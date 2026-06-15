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اقدام هوشمندانه ایران

اقدام هوشمندانه ایران

اسپوتنیک ایران

در حالی که اسرائیل برای بار ششم تلاش داشت توافق ایران و آمریکا را به هم بزند شب گذشته ایران اعلام کرد که مفاد تفاهم نامه چهارچوب مذاکراتی نهایی شده و توافق روز... 15.06.2026, اسپوتنیک ایران

2026-06-15T17:40+0430

2026-06-15T17:40+0430

2026-06-15T17:40+0430

گزارش و تحلیل

ایران

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در حالی که اسرائیل برای بار ششم تلاش داشت توافق ایران و آمریکا را به هم بزند شب گذشته ایران اعلام کرد که مفاد تفاهم نامه چهارچوب مذاکراتی نهایی شده و توافق روز جمعه امضا خواهد شد.اما ظاهرا این اعلام بی امتیاز نبوده و ایرانی ها در لحظات آخر امتیازهای بسیار ارزشمندی را از آمریکایی ها گرفته اند.البته برخی کارشناسان باور دارند که ترامپ برای اینکه نتانیاهو را نقره داغ کند که اگر به خواسته های آمریکا عمل نکند امتیازهایی را به ایران اعطا خواهد کرد، چنین امتیازهایی را به ایران داده.نتانیاهو طی چند سال اخیر حد اقل پنج بار موفق شد که توافق ایران و ایالات متحده که به مرز امضا نزدیک شده بود را به هم بزند و شاید صحبت های آقای علی باقری کنی سرپرست سابق وزارت امور خارجه ایران و معاون بین الملل فعلی شورای عالی امنیت ملی در صدا و سیما را گوش داده باشید متوجه می شوید که قبل از شهادت شهید رئیسی هم ایران و آمریکا به مرز امضای توافق رسیدند اما در لحظه های آخر به هم خورد.طبق برخی اخبار درز کرده ایران موفق شده در لحظه های آخر از آمریکا در سه مورد امتیاز بگیرد.1 – درج عبارت پایان جنگ در لبنان با تضمین ایالات متحده.2 – پایان آنی محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران توسط آمریکا بلا فاصله پس از امضای توافق.3 – تعهد به رفع تحریم های شورای امنیت در کنار تحریم های ایالات متحده از بالاسر ایران.واکنش رئیس جمهوری لبنان درباره درج لبنان در توافق آتش بس میان ایران و ایالات متحده و تشکر از این بابت، به نوعی یک ضربه بزرگ به اسرائیل به حساب می آمد چرا که اسرائیلی ها به صورت مذبوحانه تلاش داشتند که با آنچه به عنوان مذاکره با دولت لبنان مطرح می شود میان لبنانی ها تفرقه و اختلاف بیاندازند و جنگ داخلی در لبنان راه بیاندازند تا حزب الله درگیر این جنگ شود و از سوی دیگر کاری کنند که بگویند مسیر ایران و لبنان جدا است و به متحدین ایران بگویند اگر می خواهید اسرائیل به شما حمله نکند باید مستقیم با اسرائیل توافق کنید.در واقع می توان گفت درج این عبارت در توافق ایران و آمریکا به نوعی یک پشتیبانی بزرگ برای حزب الله لبنان به حساب می آید و در حالی که دولت لبنان با همه امتیاز هایی که حاضر شد در مذاکرات بدهد نتوانست اسرائیل را مجاب کند تا آتش بس را بگذیرد عملا حزب الله الان می تواند به لبنانی ها بگوید که یک پشتیبان بزرگ به نام ایران دارد که با اقتدار اسرائیل را وادار به پذیرش آتش بس شده.از سوی دیگر عملا این تفاهم نامه به نوعی رسمیت بخشیدن به متحدین ایران در منطقه به حساب می آید و اینکه آمریکا پذیرفته دو جبهه در منطقه وجود دارد یکی به رهبری ایران و دیگری به رهبری آمریکا.