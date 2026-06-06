کارشناس: تعمیق روابط با روسیه یک بازی برد-برد
18:28 06.06.2026 (بروز رسانی شده: 23:34 06.06.2026)
© Photo / Roscongress Foundation/Artyom Pryakhin
اشتراک
کارشناس مسائل روسیه و قفقاز: بیست و نهمین مجمع اقتصادی سن پترزبورگ با استقبال گسترده و پرشور بیش از 20000 نفر از 130 کشور جهان در قالب هیئتهای عالیرتبه اقتصادی و تجاری در سن پترزبورگ روسیه برگزار شد.
روح الله مدبر، کارشناس مسائل روسیه و قفقاز، در خصوص، بیست و نهمین مجمع اقتصادی سن پترزبورگ که در روسیه برگزار شد، به شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در تهران، گفت: در این گردهمایی، سخنرانی آقای پوتین حاوی نکات فوقالعاده مهم و طلایی بود که مورد توجه رسانههای جهان قرار گرفت. این سخنرانی به جهانیان ثابت کرد که ابتکارعملهای روسیه در برگزاری فرمتهایی نظیر کنفرانس امنیتی مسکو، مجمع اقتصادی سن پترزبورگ، اجلاس اقتصادی شرق در ولادیووستوک و مجمع قطب، با استقبال چشمگیر جامعه جهانی مواجه شده است.
وی افزود: آقای پوتین در سخنرانی روز جمعه خود، معماری اقتصاد جدید جهانی را ترسیم کرد و تأکید نمود که امروز اقتصاد کشورهای مستقل، خارج از چهارچوب اعمال فشار محور یکجانبهگرا، بسیار پرشور و پرشتاب در حال حرکت است؛ تعبیری که کاملاً درست به نظر میرسد. ایشان همچنین به موارد زیر اشاره کردند:
· پیروزیهای چشمگیر روسیه در حوزه اقتصادی
· شکست پروژههای تحریمی
· افزایش سرمایهگذاری گسترده کشورهای مختلف در روسیه
· افزایش ذخایر روسیه در حوزه تجاری به بیش از 500 میلیارد یورو که رقمی بالاتر از داراییهای روسیه است که توسط اروپاییها دستاندازی شده بود.
علاوه بر این، آقای پوتین به پیشرویها در حوزه عملیات ویژه نظامی روسیه و ضرورت پذیرش تمامی شروط روسیه از سوی محور فاشیستی آنگلوساکسون اشاره کرد.
از دیگر بخشهای قابل توجه این سخنرانی، حمایت قاطع ایشان از ملت ایران، تعابیر محترمانه نسبت به مردم ایران، محکومیت هرگونه تجاوز محور آنگلوساکسونی علیه ایران بود.
· پیروزیهای چشمگیر روسیه در حوزه اقتصادی
· شکست پروژههای تحریمی
· افزایش سرمایهگذاری گسترده کشورهای مختلف در روسیه
· افزایش ذخایر روسیه در حوزه تجاری به بیش از 500 میلیارد یورو که رقمی بالاتر از داراییهای روسیه است که توسط اروپاییها دستاندازی شده بود.
علاوه بر این، آقای پوتین به پیشرویها در حوزه عملیات ویژه نظامی روسیه و ضرورت پذیرش تمامی شروط روسیه از سوی محور فاشیستی آنگلوساکسون اشاره کرد.
از دیگر بخشهای قابل توجه این سخنرانی، حمایت قاطع ایشان از ملت ایران، تعابیر محترمانه نسبت به مردم ایران، محکومیت هرگونه تجاوز محور آنگلوساکسونی علیه ایران بود.
این کارشناس مسائل روسیه در ادامه بیان کرد: لازم به ذکر است که حمایتهای متعدد و مکرر رئیسجمهور و دولت فدراسیون روسیه از ایران و گفتگوها و تعابیر کاملاً محترمانه ایشان با ملت ایران، در شرایطی صورت میگیرد که محور فاشیستی آنگلوساکسونی (فرانسه، بریتانیا، آلمان همراه با آمریکا و اسرائیل) با زشتترین و زنندهترین الفاظ، ایران را تهدید میکنند و در تجاوزات مختلف علیه ایران نقش داشتهاند. در مقابل این تهدیدات اروپایی، جریان غربگرای داخل ایران که همواره بر ضد روسیه اقدام میکند، سکوت اختیار کرده است.
وی تاکید کرد: سخنان حمایتی رئیسجمهور روسیه از ایران در مجمعی که 20000 تن از چهرههای مهم تجاری و سیاسی در آن حضور داشتند، بار دیگر ثابت کرد که روسیه دوست حقیقی ایران است. در نهایت، آنچه بسیار قابل توجه است، این که امروز شرکای روسیه در حوزههای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی، ائتلافهای ناگسستنی ایجاد کردهاند. همانطور که وزیر انرژی عربستان اعلام کرد، هیچ چیزی نمیتواند در روابط دوستان واقعی روسیه اخلال ایجاد کند و هر کشوری که به سمت تعمیق روابط حقیقی با روسیه پیش برود، وارد یک بازی برد-برد شده است.