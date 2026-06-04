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سفر موفقیت‌آمیز "هلیا" و پنج توله‌اش
سفر موفقیت‌آمیز "هلیا" و پنج توله‌اش
اسپوتنیک ایران
به گزارش خبرنگار اسپوتنیک در تهران، رضا شکارچیان، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست خراسان شمالی، از ثبت یک دستاورد ارزشمند در حوزه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی خبر داد و گفت... 04.06.2026, اسپوتنیک ایران
2026-06-04T10:21+0430
2026-06-04T10:17+0430
ایران
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به گزارش خبرنگار اسپوتنیک در تهران، رضا شکارچیان، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست خراسان شمالی، از ثبت یک دستاورد ارزشمند در حوزه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی خبر داد و گفت: هلیا، یوزپلنگ ماده‌ای که سال گذشته با تولد پنج توله در پناهگاه حیات‌وحش میاندشت جاجرم مورد توجه کارشناسان و دوستداران محیط‌زیست قرار گرفت، پس از یک سال حضور در این زیستگاه، به همراه هر پنج توله خود در مرز جنوبی منطقه توران و محدوده حفاظتگاه‌های مشارکتی یوزکنام مشاهده شده است.وی افزود: مهم‌ترین نکته این رخداد، سلامت کامل هلیا و تمامی پنج توله اوست؛ موضوعی که نشان‌دهنده کیفیت مطلوب زیستگاه میاندشت و موفقیت برنامه‌های حفاظتی در این منطقه است.شکارچیان با اشاره به شرایط مناسب زیستگاهی میاندشتاظهار داشت: فراوانی طعمه، دسترسی مناسب به منابع آب، امنیت زیستگاه و پایداری اکولوژیک منطقه، شرایطی را فراهم کرد تا این یوز ماده بتواند حساس‌ترین دوره زندگی خود یعنی زادآوری و پرورش توله‌ها را با موفقیت پشت سر بگذارد.مدیرکل حفاظت محیط‌زیست خراسان شمالی همچنین بیان کرد:میاندشت در طول یک سال گذشته فراتر از یک محدوده حفاظتی، نقش یک پناهگاه امن و غنی را برای این خانواده یوز ایفا کرده و توانسته است شرایط لازم برای رشد و بقای کامل توله‌ها را فراهم کند.وی در پایان تاکید کرد: مشاهده هلیا و پنج توله‌اش در محدوده مرزی توران، نشان‌دهنده پویایی طبیعی جمعیت یوزپلنگ آسیایی و اتصال عملکردی زیستگاه‌های مهم این گونه ارزشمند در کشور است و امیدهای تازه‌ای را برای آینده حفاظت از یوزپلنگ آسیایی در ایران ایجاد می‌کند.
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ایران

سفر موفقیت‌آمیز "هلیا" و پنج توله‌اش

10:21 04.06.2026
гепардики
гепардики - اسپوتنیک ایران , 1920, 04.06.2026
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به گزارش خبرنگار اسپوتنیک در تهران، رضا شکارچیان، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست خراسان شمالی، از ثبت یک دستاورد ارزشمند در حوزه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی خبر داد و گفت:
هلیا، یوزپلنگ ماده‌ای که سال گذشته با تولد پنج توله در پناهگاه حیات‌وحش میاندشت جاجرم مورد توجه کارشناسان و دوستداران محیط‌زیست قرار گرفت، پس از یک سال حضور در این زیستگاه، به همراه هر پنج توله خود در مرز جنوبی منطقه توران و محدوده حفاظتگاه‌های مشارکتی یوزکنام مشاهده شده است.

وی افزود: مهم‌ترین نکته این رخداد، سلامت کامل هلیا و تمامی پنج توله اوست؛ موضوعی که نشان‌دهنده کیفیت مطلوب زیستگاه میاندشت و موفقیت برنامه‌های حفاظتی در این منطقه است.
شکارچیان با اشاره به شرایط مناسب زیستگاهی میاندشت

اظهار داشت: فراوانی طعمه، دسترسی مناسب به منابع آب، امنیت زیستگاه و پایداری اکولوژیک منطقه، شرایطی را فراهم کرد تا این یوز ماده بتواند حساس‌ترین دوره زندگی خود یعنی زادآوری و پرورش توله‌ها را با موفقیت پشت سر بگذارد.
مدیرکل حفاظت محیط‌زیست خراسان شمالی همچنین بیان کرد:

میاندشت در طول یک سال گذشته فراتر از یک محدوده حفاظتی، نقش یک پناهگاه امن و غنی را برای این خانواده یوز ایفا کرده و توانسته است شرایط لازم برای رشد و بقای کامل توله‌ها را فراهم کند.

وی در پایان تاکید کرد: مشاهده هلیا و پنج توله‌اش در محدوده مرزی توران، نشان‌دهنده پویایی طبیعی جمعیت یوزپلنگ آسیایی و اتصال عملکردی زیستگاه‌های مهم این گونه ارزشمند در کشور است و امیدهای تازه‌ای را برای آینده حفاظت از یوزپلنگ آسیایی در ایران ایجاد می‌کند.
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