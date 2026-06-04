https://spnfa.ir/20260604/سفر-موفقیتآمیز-هلیا-و-پنج-تولهاش-29667485.html

سفر موفقیت‌آمیز "هلیا" و پنج توله‌اش

سفر موفقیت‌آمیز "هلیا" و پنج توله‌اش

اسپوتنیک ایران

به گزارش خبرنگار اسپوتنیک در تهران، رضا شکارچیان، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست خراسان شمالی، از ثبت یک دستاورد ارزشمند در حوزه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی خبر داد و گفت... 04.06.2026, اسپوتنیک ایران

2026-06-04T10:21+0430

2026-06-04T10:21+0430

2026-06-04T10:17+0430

ایران

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/06/04/29667332_0:304:1290:1030_1920x0_80_0_0_71922842bc4fa441d88d4f73b3e609d5.jpg

به گزارش خبرنگار اسپوتنیک در تهران، رضا شکارچیان، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست خراسان شمالی، از ثبت یک دستاورد ارزشمند در حوزه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی خبر داد و گفت: هلیا، یوزپلنگ ماده‌ای که سال گذشته با تولد پنج توله در پناهگاه حیات‌وحش میاندشت جاجرم مورد توجه کارشناسان و دوستداران محیط‌زیست قرار گرفت، پس از یک سال حضور در این زیستگاه، به همراه هر پنج توله خود در مرز جنوبی منطقه توران و محدوده حفاظتگاه‌های مشارکتی یوزکنام مشاهده شده است.وی افزود: مهم‌ترین نکته این رخداد، سلامت کامل هلیا و تمامی پنج توله اوست؛ موضوعی که نشان‌دهنده کیفیت مطلوب زیستگاه میاندشت و موفقیت برنامه‌های حفاظتی در این منطقه است.شکارچیان با اشاره به شرایط مناسب زیستگاهی میاندشتاظهار داشت: فراوانی طعمه، دسترسی مناسب به منابع آب، امنیت زیستگاه و پایداری اکولوژیک منطقه، شرایطی را فراهم کرد تا این یوز ماده بتواند حساس‌ترین دوره زندگی خود یعنی زادآوری و پرورش توله‌ها را با موفقیت پشت سر بگذارد.مدیرکل حفاظت محیط‌زیست خراسان شمالی همچنین بیان کرد:میاندشت در طول یک سال گذشته فراتر از یک محدوده حفاظتی، نقش یک پناهگاه امن و غنی را برای این خانواده یوز ایفا کرده و توانسته است شرایط لازم برای رشد و بقای کامل توله‌ها را فراهم کند.وی در پایان تاکید کرد: مشاهده هلیا و پنج توله‌اش در محدوده مرزی توران، نشان‌دهنده پویایی طبیعی جمعیت یوزپلنگ آسیایی و اتصال عملکردی زیستگاه‌های مهم این گونه ارزشمند در کشور است و امیدهای تازه‌ای را برای آینده حفاظت از یوزپلنگ آسیایی در ایران ایجاد می‌کند.

ایران

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

شیوا آبشناس

شیوا آبشناس

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

شیوا آبشناس

ایران