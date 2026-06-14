https://spnfa.ir/20260614/کارشناس-تلاش-مذبوحانه-اسرائیل-برای-برهم-زدن-توافق-ایران-و-آمریکا-29842003.html

کارشناس: تلاش مذبوحانه اسرائیل برای برهم زدن توافق ایران و آمریکا

کارشناس: تلاش مذبوحانه اسرائیل برای برهم زدن توافق ایران و آمریکا

اسپوتنیک ایران

دکتر عماد آبشناس، تحلیلگر مسائل سیاسی: ایران و ایالات متحده حد اقل سه بار زمان بایدن ودو بار در دوران ترامپ به توافق نزدیک شدند و در یک قدمی توافق اسرائیلی ها... 14.06.2026, اسپوتنیک ایران

2026-06-14T20:44+0430

2026-06-14T20:44+0430

2026-06-14T20:45+0430

ایران

گزارش و تحلیل

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دکتر عماد آبشناس، تحلیلگر مسائل سیاسی: ایران و ایالات متحده حد اقل سه بار زمان بایدن ودو بار در دوران ترامپ به توافق نزدیک شدند و در یک قدمی توافق اسرائیلی ها موفق شدند توافق را به هم بزنند. این روزها هم بحث توافق بر تفاهم نامه چهارچوب مذاکراتی میان ایران و ایالات متحده مطرح است و یکی از اصلی ترین بند های این تفاهم نامه توقف جنگ واعمال خصمانه در کل جبهه ها می باشد و طبق مطالب منتشر شده در رسانه ها بنا به اصرار ایران جبهه لبنان در تفاهم اسما قید شده. اسرائیلی ها هم برای اینکه جلوی امضای تفاهم نامه میان ایران و آمریکا را بگیرند به هر نحوی شده جبهه لبنان را متشنج نگه داشته اند و اقدام به اشغال بخش هایی از لبنان نموده اند و از سوی دیگر دولت لبنان که مدت ها بود تقاضای مذاکره داشت را پای میز مذاکرات نشانده اند تا از آنها سوء استفاده کنند و بگویند ماجرا ربطی به مذاکرات ایران و آمریکا ندارد و جداگانه میان اسرائیل و دولت لبنان باید حل و فصل شود.علیرغم اینکه دولت لبنان همه خواسته های اسرائیل را پذیرفته اما اسرائیل حاضر نیست نه جنگ را متوقف کند و نه از لبنان عقب نشینی کند. ایران هم اعلام کرده بود که حومه جنوبی بیروت را خط قرمز خود می داند و اگر اسرائیل به حومه جنوبی و یا شهر بیروت حمله کند واکنش نشان خواهد داد و هفته قبل نیز همین اتفاق رخ داد. ترامپ هم با نکوهش حمله اسرائیل به حومه جنوبی بیروت پس از واکنش ایران جلوی واکنش اسرائیل را گرفت. حالا یک بار دیگر اسرائیل یکی دو روز مانده به امضای احتمالی توافق تفاهمنامه چهارچوب مذاکراتی دوباره به حومه جنوبی بیروت حمله کرده تا میز مذاکرات را برگرداند. حال همه منتظر واکنش ایران از یک سو و واکنش ایالات متحده از سوی دیگر می باشند. البته رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که این حمله ها را ضروری ندانسته و به نوعی از این حمله ها انتقاد کرد ولی به نظر نمی رسد قدرت آن را داشته باشد تا به تعهد خود مبنی بر منع اسرائیل از حمله به لبنان عمل کند. تا زمانی که اسرائیلی ها در لبنان حضور دارند و خاک لبنان را اشغال کرده اند بدیهی است طبق همه قوانین بین المللی حق مسلم لبنانی ها است تا از خانه و کاشانه خود دفاع کنند و مقاومت کنند و هر اقدامی در دفاع از خود در مقابل اشغالگران انجام دهند مشروع به حساب می آید. آنچه غیر قانونی و غیر مشروع است حملات اسرائیل به لبنان و اشغال خاک این کشور می باشد. در نوامبر سال 2024 میلادی دولت فعلی لبنان از طریق میانجی گر ها توافق آتش بس با اسرائیل امضا کرد و حزب الله لبنان هم برای 15 ماه به این توافق پایبند بود در حالی که اسرائیل بیش از 40 هزار بار این توافق را زیر پا گذاشت و به لبنان حمله کرد و بیش از 1500 لبنانی را ترور کرد. به گفته دیوید بارنیا رئیس سابق موساد اسرائیل، که حدود یک ماه پیش در یک کنفرانس در اسرائیل صحبت می کرد، تل آویو بیش از 100 هزار نیرو را برای اشغال لبنان آماده کرده بود و بحث در اسرائیل بر این مبنا بود که اول به لبنان حمله شود و بعد به ایران یا بر عکس اما وقتی ترامپ به پیشنهاد اسرائیل برای حمله به ایران واکنش مثبت نشان داد تصمیم بر این گرفته شد تا حمله روی ایران متمرکز شود. یعنی عملا با آتش بس و یا بدون آتش بس اسرائیل تصمیم داشت به لبنان حمله کند. البته اینکه ایران و ایالات متحده توافقی را امضا کنند و ایالات متحده و یا اسرائیل پایبند توافق باشند نیز بعید است اما به نظر می رسد با اقتداری که ایران در دفاع از خود نشان داده و با برگه هایی مانند برگه تنگه هرمز که ایران موفق شده به دست بیاورد آنها باید قبل از هرگونه حمله به ایران دوبار فکر کنند. به هر حال به نظر نمی آید ایران حاضر باشد یاران خود را تنها بگذارد و اگر آمریکا نتواند جلوی اسرائیل را بگیرد شاید ایران مجبور باشد که واکنش در خور به اسرائیل نشان دهد و آن زمان آمریکا باید تصمیم بگیرد که می خواهد به امضای توافق با ایران ادامه دهد یا نه و برای اینکار قطعا مجبور می باشد دست از حمایت از اسرائیل بردارد. همه هم به خوبی می دانند دست برداشتن از حمایت از اسرائیل برای دولت آمریکا بسیار دشوار می باشد مخصوصا با حکومت لابی صهیونیستی در آمریکا.

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2026

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اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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