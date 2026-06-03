https://spnfa.ir/20260603/از-جان-ایران-چه-می-خواهند-29659564.html

از جان ایران چه می خواهند؟

از جان ایران چه می خواهند؟

اسپوتنیک ایران

ایالات متحده آمریکا یک جنگ تمام عیار بر علیه ایران راه انداخت که تا به حال هنوز معلوم نیست هدف از راه انداختن این جنگ چیست. 03.06.2026, اسپوتنیک ایران

2026-06-03T18:07+0430

2026-06-03T18:07+0430

2026-06-03T18:07+0430

گزارش و تحلیل

سیاسی

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دیوید بارنیا رئیس سابق موساد در کنفرانسی در اسرائیل گفته بود نتانیاهو و او در ملاقاتی که چند هفته قبل از حمله به ایران انجام شد ترامپ را در کاخ سفید متقاعد کردند که پس از اعتراضات دیماه و شرایط بوجود آمده کار ایران تمام است و همین که رهبری و تعدادی از مقامات ارشد را ترور کنند ساختار داخلی کشور فرو می پاشد و همانند ماجرای ونزولا وی میتواند به یک پیروزی سریع دست یابد.لندسی گراهام سناتور جمهوریخواه طرفدار اسرائیل هم در اظهاراتی در همان روزهای ابتدایی جنگ گفته بود که "هدف آمریکا تصرف منابع نفتی ایران و کنترل نفت جهان است و پس از کنترل نفت ونزولا و ایران دیگر آمریکایی ها بسیار ثروتمند می شوند".وزیر امور خارجه آمریکا مایک روبیو در روز دوم جنگ هم گفته بود که "نتانیاهو به ترامپ گفت که می خواهد جنگ را شروع کند و او می تواند شریک پیروزی شود یا کنار بنشیند و ترامپ تصمیم گرفت که وارد جنگ شود".بسیاری سوال می کنند که چرا ایران پس از جنگ 12 روزه آتش بس تق و لق را پذیرفت.واقعیت امر این است که ایران می خواست خود را برای رویارویی بزرگتر آماده کند و به این دلیل همه موشک ها و پهباد های خود را به زیر زمین برد و کارخانه های تولید تسلیحات را به سرعت تفکیک کرد و به زیر زمین برد، جایی که دور از دسترس آمریکا و اسرائیل باشد.همزمان با آماده سازی آمریکا برای حمله به ایران ایرانیها هم داشتند خود را آماده مقابله با آمریکا و متحدین اش درمنطقه می کردند چرا که در چند درگیری قبل تر ایرانی ها متوجه شده بودند که طرفشان اسرائیل به تنهایی نیست بلکه برخی کشورهای عرب منطقه هم با اسرائیل همراه هستند و اگرهم بنا به حمله آمریکا به ایران باشد اینها نیز ورود خواهند کرد.از نظر رهبران برخی از این کشورها ایران مقتدر تهدید موجودیتی برای آنها به حساب می آید چرا که مردمان اینها به ایران نگاه می کنند و وقتی می بینند ایران روی پای خود ایستاده سوال می کنند چرا آنها چنین کاری نمی کنند و ریز سلطه آمریکا هستند.در واقع این دیدگاه دلیل اصلی نابودی بسیاری از کشورهای عربی در منطقه نیز به حساب می آید.از عراق گرفته تا سوریه و لیبی و سودان و سومالی و یمن و لبنان و... همه به دلیل این دیدگاه توسط خود کشورهای مدعی دوستی و برادری با آنها نابود شدند.البته بر کسی پوشیده نیست که اینها حتی به دنبال نابودی ترکیه هم بودند و در کودتایی که چند سال پیش بر علیه اردوغان شکل گرفت شریک بودند و این ایران بود که لحظه آخری نقشه های آنها را به هم ریخت.به هر حال آنچه برای همه اینها در کنار اسرائیل و ایالات متحده مهم می باشد این است که ایران به یک لیبی دیگر تبدیل شود.کشور تجزیه شود و وارد جنگ ها و درگیری های داخلی بی پایان شود و گروه های مختلف توسط اینها حمایت شوند تا ابد الدهر با هم بجنگند و اینها بتوانند منابع خدادادی ملت ایران را غارت کنند.در صورتی که ایران سقوط می کرد اینها می توانستند نفت و گاز و معادن و... مردم ایران را مانند لیبی به سرقت ببرند و حتی ایرانی ها را در بازار برده فروشی مانند مردمان لیبی و دیگر کشورهای آفریقایی به فروش برسانند و زنان ایرانی را کنیز خود کنند و...شاید برخی تصور کنند که بنده غلو می کنم اما واقعیت دیدگاه اینها نسبت به ایرانی ها همین است، کسانی که درباره دیدگاه های تکفیری ها و وهابی ها تحقیق کرده اند این را به خوبی می دانند چه رصد که این دیدگاه ها با ایدئولوژی صهیونیستی هم عجین و همراه شود.می توان گفت هر کدام به دنبال منافعی بودند و هستند.آمریکا می توانست کنترل انرژی جهان را در اختیار بگیرد و مسیر شمال جنوب روسیه را ببندد و از سوی دیگر اقتصاد چین را فلج کند و کشورهای عرب خلیج فارس به منابع خدادادی ملت ایران دسترسی پیدا کنند و کنیزهای ایرانی اختیار کنند.اسرائیلی ها هم انتقام چند هزار ساله خود از خشایارشاه که توسط استر ومردخای ناکام ماند را بگیرند.به یاد داشته باشید حتی اینها برای چنین موردی یک جشن بسیار بزرگ و مهم به نام جشن پوریم دارند که سالانه برگزار می شود تا ایرانی کشون جشن گرفته شود و یادآوری کنند که کار چند هزار ساله هنوز نا تمام مانده.آمریکا هم با سرقت منابع خدادادی ملت ایران می تواند بخش های بزرگی از بدهی چهل تریون دلاری خود را پوشش دهد.همانگونه که امروزه منابع عراق و سوریه و لیبی و سودان و یمن و... را غارت می کنند و مردم این کشورها را بدبخت و بیچاره کرده اند.شاید برخی ندانند اما حتی ماجرای اشغال افغانستان هم به این دلیل بود که معادن کمیاب موجود در این کشور را سرقت کنند و طی 20 سالی که آمریکایی ها به بهانه ایجاد دمکراسی آنجا بودند هر آنچه منابع کمیاب در افغانستان بود را غارت کردند و وقتی کار تمام شد افغانستان را به امان خود ترک کردند.همه خوشحال و فقط مردم ایران بد بخت و بیچاره.این چیزی است که اینها به دنبال آن بودند و هستند و امروزه ایران در مقابل آنها ایستاده.

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2026

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اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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سیاسی