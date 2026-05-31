کارشناس: چرا ایران به برخی کشورهای عربی حمله کرد؟ 31.05.2026, اسپوتنیک ایران

2026-05-31T17:56+0430

کارشناس: چرا ایران به برخی کشورهای عربی حمله کرد؟در حالی که کشورهای عرب حوزه خلیج فارس مدعی بودند که به دنبال رابطه دوستانه با ایران هستند ومخالف هرگونه حمله نظامی آمریکا بر علیه ایران هستند و در این راستا دارند تلاش می کنند تا آمریکا را متقاعد کنند به ایران حمله نکند، اما گزارش هایی که امروزه در رسانه های آمریکایی منتشر می شود نشان میدهد که بسیاری از اینها دروغ می گفتند و از همان ابتدا با آمریکا و اسرائیل درحمله به ایران همکاری داشتند.رئیس جمهوری آمریکا و وزیر جنگ این کشور در چند نوبت از این کشورها بابت همکاری با آمریکا و اسرائیل در جنگ بر علیه ایران تشکر کردند و هفته گذشته برد کوپر در جلسه استیضاح خود در کنگره وتحت قسم نام این کشورها را به میان آورد و اظهار داشت که این کشورها در زمینه های نظامی و امنیتی همکاری های بسیار خوبی با ایالات متحده در حمله به ایران داشتند.می توان گفت در برخی موارد این همکاری ها با خواست و اراده این کشورها بوده و حتی اینها در حمله ها و عملیات بر علیه ایران مشارکت داشتند ودر برخی موارد هم اصلا امریکا به خواست و اراده اینها توجهی نداشته و هر کاری می خواسته در خاک آنها انجام داده. مثلا دو هفته پیش گزارشی منتشر شد مبنی بر اینکه اسرائیلی ها یک پایگاه سری در محدوده مثلث عراق و سوریه و اردن در صحرا تاسیس کرده بودند واز این پایگاه برای حمله به ایران استفاده می کردند.آنچه برای ایرانی ها یقین است این می باشد که دولت عراق هیچ ارتباطی با این پایگاه نداشته ولی آمریکایی ها بدون احترام گذاشتن به اراده دولت عراق از خاک و اسمان این کشور برای حمله به ایران استفاده کردند.حتی در موارد متعدد گزارش هایی از رسانه های غربی منتشر شد مبنی بر اینکه آمریکایی ها و اسرائیلی ها برخی گروه های تروریسیتی و جدایی طلبان کرد را مسلح کرده اند تا از طریق اقلیم کردستان عراق به ایران حمله کنند و حد اقل در 4 استان مرزی ایران آشوب ایجاد کنند و در نهایت پایگاهی برای انجام عملیات بر علیه تهران در این مناطق ایجاد کنند.همان کاری را که درجنوب و شمال سوریه در ابتدای جنگ انجام دادند یا در شرق لیبی شهر بنغازی انجام دادند و امروزه در سودان انجام می دهند و در یمن هم قبل تر انجام داده اند. یعنی می آیند منطقه ای را ازخاک کشور تحت اشغال قدرت خود قرار می دهند و با پیتیبانی هوایی و تسلیحاتی اینها را برای انجام کارهایی برعلیه پایتخت فعال می کنند تا در نهایت پایتخت سقوط کند.در این باره هم مقامات اقلیم کردستان بارها اعلام کردند مخالف هرگونه تحرک بر علیه ایران هستند و با آن برخورد می کنند اما به نظر می رسد آمریکا و اسرائیل بدون در نظر گرفتن خواست آنها در منطقه اقلیم کردستان پایگاه ایجاد کرده بودند و خود ترامپ هم چند بار به این نکته اشاره کرد که علاوه بر تاسیس این پایگاه ها و حساب باز کردن روی اینها برای انجام عملیات زمینی بر علیه ایران حجم قابل توجهی تسلیحات برای برخی مزدوران داخل کشور ارسال کرده اند. بی بی سی فارسی هم که چند روز پیش گزارشی در این باره منتشر کرد و تاکید داشت که بسیاری از نیروهای اینها قبل از شروع جنگ از کشورهای دیگر از استرالیا گرفته تا کشورهای اروپایی به این منطقه اعزام شده بودند.به نظر می رسد مجامع اطلاعاتی وامنیتی ایران هم همه این تحرکات را رصد کرده بودند و سر به زنگاه همه اینها به یکباره هدف نیروهای مسلح ایران قرار گرفتند واشراف اطلاعاتی ایران و واکنش غافلگیر کننده نیروهای مسلح این کشور در واقع همه نقشه ها را به هم ریخت.از سوی دیگر این واکنش نیروهای مسلح ایران منجر به آن شد که کل جهان تحت تاثیر این جنگ قرار گیرد و ایالات متحده هم دلواپس شود که متحدین خود را از دست خواهد داد و دلیل اصلی که امروزه می بینیم که آمریکایی ها پای میز گفتگو با ایرانی ها نشسته اند شکست همه نقشه ها و طرح های آنها در میدان است.

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

