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https://spnfa.ir/20260607/ایران-رسما-حمله-تلافیجویانه-علیه-اسرائیل-را-آغاز-کرد-29730198.html
ایران رسماً حمله تلافی‌جویانه علیه اسرائیل را انجام داد
ایران رسماً حمله تلافی‌جویانه علیه اسرائیل را انجام داد
اسپوتنیک ایران
فرمانده قرارگاه حضرت خاتم‌الانبیا: قبلا اخطار داده بودیم در صورت گسترش جنایت در ضاحیه بیروت، اهدافی را در سرزمین های اشغالی مورد هجوم قرار می دهیم📷رژیم متجاوز... 07.06.2026, اسپوتنیک ایران
2026-06-07T23:17+0430
2026-06-07T23:23+0430
ایران
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فرمانده قرارگاه حضرت خاتم‌الانبیا: قبلا اخطار داده بودیم در صورت گسترش جنایت در ضاحیه بیروت، اهدافی را در سرزمین های اشغالی مورد هجوم قرار می دهیم📷رژیم متجاوز اسرائیل با نقض مکرر آتش‌بس شرارت های خود علیه مردم مظلوم لبنان با چراغ سبز و حمایت آمریکای جنایتکار و سکوت مجامع بین المللی را روز به روز افزایش داده و با استفاده از سلاح های ممنوعه از جمله بمب های فسفری مرتکب جنایات جنگی می گردد.📷با وجود هشدارهای قبلی جمهوری اسلامی ایران، رژیم کودک کش اسرائیل با عبور از همه خطوط قرمز و افزایش حملات در جنوب لبنان، ضاحیه بیروت را هدف قرار داده است.📷قبلا اخطار داده بودیم در صورت گسترش جنایت در ضاحیه بیروت، اهدافی را در سرزمین های اشغالی مورد هجوم قرار می دهیم.📷ارتش اسرائیل باید حملات خود به جنوب لبنان و ضاحیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد.محسن رضایی: ایران بارها اعلام کرده بود که نقض آتش‌بس و تجاوز به لبنان را برنمی‌تابد. امشب متجاوزان پاسخ خود را دریافت کردند📷 این پاسخ هشداری است تا دست از شرارت بردارند؛ هر اقدام جدید با پاسخی کوبنده‌تر و هزینه‌هایی سنگین‌تر مواجه خواهد شد.
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ایران رسماً حمله تلافی‌جویانه علیه اسرائیل را انجام داد

23:17 07.06.2026 (بروز رسانی شده: 23:23 07.06.2026)
© AP Photo / Leo CorreaИзраильский Железный купол старается перехватить ракеты во время удара Ирана по Тель-Авиву
Израильский Железный купол старается перехватить ракеты во время удара Ирана по Тель-Авиву - اسپوتنیک ایران , 1920, 07.06.2026
© AP Photo / Leo Correa
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فرمانده قرارگاه حضرت خاتم‌الانبیا: قبلا اخطار داده بودیم در صورت گسترش جنایت در ضاحیه بیروت، اهدافی را در سرزمین های اشغالی مورد هجوم قرار می دهیم

📷رژیم متجاوز اسرائیل با نقض مکرر آتش‌بس شرارت های خود علیه مردم مظلوم لبنان با چراغ سبز و حمایت آمریکای جنایتکار و سکوت مجامع بین المللی را روز به روز افزایش داده و با استفاده از سلاح های ممنوعه از جمله بمب های فسفری مرتکب جنایات جنگی می گردد.

📷با وجود هشدارهای قبلی جمهوری اسلامی ایران، رژیم کودک کش اسرائیل با عبور از همه خطوط قرمز و افزایش حملات در جنوب لبنان، ضاحیه بیروت را هدف قرار داده است.

📷قبلا اخطار داده بودیم در صورت گسترش جنایت در ضاحیه بیروت، اهدافی را در سرزمین های اشغالی مورد هجوم قرار می دهیم.

📷ارتش اسرائیل باید حملات خود به جنوب لبنان و ضاحیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد.
محسن رضایی: ایران بارها اعلام کرده بود که نقض آتش‌بس و تجاوز به لبنان را برنمی‌تابد. امشب متجاوزان پاسخ خود را دریافت کردند

📷 این پاسخ هشداری است تا دست از شرارت بردارند؛ هر اقدام جدید با پاسخی کوبنده‌تر و هزینه‌هایی سنگین‌تر مواجه خواهد شد.
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