چرا اسرائیل به عملیات خود در لبنان شدت بخشیده

اسپوتنیک ایران

دیوید بارنیا رئیس سابق موساد اسرائیل در کنفرانس هرتسیلیا اظهار داشته بود که اسرائیل همزمان با شروع جنگ با ایران یکصد هزار نیرو آماده کرده بود تا به لبنان حمله... 01.06.2026, اسپوتنیک ایران

2026-06-01T18:30+0430

دیوید بارنیا رئیس سابق موساد اسرائیل در کنفرانس هرتسیلیا اظهار داشته بود که اسرائیل همزمان با شروع جنگ با ایران یکصد هزار نیرو آماده کرده بود تا به لبنان حمله کند و جدل در اسرائیل بر این بود که آیا عملیات بر علیه لبنان اول شروع شود یا بر علیه ایران و در نهایت بعد از اینکه اسرائیلی ها موفق شدند ترامپ را متقاعد کنند آمریکا به ایران حمله کند نتانیاهو تشخیص داد این فرصت را نمی توان از دست داد چون ممکن است ترامپ نظر خود را تغییر دهد و به سرعت باید این فرصت را غنیمت شمرد.وی اظهار داشته بود که همه گزارش ها تاکید می کرد که حزب الله دیگر قدرت چندانی ندارد تا اسرائیل را تهدید کند و به این دلیل می توان ابتدا کار ایران را تمام کرد و بعد سراغ لبنان رفت.آنچه ظاهرا برای اسرائیلی ها شوکه کننده بود این بود که حزب الله لبنان مانند آتش زیر خاکستر بلند شد و در روز اول شروع عملیات بر علیه ایران به جنگ بر علیه اسرائیل و آمریکا پیوست.با توجه به اینکه موشک های سبک و پهباد های حزب الله لبنان طی کمتر از 20 ثانیه به نقاط مختلف اسرائیل می رسید این موشک ها موجب این می شد که سامانه های دفاعی اسرائیل به شدت درگیر شود و در نهایت موشک های ایران ضربه کاری را با موشک های سنگین وزن به اسرائیل بزند و این ماجرا موجب آن شد که اسرائیلی ها و آمریکایی ها بیش از حد تصور موشک های دفاعی مصرف کنند و امروزه گزارش های متعددی درباره کمبود شدید موشک های دفاعی آمریکا منتشر می شود.به نظر می رسد اسرائیلی ها و آمریکایی ها نقشه کشیده اند از فرصت آنچه از آن به عنوان آتش بس نام می برند سوء استفاده کنند تا خود را مجددا تجهیز کنند و حملات جدیدی را بر علیه ایران راه بیاندازند و تعلل آمریکایی ها از قبول پیش نویس ها و ایراد های به قول معروف بنی اسرائیلی که از آن در می آورند همه اش به خاطر این است که همه سرگرم گفتگو ها و مذاکرات باشند تا آمریکا و اسرائیل خود را برای حمله جدید آماده کنند.قبل از انجام این حمله هم نیاز است که اسرائیل بتواند حزب الله را از مرزهای خود دور کند و کاری کند و اگر هم بشود یک جنگ داخلی در لبنان راه بیاندازند که مقاومت لبنان در آن درگیر شود و طبق برخی گزارش ها ارسال تسلیحات برای فالانژ ها از طریق فرودگاه حامات در منطقه بترون در شمال لبنان توسط آمریکا اخیرا شدت گرفته تا عوامل مزدور اسرائیل و آمریکا در لبنان برای شروع جنگ داخلی آماده باشد.به نظر می رسد حمله جدید به ایران گرو آن است که اسرائیل موفق شود حزب الله را از مناطق شمالی خود دور کند و کاری کند مقاومت در لبنان درگیر جنگ داخلی شود و نتواند وارد درگیری جدید با اسرائیل شود تا اسرائیلی ها راحت بتوانند به ایران حمله کنند.برخی حتی پیش بینی می کنند در این ماجرا پای تکفیری های سوریه هم به میان کشیده شود و همزمان با جنگ داخلی در لبنان تکفیری های سوریه که امروزه به عنوان پناهنده در داخل لبنان حضور فعالی دارند نیز بر علیه لبنانی ها فعال شوند.به احتمال زیاد هم پس از اینکه اسرائیلی ها حد اکثر مساحت ممکن را اشغال کردند یک توافق صوری آتش بس با دولت لبنان امضا کنند که طی آن حزب الله ملزم به رعایت آتش بس شود و عملا اسرائیلی ها هم حضور خود در جنوب لبنان را تثبیت کرده باشند و مقاومت لبنان به بهانه آتش بس نتواند بر علیه نیروهای اسرائیلی عملیاتی انجام دهد وخودش هم در داخل درگیر جنگ داخلی شود.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

