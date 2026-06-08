https://spnfa.ir/20260608/آیا-باید-در-انتظار-جنگی-فراگیر-و-توقف-مذاکرات-ایران-با-آمریکا-بود-29740932.html
آیا باید در انتظار جنگی فراگیر و توقف مذاکرات ایران با آمریکا بود؟
آیا باید در انتظار جنگی فراگیر و توقف مذاکرات ایران با آمریکا بود؟
اسپوتنیک ایران
جمهوری اسلامی ایران برای حفظ بازدارندگی و موازنه راهبردی با یک دوگانگی مواجه است. 08.06.2026, اسپوتنیک ایران
2026-06-08T14:17+0430
2026-06-08T14:17+0430
2026-06-08T14:17+0430
گزارش و تحلیل
ایران
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فرشاد عادل، پژوهشگر مطالعات استراتژیک، در گفتوگو با اسپوتنیک درباره پیامدهای دور جدید تنشها در خاورمیانه اظهار داشت: شواهد موجود نشان میدهد که منطقه وارد مرحلهای از تشدید تدریجی تنش شده است. این مرحله اگرچه هنوز به معنای وقوع قطعی یک جنگ فراگیر نیست، اما احتمال گسترش دامنه درگیریها را نسبت به گذشته افزایش داده است.وی افزود: همانگونه که قابل پیشبینی بود، اسرائیل علیرغم رایزنیها و توصیههای دونالد ترامپ، بر اساس منطق امنیتی و راهبردی خود عمل کرد و در فاصلهای کوتاه به حملات موشکی جمهوری اسلامی ایران پاسخ داد. این پاسخ که تاکنون عمدتاً زیرساختهای انرژی و پتروشیمی را هدف قرار داده، نشان میدهد تلآویو یک پله دیگر از نردبان تنش را پشت سر گذاشته است.به گفته این پژوهشگر، در چنین شرایطی جمهوری اسلامی ایران برای حفظ بازدارندگی و موازنه راهبردی با یک دوگانگی مواجه است. از یک سو پاسخ متقابل در سطحی بالاتر میتواند چرخه تشدید تنش را تقویت کند و از سوی دیگر خودداری از واکنش متناسب، این خطر را به همراه دارد که الگوی جدیدی از درگیری شکل بگیرد که در آن هزینه اقدامات اسرائیل برای تهران کاهش یافته و اثرگذاری بازدارندگی ایران تضعیف شود.عادل تصریح کرد: یکی از مهمترین پیامدهای تحولات اخیر، ایجاد پیوندی مستقیم میان عملیات نظامی اسرائیل در لبنان و پاسخهای مستقیم موشکی ایران علیه اسرائیل است. در نتیجه، هرگونه افزایش فشار نظامی اسرائیل در جبهه لبنان میتواند تهران را به سمت افزایش سطح واکنشها سوق دهد. همین مسئله خطر حرکت تدریجی بحران به سمت یک رویارویی گستردهتر منطقهای را افزایش میدهد.وی درباره سرنوشت مذاکرات میان ایران و آمریکا نیز گفت: هرچند تشدید تنشها لزوماً به معنای فروپاشی کامل مسیر دیپلماتیک نیست، اما بدون تردید فضای سیاسی لازم برای پیشرفت مذاکرات را تضعیف میکند. در شرایطی که طرفین درگیر مدیریت بحرانهای امنیتی و نظامی هستند، امکان اتخاذ تصمیمهای دشوار سیاسی کاهش مییابد و روند گفتوگوها با کندی، تعلیق یا حتی بنبست موقت مواجه میشود.این کارشناس در پایان خاطرنشان کرد: محتملترین سناریو در کوتاهمدت کاهش نسبی تنشها پس از تبادل ضربات اخیر است، اما ریشههای بحران همچنان پابرجاست. از این رو، هرچند وقوع فوری یک جنگ فراگیر قطعی به نظر نمیرسد، اما در صورت تداوم چرخه اقدام و واکنش میان طرفها، احتمال شکلگیری بحرانهای بزرگتر و فراگیرتر در ماههای آینده، بهویژه در میانه تابستان، افزایش خواهد یافت.
