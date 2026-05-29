https://spnfa.ir/20260529/مقام-ایرانی-آمادگی-ایران-برای-مشارکت-عملی-در-سازوکارهای-مالی-سازمان-همکاری-شانگهای-29576463.html

مقام ایرانی: آمادگی ایران برای مشارکت عملی در سازوکارهای مالی سازمان همکاری شانگهای

مقام ایرانی: آمادگی ایران برای مشارکت عملی در سازوکارهای مالی سازمان همکاری شانگهای

اسپوتنیک ایران

معاون روابط بین الملل بانک مرکزی ایران در اجلاس روسای بانکهای مرکزی و وزاری دارایی سازمان همکاری شانگهای بر حمایت از همکاری‌های مالی چندجانبه، تقویت نقش بانک... 29.05.2026, اسپوتنیک ایران

2026-05-29T18:53+0430

2026-05-29T18:53+0430

2026-05-29T18:53+0430

گزارش و تحلیل

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/05/1d/29576322_0:105:2501:1511_1920x0_80_0_0_27ae89ce4ae450bfff5403f4636ccc56.jpg

در نشست روسای بانکهای مرکزی و وزاری دارایی سازمان همکاری شانگهای که در روز جمعه 8 خرداد ماه سال‌جاری در بیشکک قرقیزستان برگزار شد، کوده‌ئی؛ معاون روابط بین الملل به نمایندگی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن اشاره به شرایط نااطمینانی‌های فزاینده در اقتصاد جهانی، نوسانات مالی و اختلال در زنجیره‌های تجارت و پرداخت، بر ضرورت تقویت همکاری‌های مالی و مدیریت مخاطرات اقتصاد کلان تا گسترش استفاده از پول های ملی، توسعه زیرساخت‌های پرداخت و تسویه، فناوری های مالی و تامین مالی سبز تاکید کرد و تحقق این اهداف را مستلزم درک مشترک اعضا و حرکت به سمت همکاری‌های مالی عملیاتی‌تر و مقاوم‌تر دانست.دکتر کوده‌یی در ادامه بر اهمیت تحولات فناورانه در حوزه های نظام پرداخت، فناوری های مالی و پول‌های دیجیتال بانک های مرکزی تاکید کرد و گفت: این امور می‌تواند فرصت‌هایی برای افزایش کارایی، کاهش هزینه مبادلات و تسهیل تجارت میان اعضا و تامین مالی پروژه ها فراهم کند.معاون روابط بین‌الملل بانک مرکزی ایران افزود: ایجاد بانک پیشنهادی توسعه سازمان همکاری شانگهای زمانی می‌تواند به نهادی موثر، معتبر و آینده‌نگر تبدیل شود که از ابتدا بر پایه اصول استقلال، فراگیری، انعطاف‌پذیری و عدالت اقتصادی طراحی شود.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

شیوا آبشناس

شیوا آبشناس

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60