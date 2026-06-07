https://spnfa.ir/20260607/ایران-رسما-حمله-تلافیجویانه-علیه-اسرائیل-را-آغاز-کرد-29730198.html

ایران رسماً حمله تلافی‌جویانه علیه اسرائیل را انجام داد

ایران رسماً حمله تلافی‌جویانه علیه اسرائیل را انجام داد

اسپوتنیک ایران

فرمانده قرارگاه حضرت خاتم‌الانبیا: قبلا اخطار داده بودیم در صورت گسترش جنایت در ضاحیه بیروت، اهدافی را در سرزمین های اشغالی مورد هجوم قرار می دهیم📷رژیم متجاوز... 07.06.2026, اسپوتنیک ایران

2026-06-07T23:17+0430

2026-06-07T23:17+0430

2026-06-07T23:23+0430

ایران

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فرمانده قرارگاه حضرت خاتم‌الانبیا: قبلا اخطار داده بودیم در صورت گسترش جنایت در ضاحیه بیروت، اهدافی را در سرزمین های اشغالی مورد هجوم قرار می دهیم📷رژیم متجاوز اسرائیل با نقض مکرر آتش‌بس شرارت های خود علیه مردم مظلوم لبنان با چراغ سبز و حمایت آمریکای جنایتکار و سکوت مجامع بین المللی را روز به روز افزایش داده و با استفاده از سلاح های ممنوعه از جمله بمب های فسفری مرتکب جنایات جنگی می گردد.📷با وجود هشدارهای قبلی جمهوری اسلامی ایران، رژیم کودک کش اسرائیل با عبور از همه خطوط قرمز و افزایش حملات در جنوب لبنان، ضاحیه بیروت را هدف قرار داده است.📷قبلا اخطار داده بودیم در صورت گسترش جنایت در ضاحیه بیروت، اهدافی را در سرزمین های اشغالی مورد هجوم قرار می دهیم.📷ارتش اسرائیل باید حملات خود به جنوب لبنان و ضاحیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد.محسن رضایی: ایران بارها اعلام کرده بود که نقض آتش‌بس و تجاوز به لبنان را برنمی‌تابد. امشب متجاوزان پاسخ خود را دریافت کردند📷 این پاسخ هشداری است تا دست از شرارت بردارند؛ هر اقدام جدید با پاسخی کوبنده‌تر و هزینه‌هایی سنگین‌تر مواجه خواهد شد.

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