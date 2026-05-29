پوتین: نام بردن از زمان مشخص برای پایان درگیری اوکراین غیرممکن است

اسپوتنیک ایران

29.05.2026, اسپوتنیک ایران

2026-05-29T20:20+0430

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در جمع خبرنگاران اظهار داشت:درباره سقوط پهپاد در رومانی:🔹 در رومانی احتمالاً یک پهپاد اوکراینی سقوط کرده است که به دلیل عملکرد جنگ الکترونیک یا نقص داده‌ها از مسیر خود منحرف شده است🔹 اولین واکنش در اتحادیه اروپا به هر پهپادی این است که آن را روسی بنامند و بعداً مشخص می‌شود که اینطور نیست🔹 هیچ کس نمی‌تواند بدون انجام کارشناسی درباره تعلق پهپاد اظهار نظر کند روسیه آماده است در صورت ارائه داده‌ها ارزیابی را انجام دهددرباره ارمنستان:🔹 روسیه مجبور خواهد شد تمام کارهای خود با ارمنستان در حوزه اقتصاد را که به فرآیندهای یکپارچگی مربوط می‌شود متوقف کند اگر ایروان تصمیم به خروج از اتحادیه اقتصادی اوراسیا بگیرد🔹 در صورت خروج ارمنستان از اتحادیه اقتصادی اوراسیا، شهروندان آن مجبور به خرید پتنت برای کار در روسیه خواهند بود علاوه بر این مسکو قیمت حامل‌های انرژی را برای ایروان افزایش خواهد داد🔹 هر گونه تصمیم اقتصادی ایروان برای نزدیکی به اتحادیه اروپا روابط انسانی با مسکو را خراب نخواهد کرددرباره مناقشه اوکراین:🔹 تعیین مهلت مشخص برای پایان مناقشه اوکراین در شرایط عملیات رزمی غیرممکن است🔹 نیروهای روسی در تمام جهات در منطقه عملیات ویژه نظامی در حال پیشروی هستند🔹 درباره امکان پرتاب پهپادها به سمت روسیه از لتونی: تمام مکان‌های تهدید مستقیم نظامی علیه روسیه اهداف قانونی هستند

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

