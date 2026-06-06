https://spnfa.ir/20260606/مخیری-روسیه-در-عمل-نشان-میدهد-که-در-جنگ-فرسایشی-همچنان-دست-بالا-را-دارد-29722360.html

مخیری: روسیه در عمل نشان می‌دهد که در جنگ فرسایشی همچنان دست بالا را دارد

مخیری: روسیه در عمل نشان می‌دهد که در جنگ فرسایشی همچنان دست بالا را دارد

اسپوتنیک ایران

به همان اندازه که روسیه در حال ارسال این پیام است، کشورهای غربی نیز در حال ارزیابی این هستند که آیا ظهور چنین سامانه‌هایی تغییری در توازن نظامی موجود ایجاد... 06.06.2026, اسپوتنیک ایران

2026-06-06T14:14+0430

2026-06-06T14:14+0430

2026-06-07T14:22+0430

گزارش و تحلیل

ایران

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هیراد مخیری استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اوراسیا در گفت‌وگو با اسپوتنیک اظهار داشت: اگر مجموعه اظهارات اخیر ولادیمیر پوتین را در کنار یکدیگر قرار دهیم از مسئله نیروی انسانی اوکراین گرفته تا سامانه اورشنیک، مذاکرات صلح و حتی موضوع نورد استریم، یک پیام مشترک در همه آنها دیده می‌شود، اینکه در جنگ‌های طولانی، نتیجه نهایی بیش از آنکه به اراده سیاسی یا روایت‌های رسانه‌ای وابسته باشد، به توانایی بازیگران در حفظ و بازتولید منابع قدرت بستگی دارد. به همین دلیل، روسیه تلاش می‌کند نشان دهد که در یک رقابت فرسایشی بلندمدت همچنان از ظرفیت لازم برای ادامه جنگ برخوردار است و گذر زمان الزاماً به سود طرف مقابل عمل نمی‌کند.مخیری در ادامه گفت، در موضوع نیروی انسانی نیز فارغ از صحت یا عدم صحت آمارهای اعلام‌شده، مسئله اصلی ظرفیت جایگزینی نیرو، تأمین تجهیزات و حفظ انسجام سیاسی و اقتصادی در شرایط جنگی است. تاریخ جنگ‌ها نشان داده است که درگیری‌های فرسایشی معمولاً با کاهش تدریجی توان یک طرف برای ادامه رقابت پایان می‌یابند. از همین منظر، سخنان پوتین درباره وضعیت نیروی انسانی اوکراین را باید بخشی از تلاش روسیه برای القای این برداشت دانست که موازنه فرسایش در بلندمدت به نفع مسکو در حال حرکت است.وی تصریح کرد، اینکه این برداشت تا چه اندازه با واقعیت‌های میدانی منطبق باشد، موضوعی جداگانه است، اما اهمیت راهبردی آن در تأثیرگذاری بر محاسبات طرف مقابل قابل انکار نیست.در بخش مربوط به سامانه اورشنیک نیز آنچه اهمیت دارد، تأثیر آن بر محاسبات بازدارندگی است. در جهان امروز، ارزش واقعی بسیاری از سامانه‌های تسلیحاتی صرفا در استفاده عملیاتی نیست، بلکه تغییر در محاسبات رقیب نیز بسیار حائز اهمیت است. به همین دلیل، تأکید پوتین بر آزمایش‌های میدانی، جمع‌آوری داده‌ها و ارزیابی دقت این سامانه را می‌توان بخشی از تلاش روسیه برای نمایش قابلیت‌های جدید خود در حوزه بازدارندگی دانست.به همان اندازه که روسیه در حال ارسال این پیام است، کشورهای غربی نیز در حال ارزیابی این هستند که آیا ظهور چنین سامانه‌هایی تغییری در توازن نظامی موجود ایجاد می‌کند یا خیر. همین منطق در موضوع مذاکرات صلح و نورد استریم نیز دیده می‌شود.مخیری خاطر نشان کرد، در روابط بین‌الملل، توافق‌های سیاسی معمولاً زمانی شکل می‌گیرند که بازیگران به ارزیابی مشابهی از هزینه‌ها و منافع ادامه رقابت برسند. از این منظر، بحث صلح در اوکراین بیش از آنکه به حسن نیت طرفین وابسته باشد، به برداشت آنها از موازنه قدرت در میدان بستگی دارد.در حوزه انرژی نیز نورد استریم را صرفاً یک پروژه اقتصادی نباید ببینیم، بلکه این موضوع بخشی از رقابت ژئوپلیتیکی میان روسیه و اروپا محسوب می‌شود. سخنان پوتین درباره آمادگی برای ازسرگیری صادرات گاز به آلمان را می‌توان تلاشی برای یادآوری این واقعیت دانست که انرژی همچنان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت در نظام بین‌الملل است و تصمیمات سیاسی، امنیتی و اقتصادی اروپا در سال‌های آینده همچنان تحت تأثیر این متغیر باقی خواهد ماند.

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