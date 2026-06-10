https://spnfa.ir/20260610/دولت-اسلامی-در-حملات-هوایی-پاکستان-11-کودک-و-3-فرد-غیرنظامی-جان-خود-را-از-دست-دادند-29772399.html

افغانستان: در حملات هوایی پاکستان 11 کودک و 3 فرد غیرنظامی جان خود را از دست دادند

افغانستان: در حملات هوایی پاکستان 11 کودک و 3 فرد غیرنظامی جان خود را از دست دادند

اسپوتنیک ایران

سخنگوی افغانستان،: در حملات هوایی اخیر پاکستان بر ولایت‌های خوست، کنر و پکتیکا، همچنین 14 زن و کودک دیگر زخمی شده‌اند. 10.06.2026, اسپوتنیک ایران

2026-06-10T08:59+0430

2026-06-10T08:59+0430

2026-06-10T09:07+0430

جهان

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به گفته ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی افغانستان، این حملات شب گذشته انجام شده و "خانه‌های ملکی" هدف قرار گرفته‌اند. سخنگوی دولت اسلامی افزود: "ما این جنایت بشری و تجاوز را به شدیدترین الفاظ محکوم می‌کنیم."روسیه پیش از این پیشنهاد میانجیگری در اختلافات مرزی بین دو همسایه را داده بود.

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