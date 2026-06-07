ایران رسماً حمله تلافیجویانه علیه اسرائیل را انجام داد
23:17 07.06.2026 (بروز رسانی شده: 23:23 07.06.2026)
© AP Photo / Leo CorreaИзраильский Железный купол старается перехватить ракеты во время удара Ирана по Тель-Авиву
© AP Photo / Leo Correa
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فرمانده قرارگاه حضرت خاتمالانبیا: قبلا اخطار داده بودیم در صورت گسترش جنایت در ضاحیه بیروت، اهدافی را در سرزمین های اشغالی مورد هجوم قرار می دهیم
📷رژیم متجاوز اسرائیل با نقض مکرر آتشبس شرارت های خود علیه مردم مظلوم لبنان با چراغ سبز و حمایت آمریکای جنایتکار و سکوت مجامع بین المللی را روز به روز افزایش داده و با استفاده از سلاح های ممنوعه از جمله بمب های فسفری مرتکب جنایات جنگی می گردد.
📷با وجود هشدارهای قبلی جمهوری اسلامی ایران، رژیم کودک کش اسرائیل با عبور از همه خطوط قرمز و افزایش حملات در جنوب لبنان، ضاحیه بیروت را هدف قرار داده است.
📷قبلا اخطار داده بودیم در صورت گسترش جنایت در ضاحیه بیروت، اهدافی را در سرزمین های اشغالی مورد هجوم قرار می دهیم.
📷ارتش اسرائیل باید حملات خود به جنوب لبنان و ضاحیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد.
📷رژیم متجاوز اسرائیل با نقض مکرر آتشبس شرارت های خود علیه مردم مظلوم لبنان با چراغ سبز و حمایت آمریکای جنایتکار و سکوت مجامع بین المللی را روز به روز افزایش داده و با استفاده از سلاح های ممنوعه از جمله بمب های فسفری مرتکب جنایات جنگی می گردد.
📷با وجود هشدارهای قبلی جمهوری اسلامی ایران، رژیم کودک کش اسرائیل با عبور از همه خطوط قرمز و افزایش حملات در جنوب لبنان، ضاحیه بیروت را هدف قرار داده است.
📷قبلا اخطار داده بودیم در صورت گسترش جنایت در ضاحیه بیروت، اهدافی را در سرزمین های اشغالی مورد هجوم قرار می دهیم.
📷ارتش اسرائیل باید حملات خود به جنوب لبنان و ضاحیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد.
محسن رضایی: ایران بارها اعلام کرده بود که نقض آتشبس و تجاوز به لبنان را برنمیتابد. امشب متجاوزان پاسخ خود را دریافت کردند
📷 این پاسخ هشداری است تا دست از شرارت بردارند؛ هر اقدام جدید با پاسخی کوبندهتر و هزینههایی سنگینتر مواجه خواهد شد.
📷 این پاسخ هشداری است تا دست از شرارت بردارند؛ هر اقدام جدید با پاسخی کوبندهتر و هزینههایی سنگینتر مواجه خواهد شد.