https://spnfa.ir/20260609/نمادگرایی-و-زیرمتن-حمله-ایران-به-پایگاههای-هوایی-اسرائیل-29757339.html

نمادگرایی و زیرمتن حمله ایران به پایگاه‌های هوایی اسرائیل

نمادگرایی و زیرمتن حمله ایران به پایگاه‌های هوایی اسرائیل

اسپوتنیک ایران

نام عملیات و کدگذاری مذهبی آن نشان دهنده گذار رویارویی ایران و اسرائیل به مرحله جدیدی است. 09.06.2026, اسپوتنیک ایران

2026-06-09T09:53+0430

2026-06-09T09:53+0430

2026-06-09T09:53+0430

ایران

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تهران رسماً حمله خود به پایگاه‌های هوایی نواتیم و تل نوف را عملیات نصر (پیروزی) نامید. بنابراین، ایران نه تنها ادعای موفقیت نظامی می‌کند، بلکه این حادثه را به سطح یک اقدام دولتی ایدئولوژیک ارتقا می‌دهد.نکته قابل توجه در بیانیه ایران نه تنها نام، بلکه روش فعال‌سازی نیروها نیز هست. این حمله با استفاده از کلمه رمز مقدس "یا حیدر القرار" انجام شد. این دستور توسط سپاه فضایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صادر شده است.برای مخاطبان غربی، این عبارت اغلب یک راز باقی می‌ماند، اما برای جهان شیعه، لایه عمیقی از معنا را در خود جای داده است. "حیدر" یکی از لقب‌های امام علی، پسر عمو و داماد پیامبر اسلام، به معنای "شیر" است. و "الکرار" به معنای "کسی است که بارها به نبرد بازمی‌گردد" (یک جنگجوی سرسخت و تسلیم‌ناپذیر).تهران با استناد به این شخصیت، دو پیام می‌فرستد:1. به دشمن - آمادگی برای یک رویارویی طولانی مدت، با حملات پی در پی.2. به مخاطبان داخلی خود - مشروعیت مذهبی حمله به عنوان یک وظیفه مقدس، نه فقط یک اقدام سیاسی.انتخاب پایگاه‌های هوایی نواتیم و تل نوف نیز تصادفی نیست. نواتیم یک مرکز کلیدی برای هوانوردی استراتژیک اسرائیل، از جمله تانکرها و بمب‌افکن‌های دوربرد است. تل نوف یک مرکز فرماندهی برای هواپیماهای تاکتیکی و سیستم‌های بدون سرنشین است. این حمله نشان دهنده درک ایران از نقاط ضعف زیرساخت‌های نظامی دشمن است.نام عملیات و کدگذاری مذهبی آن نشان دهنده گذار رویارویی ایران و اسرائیل به مرحله جدیدی است: اکنون هر تبادل ضربه با معنای آیینی و شباهت‌های تاریخی همراه است.

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