خیابان آربات مسکو به گالری عکس در فضای باز تبدیل شد: 28 عکس برتر از سراسر جهان
18:15 02.06.2026 (بروز رسانی شده: 18:17 02.06.2026)
Стенин
اشتراک
در دوم ژوئن، نمایشگاه دورهای مسابقه بینالمللی عکسخبری "آندری استنین" در خیابان آربات — یکی از مشهورترین خیابانهای پیادهرو مسکو و کل فضای پساشوروی افتتاح شد. تا اول ژوئیه، 28 اثر از برندگان و برگزیدگان 15 کشور جهان در این نمایشگاه به نمایش درمیآید. ورود آزاد است.
مسابقه "آندری استنین" توسط گروه رسانهای "روسیا سگودنیا" (روسیه امروز) و تحت نظارت کمیسیون ملی یونسکو در روسیه برگزار میشود. آندری استنین، عکاس خبری این گروه رسانهای بود که در اوت 2014 در حین انجام وظیفه حرفهای خود در نزدیکی دونتسک جان باخت. هدف این مسابقه حمایت از عکاسان جوان (شرکتکنندگان 18 تا 33 سال)، جلب توجه عمومی به وظایف عکسخبری مدرن و نشان دادن نگاه استعدادهای جوان به جهان پیرامون است.
در طول سالهای فعالیت این مسابقه، بیش از 50 هزار عکس از 90 کشور جهان به دبیرخانه آن ارسال شده است. هر سال هیئت داوران بینالمللی — متشکل از کارشناسان رسانههای بزرگ جهانی (مانند آسوشیتدپرس، رویترز، آژانس فرانس پرس، گاردین و دیگران) و عکاسان شناختهشده — بهترین آثار را در چهار رشته "اخبار مهم"، "ورزش"، "سیاره من" و "پرتره. قهرمان زمانه ما" انتخاب میکنند.
در آربات چه میتوان دید
نمایشگاه آثار شاخص سالهای مختلف را گرد هم آورده است. یکی از عکسهای کلیدی، "تمایل به زندگی" اثر "طیسر مهدی" عکاس عراقی (برنده رشته ورزش، 2018) است. در این عکس، پسرکی به نام "قاسم القادم" دیده میشود که در جریان یک حمله تروریستی پایش را از دست داده، اما با وجود این به بازی فوتبال ادامه میداد. همین عکس بود که داستان قاسم را در سراسر جهان مشهور کرد. بعدها به دعوت طرف روسی، این پسر به روسیه سفر کرد و پزشکان برای او پروتز مدرنی نصب کردند.
در آربات چه میتوان دید
نمایشگاه آثار شاخص سالهای مختلف را گرد هم آورده است. یکی از عکسهای کلیدی، "تمایل به زندگی" اثر "طیسر مهدی" عکاس عراقی (برنده رشته ورزش، 2018) است. در این عکس، پسرکی به نام "قاسم القادم" دیده میشود که در جریان یک حمله تروریستی پایش را از دست داده، اما با وجود این به بازی فوتبال ادامه میداد. همین عکس بود که داستان قاسم را در سراسر جهان مشهور کرد. بعدها به دعوت طرف روسی، این پسر به روسیه سفر کرد و پزشکان برای او پروتز مدرنی نصب کردند.
در کنار آن، اثر "سبنم کوشکون" عکاس ترکتبار با عنوان "صبحانه روی پشت بام" (تقدیر ویژه هیئت داوران در رشته "سیاره من"، 2018) به نمایش درآمده است. این عکس گرم و صمیمی، زندگی روزمره را بدون هیچ حشو و زینتی نشان میدهد — نمونهای از اینکه عکسخبری میتواند از شادی سادهٔ انسانی نیز سخن بگوید.
در مجموع، آثاری از عکاسانی از روسیه، ترکیه، عراق، اسپانیا، ایتالیا، هند، چین و دیگر کشورها در این نمایشگاه حضور دارند.
چرا این نمایشگاه جذاب است
آربات فقط یک خیابان نیست. این خیابان نماد فرهنگ مسکو، مکانی است که همیشه پر از گردشگران، نوازندگان خیابانی، نقاشان و رهگذران است. برگزاری نمایشگاه در فضای باز در این مکان، عکسخبری را در دسترس هزاران بینندهٔ اتفاقی قرار میدهد که شاید هرگز به موزه یا گالری نمیرفتند. هر رهگذری میتواند بایستد، به یک قاب نگاه کند و داستانی انسانی را بخواند.
چرا این نمایشگاه جذاب است
آربات فقط یک خیابان نیست. این خیابان نماد فرهنگ مسکو، مکانی است که همیشه پر از گردشگران، نوازندگان خیابانی، نقاشان و رهگذران است. برگزاری نمایشگاه در فضای باز در این مکان، عکسخبری را در دسترس هزاران بینندهٔ اتفاقی قرار میدهد که شاید هرگز به موزه یا گالری نمیرفتند. هر رهگذری میتواند بایستد، به یک قاب نگاه کند و داستانی انسانی را بخواند.