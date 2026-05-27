رسانه: رهبر کره شمالی بر آزمایش موشک کروز تاکتیکی هدایت‌شونده با هوش مصنوعی نظارت کرد
رسانه: رهبر کره شمالی بر آزمایش موشک کروز تاکتیکی هدایت‌شونده با هوش مصنوعی نظارت کرد
کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، بر آزمایش سامانه‌های جدید تسلیحاتی مهم که توسط سازمان موشکی و آکادمی علوم دفاعی این کشور نظارت کرد. این آزمایش‌ها شامل یک سامانه... 27.05.2026
2026-05-27T08:55+0430
این موشک کروز تاکتیکی جدید از یک سامانه ناوبری خودمختار فوق‌دقیق، فناوری تطبیق نقشه زمین (TERCOM) و هدایت نهایی هوش مصنوعی برای اصابت به اهداف تا فاصله 100 کیلومتری استفاده می‌کند. کیم جونگ اون "رضایت بزرگ" خود را از نتایج ابراز کرد و گفت که این آزمایش‌ها پیشرفت فنی بزرگی در تقویت قدرت رزمی ارتش خلق کره نشان می‌دهد. وی تأکید کرد که کره شمالی به تقویت نیروی هسته‌ای و نیروهای مسلح متعارف خود برای دفاع از حاکمیت ملی و اعمال حق دفاع از خود ادامه خواهد داد.
رسانه: رهبر کره شمالی بر آزمایش موشک کروز تاکتیکی هدایت‌شونده با هوش مصنوعی نظارت کرد

کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، بر آزمایش سامانه‌های جدید تسلیحاتی مهم که توسط سازمان موشکی و آکادمی علوم دفاعی این کشور نظارت کرد. این آزمایش‌ها شامل یک سامانه پرتاب موشک سبک چندمنظوره، یک راکت توپخانه هدایت‌شونده 240 میلی‌متری با برد افزایش‌یافته و دقت اصابت هدایت‌شونده با هوش مصنوعی یک موشک کروز تاکتیکی بود.
این موشک کروز تاکتیکی جدید از یک سامانه ناوبری خودمختار فوق‌دقیق، فناوری تطبیق نقشه زمین (TERCOM) و هدایت نهایی هوش مصنوعی برای اصابت به اهداف تا فاصله 100 کیلومتری استفاده می‌کند. کیم جونگ اون "رضایت بزرگ" خود را از نتایج ابراز کرد و گفت که این آزمایش‌ها پیشرفت فنی بزرگی در تقویت قدرت رزمی ارتش خلق کره نشان می‌دهد. وی تأکید کرد که کره شمالی به تقویت نیروی هسته‌ای و نیروهای مسلح متعارف خود برای دفاع از حاکمیت ملی و اعمال حق دفاع از خود ادامه خواهد داد.
