https://spnfa.ir/20260527/هشدار-فنلاند-اروپا-نمیخواهد-قربانی-درگیری-اوکراین-شود-29540985.html

هشدار فنلاند/ اروپا نمی‌خواهد قربانی درگیری اوکراین شود

هشدار فنلاند/ اروپا نمی‌خواهد قربانی درگیری اوکراین شود

اسپوتنیک ایران

از منظر راهبردی اوکراین علاقه‌مند است که جنگ از محدوده جغرافیایی خود فراتر رفته و به یک بحران امنیتی فراگیر برای اروپا تبدیل شود. هرچه کشورهای اروپایی بیشتر... 27.05.2026, اسپوتنیک ایران

2026-05-27T16:37+0430

2026-05-27T16:37+0430

2026-05-27T17:55+0430

گزارش و تحلیل

سیاسی

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e5/02/19/7558001_0:154:3091:1893_1920x0_80_0_0_5932980faaee8fc99bd98cdd2a3300b5.jpg

به همین دلیل، حوادث پهپادی در اروپا رویدادی نظامی است که بخشی از جنگ روانی و سیاسی نیز محسوب می‌شوند.کی‌یف تلاش می‌کند این تصور را ایجاد کند که امنیت اروپا و درگیری اوکراین کاملاً به هم گره خورده‌اند. با این حال، بسیاری از کشورهای اروپایی، علی‌رغم حمایت از اوکراین، همچنان مایل نیستند وارد مرحله‌ای شوند که هر حادثه مرزی یا پهپادی بتواند به تقابل مستقیم روسیه و ناتو منجر شود.درخواست فنلاند از اوکراین برای عدم استفاده از خاک این کشور در حملات علیه روسیه، در واقع به نوعی بازتاب نگرانی فزاینده اروپا از سیاستی است که می‌تواند کل قاره را وارد یک بحران امنیتی گسترده‌تر کند. طی ماه‌های اخیر، موارد متعددی از سقوط یا عبور پهپادها در کشورهای بالتیک و شمال اروپا ثبت شده و این مسئله نشان داده که ادامه درگیری فرسایشی اوکراین، به تدریج مرزهای امنیتی اروپا را نیز بی‌ثبات می‌کند.در این میان، روسیه بارها تأکید کرده که گسترش جغرافیایی درگیری و استفاده از خاک کشورهای ثالث برای حمله به عمق روسیه، می‌تواند تبعات غیرقابل پیش‌بینی برای امنیت منطقه داشته باشد. به نظر می‌رسد اکنون برخی کشورهای اروپایی نیز به این درک رسیده‌اند که تبدیل شدن به بستر عملیات علیه روسیه، در نهایت امنیت خود آنها را تهدید خواهد کرد.اوکراین تلاش می‌کند با انتقال تدریجی فضای درگیری به بیرون از مرزهای خود، کشورهای ناتو را هرچه بیشتر درگیر بحران کند. در مقابل، روسیه به دفعات تلاش نموده تا روشن کند، ادامه ارسال تسلیحات و تبدیل برخی کشورهای اروپایی به مسیر یا پایگاه پشتیبانی عملیات علیه خاک روسیه است، منشأ بی ثباتی خواهد بود.اکنون عملاً بخشی از زیرساخت امنیتی و جغرافیایی اروپا در خدمت درگیری اوکراین قرار گرفته است. کشورهای بالتیک، لهستان و حتی شمال اروپا به فضایی برای انتقال فناوری، رصد اطلاعاتی و فعالیت‌های مرتبط با جنگ پهپادی تبدیل شده‌اند. این وضعیت خطر کشیده شدن مستقیم اروپا به درگیری را افزایش می‌دهد.با این حال، واکنش اخیر فنلاند نشان می‌دهد که حتی برخی متحدان غرب نیز مایل نیستند خاکشان به سکوی تنش مستقیم با روسیه تبدیل شود. این مسئله را می‌توان نشانه‌ای از افزایش شکاف میان اهداف اوکراین و نگرانی‌های امنیتی اروپا دانست، زیرا بسیاری از کشورهای اروپایی به خوبی می‌دانند که هرگونه تشدید تنش با روسیه، قبل از همه امنیت و ثبات خود اروپا را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سمیه پسندیده

سمیه پسندیده

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سمیه پسندیده

سیاسی