این ماجرا عملا موجب این می شود که موقعیت حزب الله در لبنان تقویت شود و از سوی دیگر حزب الله به مردم لبنان ثابت کند که با ورود به جنگ در کنار ایران عملا لبنان را به مذاکرات بزرگتری گره زده و وارد موازنه قدرت منطقه ای بزرگتر شده تا آنها را از مخمسه رویارویی با اسرائیل نجات دهد.بدیهی است اگر لبنان بدون اینکه در این موازنه قوا کرسی داشته باشد امکان نداشت در هیچ مذاکراتی بتواند اسرائیل را وادار به پذیرش آتش بس کند.مضاف بر همه اینها همه متحدین ایران الان می توانند به قول معروف باد در غبغب بیاندازند و در عراق و یمن و حتی سوریه و فلسطین و... به همه بگویند ببینید ایران هیچ وقت متحدین خود را تنها نمی گذارد در حالی که بقیه آنهایی که به دیگران دخیل بسته بودند در لحظه های آخر خود را تنها دیدند.شاید بسیاری ماجرای کردهای سوریه را به یاد داشته باشند و چه طور پس از سالها از همکاری با آمریکا و برخی کشورهای عربی به یکباره خود را تنها یافتند و آمریکا پشت مظلوم عبدی را خالی کرد و معلوم شد که با دشمن او یعنی ابو محمد جولانی بسته.همین اتفاق در افغانستان نیز پیش آمد وقتی که اشرف غنی حتی فرصت پیدا نکند لباسهای خود راجمع کند و فرار کند و در حالی که به آمریکا پشت سر او با طالبان بسته بود.البته سابقه آمریکا در این باره بسیار طولانی است و در حالی که ایران ثابت کرده متحدین خود را تنها نمی گذارد آمریکا و اسرائیل ثابت کرده اند که به هیچ اتحادی پایبند نیستند و به قول معروف متحدین را مستخدمین ای می دانند که ماموریتی را برای منافع آنها انجام می دهند و همین که ماموریت تمام شود مانند دستمال کاغذی آنها را دور می اندازند.این ماجرا منجر به آن می شود که در نهایت حتی کشورهای منطقه که چند صباح پیش تصور می کردند می توانند تحت چتر حمایتی آمریکا و یا حتی اسرائیل قرار بگیرند خودشان را از این چتر حمایتی بیرون بکشند و به سمت همکاری با کشوری که اعتبارش را نشان داده بروند و به همین دلیل هم می باشد که می بینیم کشورهای عرب حوزه خلیج فارس علیرغم همه اتفاقاتی که در حین جنگ رخ داد ولی به دنبال این می باشند که روابط خود با ایران را ترمیم کنند و قطعا این تفاهم نامه در صورتی که به توافق بیانجامد می تواند موقعیت منطقه ای ایران را چند برابر کند.به هر حال چند کشور در جهان وجود دارند که می توانند بیش از سه ماه در مقابل ابر قدرت اول جهان مقاومت کنند و نه فقط یک وجب از خاک خود را از دست ندهند بلکه آن ابر قدرت را به زانو در بیاورند.مدتی صبر کنید وخواهید دید که دست آوردهای میدان ایران چگونه در سیاست جایگاه بین المللی ایران را چند برابر خواهد کرد و همین الان هم اکثر رهبران جهان کلاه خود را به احترام اقتدار ایران بالا برده اند و این فقط و فقط گرو مقاومت ملت و دلیرمردان نیروهای مسلح ایران می باشد.شاید خیلی ها هنوز متوجه نشده باشند که چه شده اما این اتفاق به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ ایران و جهان ثبت خواهد شد و تاریخ ثبت خواهد کرد که شهید آیت الله سید علی خامنه ای چه کار کرد که ایران به این اقتدار و عظمت رسید و به عنوان رقیب ابر قدرت جهان اقتدار خود را به نمایش گذاشت.

ایران

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2026

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