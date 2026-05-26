"روس اوبورون اکسپورت" جدیدترین محصولات صنایع دفاعی روسیه را در نمایشگاه ایمنی معرفی کرد
26 مه 2026، شرکت "روس اوبورون اکسپورت" (بخشی از Rostec) مشارکت خود را در نخستین نمایشگاه بین‌المللی ایمنی به میزبانی شورای امنیت فدراسیون روسیه در مجموعه "Live Arena" در منطقه مسکو آغاز کرد.این شرکت غرفه‌ای به مساحت بیش از 600 متر مربع شامل محوطه نمایش استاتیک و غرفه داخلی برپا کرده است. از جمله مهمترین محصولات جدید:— سامانه توپخانه ضدهوایی "Citadel" برای حفاظت از تأسیسات در برابر پهپادها — رادار "Harmon-ME" (برد تا 60 کیلومتر، قابلیت مبارزه ضدهدف‌های توپخانه‌ای)— سامانه سیار "Silok" برای مقابله با پهپادها — خودروهای زرهی "Kombat" و "Shturm"، برف‌رو-باتلاق‌پیمای ZGT-3466 — سامانه تک‌تیراندازی Specter — سامانه بازرسی ترکیبی "Portal-3" برای کشف سلاح، مواد منفجره، مواد مخدر و مواد خطرناک — سامانه سایبری مبتنی بر شبکه عصبی با نظارت 24 ساعتهدیگر تجهیزات به نمایش درآمده شامل سامانه پدافندی "Tor-M2KM"، پهپادهای "Lancet-E"، "Kub-2E"، "SKAT 350M"، "Goliath"، "Karakurt"، و انواع سلاح‌های سبک (کلاشنیکف، تپانچه لبدف، مسلسل دستی PPK-20 و غیره) است.در برنامه تجاری این نمایشگاه، دیدار با شرکا و میزگردهای مشترک با نهادهای فدرال و شورای امنیت روسیه پیش‌بینی شده است.این نمایشگاه تا 29 مه ادامه دارد.اطلاعات بیشتر در وب‌سایت رسمی: www.roe.ru
12:06 26.05.2026 (بروز رسانی شده: 14:06 26.05.2026)
