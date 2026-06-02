چه کسی با جنگ ویران کننده اقتصادی باید مقابله کند؟

02.06.2026, اسپوتنیک ایران

هیچ کس باور نمی کرد نیروهای مسلح ایران بتوانند در مقابل ابر قدرت جهان و یک نیروی هسته ای وچندین کشور دیگر منطقه به این شکلی که ایستادند بایستند ونه فقط از مملکت دفاع کنند بلکه ضربه های کاری به دشمن بزنند به شکلی که کمر دشمن را بشکنند و دشمنان ایران پس از چند ماه نتوانند کمر خود را ساف کنند.قطعا نیروهای نظامی و امنیتی کشور بدون پشتیبانی تمام قد مردم امکان نداشت بتوانند چنین کاری را انجام دهند و پشتیبانی مردم ایران از همه طیف ها به این نیروها دلگرمی داد تا با اقتدار در مقابل دشمن بایستند و از جان مایه بگذارند.همان مردمانی که به رزمندگان خودشان گفتند شما بروید خط مقدم جبهه ما هم پشت جبهه را نگه می داریم و تا به امروز میدان ها را خالی نکرده اند و ایستاده اند تا مبادا دشمن بخواهد از پشت به رزمندگانشان آسیب بزند.همان مردمانی که وقتی ترامپ تهدید کرد زیربناهای کشور را هدف قرار خواهند داشت سینه سپر کردند و زنجیره های انسانی تشکیل دادند تا از پل ها و نیروگاه ها و زیربناهای حیاتی کشور خود با تن و جان حفاظت کنند.دشمن هم کاملا متوجه است که تا زمانی که حکومت و نیروهای مسلح ایران این حمایت مردمی را دارند امکان ندارد بتواند ایران را شکست دهند و در هر اقدامی با 90 ملیون ایرانی طرف هستند.حال به نظر می رسد دشمنان رویکرد دیگری را درجنگ در پیش گرفته اند.جنگ تمام عیار اقتصادی و روانی برای ضربه زدن به پشت جبهه.همانگونه که در جنگ نظامی آنها از مزدوران و ستون پنجمی ها استفاده می کردند تا به نیروهای مسلح ایران از پشت ضربه بزنند اینبار هم اینها از مزدوران و عوامل ستون پنجمی خود برای انجام چنین کاری بهره می برند.کافی است نگاهی گذرا به قیمت کالا از روز پایان جنگ تا به امروز نگاه کنید.قیمت ها حتی با توجه به ارزش ارزی خود هم به صورت عجیب غریبی افزایش پیدا کرده.از قیمت مسکن و ماشین گرفته که به مراتب حتی از قیمت بین المللی اش بیشتر است تا اجناس و کالاهای اساسی که به صورت لحظه ای در حال تغییر هستند.این در حالی است که هنوز ما در حال آتش بس هستیم و جنگ نظامی تمام نشده و همه می دانند در شرایط جنگی معمولا قیمت برخی کالا مانند ماشین و مسکن کاهشی است نه افزایشی.بله دیدیم در جنگ ها قیمت کالای اساسی و مواد غذایی گران می شود اما ندیده ایم که قیمت مسکن و ماشین و کالای مصرفی به این شدت افزایش پیدا کند.موج این گرانی ها به نوعی نشان از آن دارد که دست سومی در کار است که دارد این کارها را انجام می دهد و اگر هرچه سریعتر این دست سوم پیدا نشود ممکن است کار از کار بگذرد و دشمن که نتوانسته در جنگ نظامی به اهداف خود برسد از طریق جنگ اقتصادی و روانی که عموما رسانه ای است به اهداف خود برسد.آیا گزارش هایی که چند روز پیش درباره اینکه یکی از رسانه های مخالف ایران (که به زبان فارسی پخش می شود) چیزی حدود 1.2 ملیارد دلار کمک بلا عوض از یک شخص سعودی انگلیسی دریافت کرده را ملاحظه کرده اید؟این رسانه مانند دیگر رسانه هایی که ملیاردها دلار بودجه دریافت میکنند عملا ماموریت انجام جنگ رسانه ای بر علیه ملت ایران را دارند و یدک کشیدن نام ایران در نامشان به معنای ایرانی بودن آنها نیست، خیلی ها ممکن است فارسی بلد باشند اما این دلیل بر ایرانی بودنشان نیست مخصوصا اگر شناسنامه ایرانی خود را ترک کرده باشند و برای خدمت به کشوری که دشمن ایران است قسم خورده باشند.هدف اینها نابودی ایران است نه چیز دیگری.همانگونه که امروزه بسیاری از افرادی که داخل کشور در امور اقتصادی فعالیت دارند اما هویت کشورهای دیگر را در جیب دارند و فقط به دنبال محقق نمودن اهداف دشمن هستند و یا در بهترین شرایط به دنبال سود جویی از جنگ و پول در آوردن از خون ریخته شده مردم هستند.

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

