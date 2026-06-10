تبادل حملات نظامی بین آمریکا و ایران؛ جدیدترین تحولات
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فرماندهی مرکزی ایالات متحده شبانه اعلام کرد که نیروهای آمریکایی در پاسخ به حمله به بالگرد آپاچی، حملاتی را به ایران آغاز کردهاند.
به گفته رسانههای غربی، در جریان حمله به ایران، ایالات متحده باتریهای پدافند هوایی و رادارها را در تنگه هرمز هدف قرار داد.
ترامپ حملات جدید آمریکا به ایران را پاسخی قدرتمند به سرنگونی ادعایی یک بالگرد آمریکایی خواند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گزارش داد که ایالات متحده به اهدافی در جنوب ایران، در شهرهای بندرعباس، جاسک، سیریک و جزیره قشم حمله کرده است. در این حملات یک دکل مخابراتی و دو مخزن آب مورد اصابت قرار گرفتند. هیچ تلفات یا خسارتی گزارش نشده است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از حملات تلافیجویانه به پایگاههای نظامی ایالات متحده در خاورمیانه، از جمله ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده در بحرین و پایگاه هوایی الازرق در اردن، خبر داد. مقامات بحرین و کویت نیز از دفع این حملات خبر دادند.
سپاه پاسداران همچنین از انهدام آشیانههای جنگندههای اف-35 و یک مرکز فرماندهی و کنترل ارتش آمریکا با استفاده از موشکهای دوربرد خبر داد.
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد که ارتش آمریکا "حملات به ایران را در دفاع از خود" تکمیل کرده است. این ستاد افزود که ارتش آمریکا همچنان در حالت آمادهباش رزمی است.
ترامپ حملات جدید آمریکا به ایران را پاسخی قدرتمند به سرنگونی ادعایی یک بالگرد آمریکایی خواند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گزارش داد که ایالات متحده به اهدافی در جنوب ایران، در شهرهای بندرعباس، جاسک، سیریک و جزیره قشم حمله کرده است. در این حملات یک دکل مخابراتی و دو مخزن آب مورد اصابت قرار گرفتند. هیچ تلفات یا خسارتی گزارش نشده است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از حملات تلافیجویانه به پایگاههای نظامی ایالات متحده در خاورمیانه، از جمله ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده در بحرین و پایگاه هوایی الازرق در اردن، خبر داد. مقامات بحرین و کویت نیز از دفع این حملات خبر دادند.
سپاه پاسداران همچنین از انهدام آشیانههای جنگندههای اف-35 و یک مرکز فرماندهی و کنترل ارتش آمریکا با استفاده از موشکهای دوربرد خبر داد.
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد که ارتش آمریکا "حملات به ایران را در دفاع از خود" تکمیل کرده است. این ستاد افزود که ارتش آمریکا همچنان در حالت آمادهباش رزمی است.