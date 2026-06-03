https://spnfa.ir/20260603/چهارمین-دور-مذاکرات-اسرائیل-و-لبنان-در-واشنگتن-برگزار-شد-29649589.html
چهارمین دور مذاکرات اسرائیل و لبنان در واشنگتن برگزار شد
چهارمین دور مذاکرات اسرائیل و لبنان در واشنگتن برگزار شد
اسپوتنیک ایران
وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که هیئتهای اسرائیل و لبنان دور جدیدی از مذاکرات خود را در واشنگتن برگزار کردند. 03.06.2026, اسپوتنیک ایران
2026-06-03T09:13+0430
2026-06-03T09:13+0430
2026-06-03T09:13+0430
جهان
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تامی پیگوت، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت: "پیشرفت در مسائل سیاسی و امنیتی با غلبه بر اشتباهات 20 سال گذشته ادامه مییابد و به سمت یک توافق جامع با هدف بازگرداندن حاکمیت لبنان و تضمین امنیت اسرائیل پیش میرویم."پیگوت تأکید کرد که تعهد ایالات متحده برای تسهیل این مذاکرات بدون تغییر است و دور بعدی مذاکرات روز چهارشنبه برگزار خواهد شد. این در حالی است که علیرغم اعلام آتشبس پس از اولین دور مذاکرات در 16 آوریل، اسرائیل روزانه به دهها شهرک در جنوب لبنان حمله میکند و حزبالله نیز عملیات نظامی علیه نیروهای اسرائیلی انجام میدهد.
اسپوتنیک ایران
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اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
جهان
چهارمین دور مذاکرات اسرائیل و لبنان در واشنگتن برگزار شد
وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که هیئتهای اسرائیل و لبنان دور جدیدی از مذاکرات خود را در واشنگتن برگزار کردند.
تامی پیگوت، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت: "پیشرفت در مسائل سیاسی و امنیتی با غلبه بر اشتباهات 20 سال گذشته ادامه مییابد و به سمت یک توافق جامع با هدف بازگرداندن حاکمیت لبنان و تضمین امنیت اسرائیل پیش میرویم."
پیگوت تأکید کرد که تعهد ایالات متحده برای تسهیل این مذاکرات بدون تغییر است و دور بعدی مذاکرات روز چهارشنبه برگزار خواهد شد. این در حالی است که علیرغم اعلام آتشبس پس از اولین دور مذاکرات در 16 آوریل، اسرائیل روزانه به دهها شهرک در جنوب لبنان حمله میکند و حزبالله نیز عملیات نظامی علیه نیروهای اسرائیلی انجام میدهد.