اسپوتنیک ایران
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خبرها
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اسپوتنیک ایران
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MIA „Rossiya Segodnya“
ایران
آیا باید در انتظار جنگی فراگیر و توقف مذاکرات ایران با آمریکا بود؟
جمهوری اسلامی ایران برای حفظ بازدارندگی و موازنه راهبردی با یک دوگانگی مواجه است.
فرشاد عادل، پژوهشگر مطالعات استراتژیک، در گفتوگو با اسپوتنیک درباره پیامدهای دور جدید تنشها در خاورمیانه اظهار داشت: شواهد موجود نشان میدهد که منطقه وارد مرحلهای از تشدید تدریجی تنش شده است. این مرحله اگرچه هنوز به معنای وقوع قطعی یک جنگ فراگیر نیست، اما احتمال گسترش دامنه درگیریها را نسبت به گذشته افزایش داده است.
وی افزود: همانگونه که قابل پیشبینی بود، اسرائیل علیرغم رایزنیها و توصیههای دونالد ترامپ، بر اساس منطق امنیتی و راهبردی خود عمل کرد و در فاصلهای کوتاه به حملات موشکی جمهوری اسلامی ایران پاسخ داد. این پاسخ که تاکنون عمدتاً زیرساختهای انرژی و پتروشیمی را هدف قرار داده، نشان میدهد تلآویو یک پله دیگر از نردبان تنش را پشت سر گذاشته است.
به گفته این پژوهشگر، در چنین شرایطی جمهوری اسلامی ایران برای حفظ بازدارندگی و موازنه راهبردی با یک دوگانگی مواجه است. از یک سو پاسخ متقابل در سطحی بالاتر میتواند چرخه تشدید تنش را تقویت کند و از سوی دیگر خودداری از واکنش متناسب، این خطر را به همراه دارد که الگوی جدیدی از درگیری شکل بگیرد که در آن هزینه اقدامات اسرائیل برای تهران کاهش یافته و اثرگذاری بازدارندگی ایران تضعیف شود.
عادل تصریح کرد: یکی از مهمترین پیامدهای تحولات اخیر، ایجاد پیوندی مستقیم میان عملیات نظامی اسرائیل در لبنان و پاسخهای مستقیم موشکی ایران علیه اسرائیل است. در نتیجه، هرگونه افزایش فشار نظامی اسرائیل در جبهه لبنان میتواند تهران را به سمت افزایش سطح واکنشها سوق دهد. همین مسئله خطر حرکت تدریجی بحران به سمت یک رویارویی گستردهتر منطقهای را افزایش میدهد.
وی درباره سرنوشت مذاکرات میان ایران و آمریکا نیز گفت: هرچند تشدید تنشها لزوماً به معنای فروپاشی کامل مسیر دیپلماتیک نیست، اما بدون تردید فضای سیاسی لازم برای پیشرفت مذاکرات را تضعیف میکند. در شرایطی که طرفین درگیر مدیریت بحرانهای امنیتی و نظامی هستند، امکان اتخاذ تصمیمهای دشوار سیاسی کاهش مییابد و روند گفتوگوها با کندی، تعلیق یا حتی بنبست موقت مواجه میشود.
این کارشناس در پایان خاطرنشان کرد: محتملترین سناریو در کوتاهمدت کاهش نسبی تنشها پس از تبادل ضربات اخیر است، اما ریشههای بحران همچنان پابرجاست. از این رو، هرچند وقوع فوری یک جنگ فراگیر قطعی به نظر نمیرسد، اما در صورت تداوم چرخه اقدام و واکنش میان طرفها، احتمال شکلگیری بحرانهای بزرگتر و فراگیرتر در ماههای آینده، بهویژه در میانه تابستان، افزایش خواهد یافت.