مقام ایرانی: آمادگی ایران برای مشارکت عملی در سازوکارهای مالی سازمان همکاری شانگهای
معاون روابط بین الملل بانک مرکزی ایران در اجلاس روسای بانکهای مرکزی و وزاری دارایی سازمان همکاری شانگهای بر حمایت از همکاری‌های مالی چندجانبه، تقویت نقش بانک... 29.05.2026, اسپوتنیک ایران
2026-05-29T18:53+0430
18:53 29.05.2026
شیوا آبشناس
معاون روابط بین الملل بانک مرکزی ایران در اجلاس روسای بانکهای مرکزی و وزاری دارایی سازمان همکاری شانگهای بر حمایت از همکاری‌های مالی چندجانبه، تقویت نقش بانک های مرکزی، کاهش آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های خارجی و آمادگی ایران برای مشارکت عملی در سازوکارهای مالی این سازمان تاکید کرد.
در نشست روسای بانکهای مرکزی و وزاری دارایی سازمان همکاری شانگهای که در روز جمعه 8 خرداد ماه سال‌جاری در بیشکک قرقیزستان برگزار شد، کوده‌ئی؛ معاون روابط بین الملل به نمایندگی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن اشاره به شرایط نااطمینانی‌های فزاینده در اقتصاد جهانی، نوسانات مالی و اختلال در زنجیره‌های تجارت و پرداخت، بر ضرورت تقویت همکاری‌های مالی و مدیریت مخاطرات اقتصاد کلان تا گسترش استفاده از پول های ملی، توسعه زیرساخت‌های پرداخت و تسویه، فناوری های مالی و تامین مالی سبز تاکید کرد و تحقق این اهداف را مستلزم درک مشترک اعضا و حرکت به سمت همکاری‌های مالی عملیاتی‌تر و مقاوم‌تر دانست.

دکتر کوده‌یی در ادامه بر اهمیت تحولات فناورانه در حوزه های نظام پرداخت، فناوری های مالی و پول‌های دیجیتال بانک های مرکزی تاکید کرد و گفت: این امور می‌تواند فرصت‌هایی برای افزایش کارایی، کاهش هزینه مبادلات و تسهیل تجارت میان اعضا و تامین مالی پروژه ها فراهم کند.

معاون روابط بین‌الملل بانک مرکزی ایران افزود: ایجاد بانک پیشنهادی توسعه سازمان همکاری شانگهای زمانی می‌تواند به نهادی موثر، معتبر و آینده‌نگر تبدیل شود که از ابتدا بر پایه اصول استقلال، فراگیری، انعطاف‌پذیری و عدالت اقتصادی طراحی شود.
