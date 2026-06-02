وزارت دفاع روسیه: ارتش روسیه در یک حمله تلافی‌جویانه به 10 کارخانه تولیدی نظامی در کی‌یف حمله کرد

نکات کلیدی این حمله، همانطور که در بیانیه جدید وزارتخانه گزارش شده است:

2026-06-02T15:22+0430

نکات کلیدی این حمله، همانطور که در بیانیه جدید وزارتخانه گزارش شده است:این 10 شرکت مستقر در کی‌یف شامل انجمن Abris PT، شرکت الکترونیکی دفتر طراحی ویژه Spektr، شرکت سهامی عام Mayak Plant و شرکت دولتی UkrSpetsExport هستند.سه نقطه فرماندهی نظامی در اوکراین نیز در کی‌یف مورد اصابت قرار گرفتند.در زاپاروژیه، کارگاه‌های کارخانه ماشین‌سازی Omelchenko و کارخانه موتور هواپیمای Motor Sich مورد اصابت قرار گرفتند.در منطقه دنیپروپتروفسک، یک کارخانه Fire Point که قطعات پهپادهای تهاجمی دوربرد و سیستم‌های موشکی تولید می‌کرد، و همچنین یک مرکز لجستیک مورد اصابت قرار گرفتند.در منطقه خارکف، سه شرکت صنایع دفاعی از جمله شرکت هواپیمایی دولتی خارکف و دو مرکز سوخت و انرژی مورد اصابت قرار گرفتند.در منطقه سومی، کارخانه دولتی شوستکا زوزدا مورد اصابت قرار گرفت.شرکت‌های صنایع نظامی در مناطق خملنیتسکی و پولتاوا نیز آسیب دیدند، همچنین زیرساخت‌های شش فرودگاه نظامی در مناطق چرکاسی، ریوین، ژیتومیر، کیروووهراد، خملنیتسکی و کی‌یف نیز آسیب دیدند.

