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لغو سهمیه بلیت هواداران ایرانی و چالش سیاسی شدن فوتبال
لغو سهمیه بلیت هواداران ایرانی و چالش سیاسی شدن فوتبال
اسپوتنیک ایران
تصمیم برگزارکنندگان جام جهانی فوتبال برای لغو سهمیه بلیت اختصاص‌یافته به هواداران ایرانی تنها دو روز پیش از آغاز مسابقات، بار دیگر بحث قدیمی سیاسی شدن ورزش را... 09.06.2026, اسپوتنیک ایران
2026-06-09T17:30+0430
2026-06-09T19:34+0430
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محمدحسین واحدی اصل پژوهشگر مسائل بین الملل در گفت‌وگو با اسپوتنیک اظهار داشت: هواداران تیم ملی ایران باید این را بدانند که اخیرا کسانی در آمریکا حاکم اند نگاه بسیار بدی نسبت به گردشگران، توریست‌ها و مهاجران دارند.‌ به خصوص کشورهایی که نسبت به آنها سوظن دارند.واحدی در ادامه گفت: آمریکایی مخصوصا جمهوری خواهان به احتمال زیاد اجازه حضور به ایرانی ها در جام جهانی را نخواهند، داد. حالا باید جنگ اخیر بین دو کشور ایران و آمریکا را نیز به این اتفاقات افزود. اکنون ورزش ایران نیز با وجود میزبانی آمریکا، گروگان ایالات متحده شده است.در ادامه باید به طور صریح بگویم که ورزش در دنیای اخیر یک ابزار برای اجرای منازعه های بين المللی و القای قدرت است. چرا که قطر با هماهنگی و پول پاشی گسترده توانست میزبانی جام جهانی را از آن خود کند. این در حالی است که کشورهای دیگر نیز مستعد برگزاری آن نیز بودند.به یاد داریم که پس از منازعات روسیه و اوکراین ، بلوک غرب، این بار علیه روسیه نیز شروع به یارگیری کردند و به تحریم ورزش روسیه روی آوردند. حتی به مقام و عنوان جودوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز رحم نکردند و آن را سعی کردند بی اعتبار کنند. فدراسیون جودو در این اقدام کاملا هماهنگ با اروپا بود.وی در پایان خاطرنشان کرد، متأسفانه ورزش نه تنها یک ابزار فشار، بلکه یک قدرت نرم در عرصه‌های مختلفی همچون سیاست و یا سینما محسوب می شود. چرا که خود غربی ها که به ایران فشار می آوردند که ورزش نباید سیاسی باشد و ورزشکاران ایران باید با اسرائیلی ها در رقابت ها رو به رو شوند، شاهد بودیم که پس از جنگ روسیه و اوکراین، رفتار غرب اصلا عاقلانه نبود آنها سعی کردند تا آنجایی که می توانند روسیه را در رقابت های ورزشی منزوی کنند. حتی غربی ها تاکنون ورزشکاران زیادی از ایران را با وعده پول و حمایت مالی تشویق به پناهندگی در کشورهای خودشان کرده اند. بنابراین، می‌بینیم که اتفاقا ورزش به ويژه نزد غربیها قطعا یک ابزار سیاسی است و البته تلاش کشورها برای کسب میزبانی رویدادهای ورزشی مثل جام جهانی یا المپیک هم از این مسئله‌ بی تاثیر نیست، چون به هر حال رونق توریسم، گردش مالی و مشهور شدن یک کشور را در جهان رقم می زند.
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جهان
جهان

لغو سهمیه بلیت هواداران ایرانی و چالش سیاسی شدن فوتبال

17:30 09.06.2026 (بروز رسانی شده: 19:34 09.06.2026)
© Sputnikهواداران ایرانی
هواداران ایرانی - اسپوتنیک ایران , 1920, 09.06.2026
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تصمیم برگزارکنندگان جام جهانی فوتبال برای لغو سهمیه بلیت اختصاص‌یافته به هواداران ایرانی تنها دو روز پیش از آغاز مسابقات، بار دیگر بحث قدیمی سیاسی شدن ورزش را به صدر توجهات بازگردانده است.
محمدحسین واحدی اصل پژوهشگر مسائل بین الملل در گفت‌وگو با اسپوتنیک اظهار داشت: هواداران تیم ملی ایران باید این را بدانند که اخیرا کسانی در آمریکا حاکم اند نگاه بسیار بدی نسبت به گردشگران، توریست‌ها و مهاجران دارند.‌ به خصوص کشورهایی که نسبت به آنها سوظن دارند.

واحدی در ادامه گفت: آمریکایی مخصوصا جمهوری خواهان به احتمال زیاد اجازه حضور به ایرانی ها در جام جهانی را نخواهند، داد. حالا باید جنگ اخیر بین دو کشور ایران و آمریکا را نیز به این اتفاقات افزود. اکنون ورزش ایران نیز با وجود میزبانی آمریکا، گروگان ایالات متحده شده است.

در ادامه باید به طور صریح بگویم که ورزش در دنیای اخیر یک ابزار برای اجرای منازعه های بين المللی و القای قدرت است. چرا که قطر با هماهنگی و پول پاشی گسترده توانست میزبانی جام جهانی را از آن خود کند. این در حالی است که کشورهای دیگر نیز مستعد برگزاری آن نیز بودند.

به یاد داریم که پس از منازعات روسیه و اوکراین ، بلوک غرب، این بار علیه روسیه نیز شروع به یارگیری کردند و به تحریم ورزش روسیه روی آوردند. حتی به مقام و عنوان جودوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز رحم نکردند و آن را سعی کردند بی اعتبار کنند. فدراسیون جودو در این اقدام کاملا هماهنگ با اروپا بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد، متأسفانه ورزش نه تنها یک ابزار فشار، بلکه یک قدرت نرم در عرصه‌های مختلفی همچون سیاست و یا سینما محسوب می شود. چرا که خود غربی ها که به ایران فشار می آوردند که ورزش نباید سیاسی باشد و ورزشکاران ایران باید با اسرائیلی ها در رقابت ها رو به رو شوند، شاهد بودیم که پس از جنگ روسیه و اوکراین، رفتار غرب اصلا عاقلانه نبود آنها سعی کردند تا آنجایی که می توانند روسیه را در رقابت های ورزشی منزوی کنند.

حتی غربی ها تاکنون ورزشکاران زیادی از ایران را با وعده پول و حمایت مالی تشویق به پناهندگی در کشورهای خودشان کرده اند. بنابراین، می‌بینیم که اتفاقا ورزش به ويژه نزد غربیها قطعا یک ابزار سیاسی است و البته تلاش کشورها برای کسب میزبانی رویدادهای ورزشی مثل جام جهانی یا المپیک هم از این مسئله‌ بی تاثیر نیست، چون به هر حال رونق توریسم، گردش مالی و مشهور شدن یک کشور را در جهان رقم می زند.
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