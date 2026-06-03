https://spnfa.ir/20260603/پهپاد-اوکراینی-به-اتوبوس-مسافربری-در-دونتسک-حمله-کرد-7-کشته-و-11-زخمی-29649120.html

پهپاد اوکراینی به اتوبوس مسافربری در دونتسک حمله کرد؛ 7 کشته و 11 زخمی

پهپاد اوکراینی به اتوبوس مسافربری در دونتسک حمله کرد؛ 7 کشته و 11 زخمی

اسپوتنیک ایران

رئیس جمهوری خلق دونتسک:پهپاد نیروهای مسلح اوکراین به یک اتوبوس مسافربری در این منطقه حمله کرده است و در این حادثه چندین نفر کشته و زخمی شدند. 03.06.2026, اسپوتنیک ایران

2026-06-03T08:54+0430

2026-06-03T08:54+0430

2026-06-03T08:54+0430

جهان

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دنیس پوشیلین، رئیس جمهوری خلق دونتسک، افزود به زخمی‌ها کمک پزشکی ارائه می‌شود. پرونده جنایی در مورد این اقدام تروریستی تشکیل شده است.

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