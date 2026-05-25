سرویس امنیت فدرال روسیه از حمله تروریستی به یک کشتی حامل گاز جلوگیری کرد

اسپوتنیک ایران

نیروهای امنیتی مین‌های مغناطیسی متصل به قسمت بیرونی موتورخانه کشتی آرنیوس را کشف کردند که از آنتورپ به اوست-لوگا رسیده بود. 25.05.2026, اسپوتنیک ایران

2026-05-25T13:29+0430

نیروهای امنیتی مین‌های مغناطیسی متصل به قسمت بیرونی موتورخانه کشتی آرنیوس را کشف کردند که از آنتورپ به اوست-لوگا رسیده بود.کارشناسان تأیید کردند که این کشتی حامل گاز نمی‌توانسته در روسیه مین‌گذاری شده باشد. در بلژیک، این کشتی ظاهراً به دلیل اعتصاب در بندر آنتورپ به مدت یک روز توقیف شد.سایر بیانیه‌های کلیدی سرویس امنیت فدرال روسیه در مورد حمله تروریستی خنثی شده به یک کشتی حامل گاز که از بلژیک به بندر اوست-لوگا آمده بود:مین‌های مغناطیسی ساخت یک کشور عضو ناتو بر روی کشتی که از بلژیک به بندر اوست-لوگا آمده بود، نصب شده بودند؛مین‌های کشتی که از بلژیک به بندر اوست-لوگا آمده بود، نمی‌توانستند در آب‌های سرزمینی روسیه نصب شده باشند؛کشتی مین‌گذاری شده از بلژیک قرار بود از بندر اوست-لوگا به مقصد ترکیه حرکت کند؛مواد منفجره موجود در هر مین کشتی از بلژیک تقریباً 7 کیلوگرم وزن داشت؛کشتی که با مین به بندر اوست-لوگا رسیده بود، حدود یک روز و نیم در بلژیک لنگر انداخت که ظاهراً به دلیل اعتصاب کارگران بندر بوده است؛کمیته تحقیقات پرونده‌ای مبنی بر تلاش برای حمله تروریستی در رابطه با کشف مین‌ها در کشتی که از بلژیک آمده بود، تشکیل داده است.

