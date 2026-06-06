https://spnfa.ir/20260606/کارشناس-آیا-واقعا-ترامپ-به-دنبال-توافق-با-ایران-است-29712839.html

کارشناس: آیا واقعا ترامپ به دنبال توافق با ایران است؟

کارشناس: آیا واقعا ترامپ به دنبال توافق با ایران است؟

اسپوتنیک ایران

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بسیار علاقه دارد با عنوان مرد توافقات و یا مرد قرارداد های برنده شناخته شود و حتی در باره مذاکرات و رسیدن به توافقات تجاری هم... 06.06.2026, اسپوتنیک ایران

2026-06-06T21:37+0430

2026-06-06T21:37+0430

2026-06-06T21:37+0430

گزارش و تحلیل

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بسیاری طرفداران وی در آمریکا باور دارند دلیل این ماجرا این است که وی در توافقات تجاری تبحر دارد اما بحث توافقات تجاری با سیاسی متفاوت است و دلیل اینکه ترامپ در توافقات سیاسی نا موفق بوده این نکته می باشد.ولی واقعیت امر این است که حتی یک توافق تجاری موفق که بتوان به آن استناد کرد در کارنامه ترامپ وجود ندارد و بیشتر کارهای تجاری ترامپ با سوء استفاده از قوانین ومقررات داخلی مخصوصا بانکی همراه بوده و سود های کلانی که وی در تجارت خود به جیب زده بیشتر بر اساس ضرر هایی بوده که به سرمایه گذاران و بانک ها و دارایی ها زده تا سود های واقعی.به هر حال در مناظره های انتخاباتی دور دوم ریاست جمهوری ترامپ ادعا کرد که در صورت رئیس جمهوری شدن آمریکا را از جنگ های خارجی بیرون می کشد و وارد هیچ جنگی نمی شود و جنگ در اوکراین را ظرف چند روز پایان می بخشد و جنگ غزه را 48 ساعته تمام می کند و...اما وقتی به عملکرد او نگاه می کنیم می بینیم که یک توافق صد در صد یک طرفه به نفع اسرائیل که غزه را اشغال کرده به فلسطینی ها و کشورهای منطقه تحمیل کرده و اسرائیل به صورت یک طرفه در حال ادامه کشتار و بمباران غزه است و حتی کرانه باختری که قبل تر بر اساس توافق اسلو به نوعی یک خودمختاری دارد هم از گزند حملات اسرائیلی ها در امان نبوده.در ماجرای اوکراین نیز علیرغم ده ها ملاقات و حتی ملاقات مستقیم با جناب اقای ولادیمیر پوتین اما ترامپ به وعده خود عمل نکرده و هیچ توافقی امضا نشده.در ماجرای راه اندازی جنگ هم که بر عکس ادعاهایش هم جنگ اقتصادی با کل جهان راه انداخته هم جنگ نظامی با ایران راه انداخته و در دو نوبت عملیات نظامی بر علیه ایران انجام داده.در صورتی که ایرانی ها خود را برای مقابله با آمریکا و اسرائیل آماده نکرده بودند قطعا به دنبال اشغال ایران و تبدیل آن به یک لیبی جدید می بود.این مساله به کنار اما سیاست های ترامپ موجب آن شده که امروزه کل منطقه خاورمیانه در آتش بی سیاستی های آمریکا به نفع اسرائیل بسوزد و آمریکا راهکاری برای خروج از این چالش پیدا نکند.قبل از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران طبق اظهار نظر وزیر امور خارجه عمان و رئیس سازمان اطلاعات انگلیس که در جلسه آخر ژنو میان ایران و آمریکا حضور داشتند ایرانی ها حاضر بودند امتیازهای زیادی بدهند تا جلوی جنگ را بگیرند اما آمریکایی ها غره شدند و مسیر جنگ را ترجیح دادند و حالا التماس می کنند آنچه ایرانی ها حاضر بودند قبل از جنگ تقدیم کنند را از ایران بگیرند اما ایران دیگر حاضر نیست آن امتیاز ها را بدهد.برخی باور دارند که پیشنهاد امتیازهای ایران پای میز مذاکره خود یکی از دلایلی بود که آمریکایی ها تشویق به حمله شدند چرا که تصور کردند این عقب نشینی ایرانی ها از بابت ضعف است اما خود نتیجه نشان داد که این تصور آنها اشتباه بود.البته که ایرانی ها به دنبال پرهیز از جنگ بودند و نسبت به نتایج آن شک و شبهه داشتند، این بسیار منطقی است که همه از جنگ پرهیز کنند و نتوانند نتیجه آن را برآورد کنند اما پس از جنگ و موفقیتی که ایرانی ها به دست آوردند حالا این ایرانی ها هستند که شرط و شروط می گذارند و دیگر حاضر نیستند آن امتیازها را بدهند چون دیدند که دست بالاتر را دارند.ایرانی ها در جنگ موفق شدند که همه پایگاه های آمریکا در منطقه را نابود کنند و علاوه بر آن هر روز پایگاه های آمریکا در منطقه را هدف قرار می دهند و کنترل گلوگاه اقتصاد جهان را در دست گرفته اند و یک طناب به نام تنگه هرمز دور گردن ترامپ پیچیده اند که هر لحظه اراده کنند با کشیدن آن به او فشار بیاورند این در حالی است که اگر جنگ بر علیه ایران راه نیافتاده بود شاید چنین چیزی اتفاق نمی افتاد.امروزه کل جهان نه فقط به ایران حق می دهند که چنین کاری را انجام داده بلکه ایران را تحسین می کنند که موفق شده در مقابل آمریکا و اسرائیل ایستادگی کند، ایستادگی ای که غیر قابل تصور بود اما شد و در مقابل همه آمریکا و اسرائیل را مورد مذمت قرار می دهند که چنین شکستی را در مقابل اراده ملت ایران متقبل شده اند و کل جهان را وارد دردسر کرده اند.با توجه به این شرایط می توان گفت ترامپ شاید بخواهد توافقی به دست آورد اما آن توافقی که بتواند از آن به عنوان برگه برنده درون ایالات متحده نام ببرد یا ویا در کارنامه خود به عنوان دست آورد ثبت کند را نمی تواند به دست بیاورد و دلیل اینکه مذاکرات و گفتگو ها تا به حال به نتیجه ای نرسیده هم همین است.هر چه قدر هم که می گذرد می بینیم شرایط داخل آمریکا برای ترامپ سخت تر می شود و حتی هم حزبی هایش از حمایت او دست کشیده اند چرا که می دانند ادامه حمایت از ترامپ و سیاست هایش یعنی از دست دادن کارشان در کنگره آمریکا طی چند ماه دیگر خواهد بود.

https://spnfa.ir/20260606/29709043.html

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2026

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