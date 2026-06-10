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عربستان سعودی مسیر سوخت جت خود را به دریای سرخ تغییر داد
عربستان سعودی مسیر سوخت جت خود را به دریای سرخ تغییر داد
اسپوتنیک ایران
اروپا با وجود بسته شدن تنگه هرمز، حجم قبل از محاصره را دریافت می‌کند. 10.06.2026, اسپوتنیک ایران
2026-06-10T09:17+0430
2026-06-10T09:17+0430
جهان
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در حالی که خصومت‌های ایالات متحده و ایران در خلیج فارس ادامه دارد، عربستان سعودی بی‌سروصدا مشکلات لجستیکی خود را حل کرده است.بندر ینبع در دریای سرخ اکنون 118000 تا 140000 بشکه در روز سوخت جت به اروپا پمپاژ می‌کند - که مطابق یا بیشتر از میزانی است که در زمان باز بودن تنگه هرمز جریان داشت، داده‌های ردیاب‌های کشتیرانی کپلر و ورتکسا نشان می‌دهد.قبل از جنگ، خاورمیانه حدود 300000 بشکه در روز از طریق تنگه هرمز به اروپا عرضه می‌کرد. اکنون عربستان سعودی در حال تغییر مسیر زنجیره‌های تأمین خود است.
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جهان

عربستان سعودی مسیر سوخت جت خود را به دریای سرخ تغییر داد

09:17 10.06.2026
© telegram ir_sputnikعربستان سعودی مسیر سوخت جت خود را به دریای سرخ تغییر داد
عربستان سعودی مسیر سوخت جت خود را به دریای سرخ تغییر داد - اسپوتنیک ایران , 1920, 10.06.2026
© telegram ir_sputnik
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اروپا با وجود بسته شدن تنگه هرمز، حجم قبل از محاصره را دریافت می‌کند.
در حالی که خصومت‌های ایالات متحده و ایران در خلیج فارس ادامه دارد، عربستان سعودی بی‌سروصدا مشکلات لجستیکی خود را حل کرده است.

بندر ینبع در دریای سرخ اکنون 118000 تا 140000 بشکه در روز سوخت جت به اروپا پمپاژ می‌کند - که مطابق یا بیشتر از میزانی است که در زمان باز بودن تنگه هرمز جریان داشت، داده‌های ردیاب‌های کشتیرانی کپلر و ورتکسا نشان می‌دهد.
قبل از جنگ، خاورمیانه حدود 300000 بشکه در روز از طریق تنگه هرمز به اروپا عرضه می‌کرد. اکنون عربستان سعودی در حال تغییر مسیر زنجیره‌های تأمین خود است.
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