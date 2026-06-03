سپاه از حمله موشکی به مرکز ناوگان پنجم دریایی آمریکا خبر داد
08:39 03.06.2026 (بروز رسانی شده: 08:41 03.06.2026)
© telegram ir_sputnik / مراجعه به بانک تصاویر سپاه از حمله موشکی به مرکز ناوگان پنجم دریایی آمریکا خبر داد
© telegram ir_sputnik/
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سپاه پاسداران اعلام کرد: در اواخر شب گذشته، ارتش آمریکا یک نفتکش ایرانی را در حوالی تنگه هرمز مورد اصابت پرتابه هوایی قرار داد که این نفتکش از ناحیه موتورخانه دچار خسارت شد. در پاسخ به این حمله و نقض مقررات تنگه هرمز، شناور متعلق به دشمن آمریکایی-اسرائیلی به نام "پانایا" مورد هدف موشکهای نیروی دریایی سپاه قرار گرفت.
نیروهای آمریکایی در حمله ای مجدد، یک دکل مخابراتی سپاه در جنوب جزیره قشم را هدف پرتابههای هوایی خود قرار داد. در پاسخ به این حمله پایگاه هوایی و بالگردی آنان مستقر در یکی از کشورهای منطقه و همچنین مرکز ناوگان پنجم دریایی آمریکا مورد تهاجم موشکی و پهپادی نیروی هوافضای سپاه قرار گرفتند.
سپاه تأکید کرد که پیش از این اخطار داده بود در صورت تجاوز، پاسخ متفاوت و سنگینتر خواهد بود و همینطور عمل کرد. سپاه تکرار کرد که برهم زدن امنیت تنگه هرمز تاوان سختی برای ارتش آمریکا خواهد داشت.
ارتش آمریکا نیز تأیید کرد که نظامیان این کشور در کشورهای حاشیه خلیج فارس، هدف موشکها و پهپادهای ایرانی قرار گرفتهاند.
سپاه تأکید کرد که پیش از این اخطار داده بود در صورت تجاوز، پاسخ متفاوت و سنگینتر خواهد بود و همینطور عمل کرد. سپاه تکرار کرد که برهم زدن امنیت تنگه هرمز تاوان سختی برای ارتش آمریکا خواهد داشت.
ارتش آمریکا نیز تأیید کرد که نظامیان این کشور در کشورهای حاشیه خلیج فارس، هدف موشکها و پهپادهای ایرانی قرار گرفتهاند.