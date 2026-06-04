سفر موفقیتآمیز "هلیا" و پنج تولهاش
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به گزارش خبرنگار اسپوتنیک در تهران، رضا شکارچیان، مدیرکل حفاظت محیطزیست خراسان شمالی، از ثبت یک دستاورد ارزشمند در حوزه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی خبر داد و گفت:
هلیا، یوزپلنگ مادهای که سال گذشته با تولد پنج توله در پناهگاه حیاتوحش میاندشت جاجرم مورد توجه کارشناسان و دوستداران محیطزیست قرار گرفت، پس از یک سال حضور در این زیستگاه، به همراه هر پنج توله خود در مرز جنوبی منطقه توران و محدوده حفاظتگاههای مشارکتی یوزکنام مشاهده شده است.
وی افزود: مهمترین نکته این رخداد، سلامت کامل هلیا و تمامی پنج توله اوست؛ موضوعی که نشاندهنده کیفیت مطلوب زیستگاه میاندشت و موفقیت برنامههای حفاظتی در این منطقه است.
شکارچیان با اشاره به شرایط مناسب زیستگاهی میاندشت
اظهار داشت: فراوانی طعمه، دسترسی مناسب به منابع آب، امنیت زیستگاه و پایداری اکولوژیک منطقه، شرایطی را فراهم کرد تا این یوز ماده بتواند حساسترین دوره زندگی خود یعنی زادآوری و پرورش تولهها را با موفقیت پشت سر بگذارد.
مدیرکل حفاظت محیطزیست خراسان شمالی همچنین بیان کرد:
میاندشت در طول یک سال گذشته فراتر از یک محدوده حفاظتی، نقش یک پناهگاه امن و غنی را برای این خانواده یوز ایفا کرده و توانسته است شرایط لازم برای رشد و بقای کامل تولهها را فراهم کند.
وی در پایان تاکید کرد: مشاهده هلیا و پنج تولهاش در محدوده مرزی توران، نشاندهنده پویایی طبیعی جمعیت یوزپلنگ آسیایی و اتصال عملکردی زیستگاههای مهم این گونه ارزشمند در کشور است و امیدهای تازهای را برای آینده حفاظت از یوزپلنگ آسیایی در ایران ایجاد میکند.
هلیا، یوزپلنگ مادهای که سال گذشته با تولد پنج توله در پناهگاه حیاتوحش میاندشت جاجرم مورد توجه کارشناسان و دوستداران محیطزیست قرار گرفت، پس از یک سال حضور در این زیستگاه، به همراه هر پنج توله خود در مرز جنوبی منطقه توران و محدوده حفاظتگاههای مشارکتی یوزکنام مشاهده شده است.
وی افزود: مهمترین نکته این رخداد، سلامت کامل هلیا و تمامی پنج توله اوست؛ موضوعی که نشاندهنده کیفیت مطلوب زیستگاه میاندشت و موفقیت برنامههای حفاظتی در این منطقه است.
شکارچیان با اشاره به شرایط مناسب زیستگاهی میاندشت
اظهار داشت: فراوانی طعمه، دسترسی مناسب به منابع آب، امنیت زیستگاه و پایداری اکولوژیک منطقه، شرایطی را فراهم کرد تا این یوز ماده بتواند حساسترین دوره زندگی خود یعنی زادآوری و پرورش تولهها را با موفقیت پشت سر بگذارد.
مدیرکل حفاظت محیطزیست خراسان شمالی همچنین بیان کرد:
میاندشت در طول یک سال گذشته فراتر از یک محدوده حفاظتی، نقش یک پناهگاه امن و غنی را برای این خانواده یوز ایفا کرده و توانسته است شرایط لازم برای رشد و بقای کامل تولهها را فراهم کند.
وی در پایان تاکید کرد: مشاهده هلیا و پنج تولهاش در محدوده مرزی توران، نشاندهنده پویایی طبیعی جمعیت یوزپلنگ آسیایی و اتصال عملکردی زیستگاههای مهم این گونه ارزشمند در کشور است و امیدهای تازهای را برای آینده حفاظت از یوزپلنگ آسیایی در ایران ایجاد میکند.