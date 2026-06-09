https://spnfa.ir/20260609/سیاست-به-جای-ورزش-آمریکا-چگونه-میزبانی-برای-جام-جهانی-فوتبال-2026-است-29766657.html

سیاست به جای ورزش: آمریکا چگونه میزبانی برای جام جهانی فوتبال 2026 است؟

سیاست به جای ورزش: آمریکا چگونه میزبانی برای جام جهانی فوتبال 2026 است؟

اسپوتنیک ایران

رویداد ورزشی اصلی سال هنوز آغاز نشده است، اما به طور فزاینده‌ای به عرصه سیاست بازی شباهت پیدا کرده است. شبکه‌های اجتماعی، ایالات متحده را به تبعیض آشکار متهم... 09.06.2026, اسپوتنیک ایران

2026-06-09T20:10+0430

2026-06-09T20:10+0430

2026-06-09T20:10+0430

گزارش و تحلیل

جهان

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در اینجا تنها برخی از نکات برجسته حاکی از این امر ذکر شده است:* ایران بدون هوادار ماند. دو روز قبل از شروع، ایالات متحده سهمیه بلیط فدراسیون فوتبال ایران را لغو کرد. هواداران نمی‌توانند در مسابقات تیم ملی کشور خود شرکت کنند. در فدراسیون اعلام کردند که "دخالت سیاسی" صورت گرفته است.* از ورود پانزده مقام ایرانی به کشور جلوگیری شد. در میان کسانی که از ورود آنها جلوگیری شد، رئیس فدراسیون فوتبال ایران و معاون او نیز حضور داشتند. خود تیم ملی فقط می‌تواند در روزهای مسابقات خود وارد ایالات متحده شود.* ستاره تیم ملی عراق به مدت هفت ساعت مورد بازجویی قرار گرفت. ایمن حسین در فرودگاه شیکاگو بازداشت شد و عکاس رسمی تیم به هیچ وجه اجازه ورود به ایالات متحده را پیدا نکرد. بعداً، فدراسیون عراق رد کامل ویزا را تکذیب کرد و تأیید کرد که این مشکل از طریق مداخله دیپلماتیک حل شده است - اما احساس بد همچنان باقی ماند.* بازرسی بدنی با سگ ها. بازیکنان تیم ملی ازبکستان در نیویورک توسط سگ‌های بوکش مواد مخدر - مانند مجرمان بسیار خطرناک - بازرسی شدند.* بازرسی در باند فرودگاه. فوتبالیست‌های سنگالی در آستانه برخاستن هواپیما بازرسی بدنی شدند.*اجازه ورود به داور داده نشد. عمر عبدالقادر آرتان، داور برتر آفریقا (و اولین داور سومالیایی که یک مسابقه جام جهانی را قضاوت کرد)، به مدت هفت ساعت در فرودگاه میامی نگه داشته شد و سپس اجازه ورود به او داده نشد. اداره گمرک و حفاظت مرزی اعلام کرد: "مسافر به دلیل نگرانی‌های امنیتی مجاز به ورود نیست." آنها توضیح ندادند که چه نگرانی‌هایی وجود دارد.*لانه‌ مارها و باتلاق به جای اردو. اردوی آکادمی سوئیس در سن دیگو که توسط فیفا تأیید شده درهمسایگی مارهای زنگی قرار داشت. این تیم چند روز قبل از شروع بازی ها فوراً از محل تخلیه شد.* ژاپن برای دومین بار در دو روز اردوگاه خود را تغییر می‌دهد. این به دلیل وضعیت وحشتناک زمین‌های مکزیک است - سخت، خشک و پر از چاله. این تیم همچنین به دلیل گل‌آلود بودن زمین‌ها مجبور به ترک پایگاه باشگاه تیگرس مکزیک شد.*هری کین خشمگین است. کاپیتان تیم انگلیس علناً از زمین ورزشگاه فلوریدا انتقاد کرد و آن را "خیلی خشک و چسبناک" خواند.*جهنم ویزا برای هواداران. رسانه‌های عربی گزارش می‌دهند: سفارتخانه‌های آمریکا شرایط غیرممکنی را برای صدور ویزا اعمال می‌کنند. هزاران هوادار از اردن و مصر از امتناع‌های بی‌اساس شکایت دارند - حتی با وجود اینکه بلیط مسابقات را خریداری کرده‌اند.* فیفا همچنان سکوت می‌کند. جام جهانی فوتبال به طور فزاینده‌ای مقام قهرمانی از نظر تحریم‌های سیاسی، رد ویزا و یک سازماندهی کابوس‌وار را کسب کرده است.

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