https://spnfa.ir/20260526/مفهوم-دفاع-مشروع-در-ادبیات-امنیتی-آمریکا-چیست-29521312.html

مفهوم دفاع مشروع در ادبیات امنیتی آمریکا چیست؟

مفهوم دفاع مشروع در ادبیات امنیتی آمریکا چیست؟

اسپوتنیک ایران

اگر معیار اقدام نظامی صرفاً احتمال تهدید باشد، عملاً مرز میان بازدارندگی و تجاوز از بین می‌رود. 26.05.2026, اسپوتنیک ایران

2026-05-26T14:06+0430

2026-05-26T14:06+0430

2026-05-26T14:06+0430

گزارش و تحلیل

ایران

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/01/04/27317294_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_9c1c62936d1b6e34c6d55cf580140e8d.jpg

علی شیر یزدانی، کارشناس مسائل بین‌الملل در گفت‌وگو با اسپوتنیک اظهار داشت: در بحران اخیر، فارغ از حملات نظامی یکی از چالش‌های اصلی‌ چالش تغییر تدریجی مفهوم دفاع مشروع در ادبیات امنیتی آمریکا و اسرائیل است.به گفته او، طبق منشور سازمان ملل، حق دفاع از خود زمانی قابل استناد است که یک تهدید واقعی، فوری و اثبات‌پذیر وجود داشته باشد، اما در سال‌های اخیر واشنگتن مفهوم تهدید قریب‌الوقوع را به شکلی تفسیر کرده که حتی احتمال یا گمانه‌زنی اطلاعاتی نیز می‌تواند مبنای اقدام نظامی قرار گیرد. این مسئله به‌ویژه در مورد حملات متعدد اخیر به جنوب ایران اهمیت دارد، زیرا تا پیش از آغاز جنگ سوم هیچ سند علنی و اظهارات قاطعی درباره تصمیم ایران برای حمله مستقیم به نیروهای آمریکایی منتشر نشده بود.یزدانی گفت، آنچه امروز می‌تواند باعث نگرانی برخی از بازیگران بین‌المللی باشد، شکل‌گیری یک استاندارد دوگانه در نظام امنیت جهانی است. از یک سو، آمریکا و متحدانش حملات پیش‌دستانه خود را با استناد به داده‌های اطلاعاتی توجیه می‌کنند، اما از سوی دیگر همین منطق را برای رقبای خود نمی‌پذیرند. او تأکید می‌کند که اگر معیار اقدام نظامی صرفاً احتمال تهدید باشد، عملاً مرز میان بازدارندگی و تجاوز از بین می‌رود و هر کشوری می‌تواند اقدامات نظامی خود را ذیل مفهوم دفاع مشروع تعریف کند.وی تصریح کرد، این روند در بلندمدت می‌تواند مشروعیت حقوق بین‌الملل را تضعیف کرده و زمینه را برای درگیری‌های مکرر در مناطق حساس جهان فراهم کند.یزدانی همچنین معتقد است که حملات محدود آمریکا در جنوب ایران بیش از آنکه نشانه تمایل واشنگتن به یک جنگ فراگیر باشد، بخشی از راهبرد مدیریت فشار و حفظ بازدارندگی در منطقه است.وی تصریح کرد، آمریکا تلاش می‌کند همزمان دو پیام ارسال کند. نخست به ایران که خطوط قرمز امنیتی واشنگتن همچنان پابرجاست، و دوم به متحدان منطقه‌ای خود که آمریکا هنوز آماده مداخله نظامی برای حفظ موازنه قدرت است. با این حال، به گفته این کارشناس، خطر اصلی در چنین شرایطی، اشتباه محاسباتی و خروج تدریجی تنش‌ها از کنترل است، زیرا در فضایی که هر اقدام با عنوان دفاع پیش‌دستانه توجیه می‌شود، امکان تبدیل درگیری‌های محدود به یک بحران گسترده منطقه‌ای افزایش پیدا می‌کند.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران

ایران