روسیه در تاریخ 24 فوریه عملیات ویژه در اوکراین را آغاز کرد. ولادیمیر پوتین هدف از این عملیات را "حمایت از مردمی خواند که به مدت هشت سال مورد قلدری و نسل کشی رژیم کی یف قرار گرفته اند."
وزارت دفاع روسیه: ارتش روسیه در یک حمله تلافی‌جویانه به 10 کارخانه تولیدی نظامی در کی‌یف حمله کرد
نکات کلیدی این حمله، همانطور که در بیانیه جدید وزارتخانه گزارش شده است: 02.06.2026, اسپوتنیک ایران
15:22 02.06.2026
وزارت دفاع روسیه: ارتش روسیه در یک حمله تلافی‌جویانه به 10 کارخانه تولیدی نظامی در کی‌یف حمله کرد - اسپوتنیک ایران , 1920, 02.06.2026
نکات کلیدی این حمله، همانطور که در بیانیه جدید وزارتخانه گزارش شده است:
این 10 شرکت مستقر در کی‌یف شامل انجمن Abris PT، شرکت الکترونیکی دفتر طراحی ویژه Spektr، شرکت سهامی عام Mayak Plant و شرکت دولتی UkrSpetsExport هستند.
سه نقطه فرماندهی نظامی در اوکراین نیز در کی‌یف مورد اصابت قرار گرفتند.
در زاپاروژیه، کارگاه‌های کارخانه ماشین‌سازی Omelchenko و کارخانه موتور هواپیمای Motor Sich مورد اصابت قرار گرفتند.
در منطقه دنیپروپتروفسک، یک کارخانه Fire Point که قطعات پهپادهای تهاجمی دوربرد و سیستم‌های موشکی تولید می‌کرد، و همچنین یک مرکز لجستیک مورد اصابت قرار گرفتند.
در منطقه خارکف، سه شرکت صنایع دفاعی از جمله شرکت هواپیمایی دولتی خارکف و دو مرکز سوخت و انرژی مورد اصابت قرار گرفتند.
در منطقه سومی، کارخانه دولتی شوستکا زوزدا مورد اصابت قرار گرفت.
شرکت‌های صنایع نظامی در مناطق خملنیتسکی و پولتاوا نیز آسیب دیدند، همچنین زیرساخت‌های شش فرودگاه نظامی در مناطق چرکاسی، ریوین، ژیتومیر، کیروووهراد، خملنیتسکی و کی‌یف نیز آسیب دیدند.
