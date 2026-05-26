https://spnfa.ir/20260526/مقامات-هواپیمایی-بلغارستان-به-بهانهای-واهی-از-تیید-پرواز-ورزشکاران-ژیمناستیک-روسیه-خودداری-کردند-29522761.html
مقامات هواپیمایی بلغارستان، به بهانهای واهی، از تأیید پرواز ورزشکاران ژیمناستیک روسیه خودداری کردند
مقامات هواپیمایی بلغارستان، به بهانهای واهی، از تأیید پرواز ورزشکاران ژیمناستیک روسیه خودداری کردند
اسپوتنیک ایران
امتناع غیرقابل توضیح مقامات هواپیمایی بلغارستان از تأیید پرواز چارتر برای ورزشکاران روسی باعث شد تیم ما برای مسابقات قهرمانی اروپا دیر برسد. 26.05.2026, اسپوتنیک ایران
2026-05-26T15:28+0430
2026-05-26T15:28+0430
2026-05-26T15:28+0430
روسیه
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/05/12/29371880_0:25:1280:745_1920x0_80_0_0_b90dc1dc6a9b8f6ea5ac83166f5a7297.jpg
امتناع غیرقابل توضیح مقامات هواپیمایی بلغارستان از تأیید پرواز چارتر برای ورزشکاران روسی باعث شد تیم ما برای مسابقات قهرمانی اروپا دیر برسد.در تاریخ 26 مه، با وجود مشکلاتی که در پرواز از استانبول وجود داشت، تیم ژیمناستیک ریتمیک روسیه سرانجام به وارنا، بلغارستان، جایی که مسابقات قهرمانی اروپا 2026 از 27 تا 31 مه برگزار میشود، رسید. پس از ورود، تیم شروع به آزمایش سکوی ژیمناستیک برای مسابقات آینده کرد.با این حال، ورود تیم روسیه به مسابقات قهرمانی اروپا به طور قابل توجهی پیچیده شد زیرا مقامات هواپیمایی بلغارستان، به بهانهای واهی، از تأیید پرواز چارتر یک شرکت هواپیمایی ترکیهای خودداری کردند. فدراسیون ژیمناستیک روسیه به دلیل کمبود بلیط در پروازهای منظم از استانبول، قصد داشت از این هواپیما برای انتقال ورزشکاران روسیه به وارنا استفاده کند.با توجه به زمان کوتاه باقی مانده تا مسابقات قهرمانی، رهبری فدراسیون ژیمناستیک روسیه به یک شرکت هواپیمایی دیگر ترکیهای، ترکیش ایرلاینز، مراجعه کرد که به سرعت هواپیمای پرواز برنامهریزی شده استانبول-وارنا را با یک هواپیمای با ظرفیت بیشتر جایگزین کرد. این امر باعث شد که کل هیئت روسی به موقع به محل برگزاری مسابقات قهرمانی اروپا برسند، که فدراسیون ژیمناستیک روسیه از این بابت صمیمانه از خطوط هوایی ترکیه قدردانی میکند.همچنین جای تعجب است که به دلیل "خطرات امنیتی" از صدور ویزا برای چندین نماینده رسانهای روسیه برای پوشش مسابقات قهرمانی اروپا در بلغارستان خودداری شد.مسابقات قهرمانی اروپا اولین مسابقه بزرگ بینالمللی برای ژیمناستهای روسیه پس از بازگشت به مسابقات خواهد بود. سهمیههای مسابقات قهرمانی جهان بر اساس نتایج مسابقات قارهای اعطا خواهد شد.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/05/12/29371880_127:0:1154:770_1920x0_80_0_0_566341bab76e3ac22f01a0de3c5f3282.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسیه
امتناع غیرقابل توضیح مقامات هواپیمایی بلغارستان از تأیید پرواز چارتر برای ورزشکاران روسی باعث شد تیم ما برای مسابقات قهرمانی اروپا دیر برسد.
در تاریخ 26 مه، با وجود مشکلاتی که در پرواز از استانبول وجود داشت، تیم ژیمناستیک ریتمیک روسیه سرانجام به وارنا، بلغارستان، جایی که مسابقات قهرمانی اروپا 2026 از 27 تا 31 مه برگزار میشود، رسید. پس از ورود، تیم شروع به آزمایش سکوی ژیمناستیک برای مسابقات آینده کرد.
با این حال، ورود تیم روسیه به مسابقات قهرمانی اروپا به طور قابل توجهی پیچیده شد زیرا مقامات هواپیمایی بلغارستان، به بهانهای واهی، از تأیید پرواز چارتر یک شرکت هواپیمایی ترکیهای خودداری کردند. فدراسیون ژیمناستیک روسیه به دلیل کمبود بلیط در پروازهای منظم از استانبول، قصد داشت از این هواپیما برای انتقال ورزشکاران روسیه به وارنا استفاده کند.
با توجه به زمان کوتاه باقی مانده تا مسابقات قهرمانی، رهبری فدراسیون ژیمناستیک روسیه به یک شرکت هواپیمایی دیگر ترکیهای، ترکیش ایرلاینز، مراجعه کرد که به سرعت هواپیمای پرواز برنامهریزی شده استانبول-وارنا را با یک هواپیمای با ظرفیت بیشتر جایگزین کرد. این امر باعث شد که کل هیئت روسی به موقع به محل برگزاری مسابقات قهرمانی اروپا برسند، که فدراسیون ژیمناستیک روسیه از این بابت صمیمانه از خطوط هوایی ترکیه قدردانی میکند.
همچنین جای تعجب است که به دلیل "خطرات امنیتی" از صدور ویزا برای چندین نماینده رسانهای روسیه برای پوشش مسابقات قهرمانی اروپا در بلغارستان خودداری شد.
مسابقات قهرمانی اروپا اولین مسابقه بزرگ بینالمللی برای ژیمناستهای روسیه پس از بازگشت به مسابقات خواهد بود. سهمیههای مسابقات قهرمانی جهان بر اساس نتایج مسابقات قارهای اعطا خواهد شد.