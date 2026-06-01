حفظ نظم مطلوب آمریکا در تنگه هرمز دیگر به سادگی گذشته امکانپذیر نیست
آمریکا در تلاش است با تهدید شرکتها، بانکها، بیمهگران و دولتهای ثالث، هزینه هرگونه همکاری اقتصادی و لجستیکی با ایران را افزایش دهد و دامنه تعاملات منطقهای... 01.06.2026, اسپوتنیک ایران
خشایار بوربوری، کارشناس مسائل خاورمیانه، در تحلیل اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره احتمال ازسرگیری اقدام نظامی علیه ایران و همچنین هشدار واشنگتن به عمان درباره همکاریهای مرتبط با تنگه هرمز به اسپوتنیک گفت:این مواضع را نباید صرفاً در چارچوب یک تهدید نظامی مستقیم ارزیابی کرد، زیرا آنچه از مجموع این پیامها برداشت میشود، ورود بحران به مرحلهای حساستر است. در چنین شرایطی آمریکا تلاش میکند همزمان از ابزارهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی برای افزایش فشار بر ایران و بازیگران منطقهای استفاده کند.در چنین شرایطی، زبان تهدید بیشتر به مثابه ابزاری برای تقویت موقعیت چانهزنی واشنگتن و تحمیل شرایط مطلوب خود در روندهای دیپلماتیک محسوب میشود.بوربوری با اشاره به تأکید ترامپ مبنی بر اینکه آمریکا "همه کارتها را در دست دارد"، میگوید این گزاره علاوه بر اینکه میتواند توصیفی از واقعیت میدانی باشد، همزمان تلاشی برای نمایش حفظ ابتکار عمل و برتری راهبردی ایالات متحده نیز است.با این حال، تجربه تحولات اخیر منطقه نشان داده است که محیط امنیتی خاورمیانه نسبت به گذشته پیچیدهتر، چندلایهتر و البته کمتر قابل کنترل شده است. از این رو، هرگونه افزایش سطح تهدیدات میتواند علاوه بر تأثیرگذاری بر روند مذاکرات، خطر محاسبه اشتباه و تشدید ناخواسته تنشها را نیز افزایش دهد.در چنین فضایی، اهمیت این اظهارات تنها در احتمال اقدام نظامی خلاصه نمیشود، بلکه پیام سیاسی آن برای متحدان و رقبای آمریکا نیز قابل توجه است زیرا به نوعی هدف آن حفظ بازدارندگی و نمایش توانایی واشنگتن در اعمال فشار بر روندهای منطقهای است.این کارشناس مسائل همچنین هشدار وزیر خزانهداری آمریکا به عمان و سایر بازیگران مرتبط با تنگه هرمز را بخشی از راهبرد فشار ثانویه واشنگتن ارزیابی میکند. به اعتقاد وی، آمریکا در تلاش است با تهدید شرکتها، بانکها، بیمهگران و دولتهای ثالث، هزینه هرگونه همکاری اقتصادی و لجستیکی با ایران را افزایش دهد و دامنه تعاملات منطقهای تهران را محدود سازد.وی در پایان گفت، اگرچه ایالات متحده همچنان از اهرمهای مهم مالی، حقوقی و امنیتی برخوردار است، اما رشد نقش بازیگران رقیب، تنوعبخشی روابط خارجی کشورهای منطقه و اولویت یافتن منافع اقتصادی مستقل برای دولتهای حاشیه خلیج فارس، نشان میدهد که حفظ نظم مطلوب آمریکا در منطقهای راهبردی مانند تنگه هرمز دیگر به سادگی گذشته امکانپذیر نیست و هزینههای سیاسی و اقتصادی بیشتری را بر واشنگتن تحمیل خواهد کرد.
