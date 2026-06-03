https://spnfa.ir/20260603/سپاه-از-حمله-موشکی-به-مرکز-ناوگان-پنجم-دریایی-آمریکا-خبر-داد-29648427.html

سپاه از حمله موشکی به مرکز ناوگان پنجم دریایی آمریکا خبر داد

سپاه از حمله موشکی به مرکز ناوگان پنجم دریایی آمریکا خبر داد

اسپوتنیک ایران

سپاه پاسداران اعلام کرد: در اواخر شب گذشته، ارتش آمریکا یک نفتکش ایرانی را در حوالی تنگه هرمز مورد اصابت پرتابه هوایی قرار داد که این نفتکش از ناحیه موتورخانه... 03.06.2026, اسپوتنیک ایران

2026-06-03T08:39+0430

2026-06-03T08:39+0430

2026-06-03T08:41+0430

جهان

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نیروهای آمریکایی در حمله ای مجدد، یک دکل مخابراتی سپاه در جنوب جزیره قشم را هدف پرتابه‌های هوایی خود قرار داد. در پاسخ به این حمله پایگاه هوایی و بالگردی آنان مستقر در یکی از کشورهای منطقه و همچنین مرکز ناوگان پنجم دریایی آمریکا مورد تهاجم موشکی و پهپادی نیروی هوافضای سپاه قرار گرفتند.سپاه تأکید کرد که پیش از این اخطار داده بود در صورت تجاوز، پاسخ متفاوت و سنگین‌تر خواهد بود و همینطور عمل کرد. سپاه تکرار کرد که برهم زدن امنیت تنگه هرمز تاوان سختی برای ارتش آمریکا خواهد داشت.ارتش آمریکا نیز تأیید کرد که نظامیان این کشور در کشورهای حاشیه خلیج فارس، هدف موشک‌ها و پهپادهای ایرانی قرار گرفته‌اند.

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