ذخیرهسازی محصولات دو منظوره؛
شرکت سهامی خاص دنیپروسکی، کارخانه تجهیزات الکترومکانیکی و شرکتهای صنعتی در خارکف، گرینهاوس سولوشن و گروه DT-1 LLC - مونتاژ کلاهکهای پهپاد و موشکهای مختلف.
فرودگاههای نظامی در واسیلکیف، اومان، چرکاسی و کراسنایا اسلوبیدکا.