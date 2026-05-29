آمادگی کامل نیرو های مسلح ایران/لبنان هم باید از پیروزی ایران بهره مند شود
اسپوتنیک ایران
با توجه به عدم اعتماد به آمریکا، مسئله توقف موقت جنگ در دستور کار قرار گرفت و شروط جمهوری اسلامی توسط میانجی پاکستانی به آمریکاییها ابلاغ شد. 29.05.2026, اسپوتنیک ایران
سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل بین الملل، در خصوص حملات اسرائیل به لبنان و نقض مکرر آتش بس، به شیوا آبشناس خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت:بیتعهدی دو رژیم آمریکا و اسرائیل بر هیچ کس پوشیده نیست، به ویژه جمهوری اسلامی. این مسئله به اثبات رسیده؛ چرا که در مراحل گوناگون گفتگو با آمریکاییها، موضوعی به نام حملات نظامی آمریکا و انفجار میز مذاکره و همچنین حمله 12 روزه و 40 روزه به جمهوری اسلامی در تاریخهای نزدیک به حال حاضر که گفتوگو میکنیم، موضوعی روشن و شفاف و غیرقابل انکار است.وی افزود:البته این مسئله برای کشورهای عربی منطقه، همچنین لبنان و حزب الله نیز کاملاً به اثبات رسیده و بر این اساس میتوان گفت که موضوع اعتماد به آمریکاییها و اسرائیل، قطعاً و یقیناً در حال حاضر در دستور کار جمهوری اسلامی قرار ندارد. اما نکته حائز اهمیت این است که موفقیتهای ملت ایران در جنگ 12 روزه و 40 روزه باید به صورتی نقد گردد و ملت ایران و ساحات مختلف مقاومت از جمله لبنان (یا بگوییم به ویژه لبنان) باید از آن بهرهمند شوند.این کارشناس مسائل بین الملل در ادامه بیان کرد:بر این اساس با توجه به عدم اعتماد به آمریکا، مسئله توقف موقت جنگ در دستور کار قرار گرفت و شروط جمهوری اسلامی توسط میانجی پاکستانی به آمریکاییها ابلاغ شد.البته باید توجه به این مسئله داشته باشیم که جمهوری اسلامی هیچگاه موضوعی به نام مذاکره را از دستور کار خویش جدا نکرده، اما نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نیز کاملاً آمادگی کامل برای هرگونه نقض آتشبس موقت را دارند. و همانگونه که حزب الله لبنان نیز در خصوص وارد نمودن ضربات سنگین به ارتش اسرائیل در ایام گذشته به موفقیتهای قابل قبولی دست یافته است و شرایط را برای ارتش اسرائیل بسیار سخت نموده، تا جایی که تعدادی از مقامات ارشد نظامی و سیاسی اسرائیل به قدرت حزب الله و عدم توانمندی نابود کردن سلاحهای حزب الله اقرار نمودهاند.در جمعبندی نهایی باید گفت که بیاعتمادی کامل در حال حاضر به آمریکاییها وجود دارد. اما موضوعی به نام تفاهم و توافق احتمالی نیز همچنان در دستور - در کنار آمادگی کامل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی - در دستور کار کشور قرار دارد.
