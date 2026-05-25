مسکو: به زودی روسیه حملات سیستماتیکی را علیه تأسیسات مجتمع نظامی-صنعتی اوکراین در کی یف آغاز می‌کند

اسپوتنیک ایران

وزارت خارجه روسیه تأکید کرد که حمله نیروهای مسلح اوکراین به خوابگاهی در استاروبیلسک "آخرین ضربه" بود. این حملات شامل مکان‌های خاصی می‌شود که پهپادها در آنجا... 25.05.2026, اسپوتنیک ایران

2026-05-25T17:14+0430

عملیات ویژه روسیه در اوکراین

وزارت خارجه روسیه تأکید کرد که حمله نیروهای مسلح اوکراین به خوابگاهی در استاروبیلسک "آخرین ضربه" بود. این حملات شامل مکان‌های خاصی می‌شود که پهپادها در آنجا طراحی، تولید، برنامه‌ریزی و برای استفاده آماده می‌شوند و توسط رژیم کی یف با کمک متخصصان ناتو که مسئول تأمین قطعات، ارائه اطلاعات و هدف‌گیری هستند، مورد استفاده قرار می‌گیرند. این حملات هم مراکز تصمیم‌گیری و هم پست‌های فرماندهی را هدف قرار خواهند داد. وزارت امور خارجه به شهروندان خارجی، از جمله نیروهایدیپلماتیک، هشدار داد که در اسرع وقت کی یف را ترک کنند و به ساکنان شهر هشدار داد که از زیرساخت‌های نظامی و اداری دوری کنند.

اسپوتنیک ایران

