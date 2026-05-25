بقائی: تضمینی برای پایبندی طرف مقابل وجود ندارد

اسپوتنیک ایران

تغییرات مکرر مواضع مقامات آمریکایی را شاهد هستیم. 25.05.2026, اسپوتنیک ایران

2026-05-25T14:10+0430

به گزارش شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در تهران، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری هفتگی خود گفت: تضمینی برای پایبندی به طرف مقابل وجود ندارد. ما کارهای مهمی داریم و اگر بخواهیم پاسخ به توئیت ها و عکس‌ها بدهیم، به کارهای مهمتر نمی رسیم. ما متمرکز بر طراحی و پیشبرد بهترین شیوه ها برای صیانت از منافع ملی ایران هستیم. ما سبک خودمان را داریم و قرار نیست روش دشمن را کپی برداری کنیم.وی ضمن تاکید بر اینکه توقف جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان در متن توافق احتمالی وجود دارد، بیان کرد:کسی نمی‌تواند ادعا بکند به توافق نزدیک شده‌ایم، تغییرات مکرر مواضع مقامات آمریکایی هر گفتگویی را دچار اشکال می‌کنداین تحولات که در چند روز اخیر خبری شد، نتیجه چند هفته گفتگو از طریق میانجی پاکستانی است. برخی کشورهای دیگر نیز در این مدت نقش داشتند. بنابراین اینکه در زمینه بسیاری از موضوعات مورد گفتگو ما به جمع‌بندی رسیده‌ایم، امر درستی است، اما اینکه بگوییم این به معنای امضای یک توافق قریب‌الوقوع است، کسی نمی‌تواند چنین ادعایی بکند.سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت:تغییرات مکرر مواضع مقامات آمریکایی را شاهد هستیم. این روند هر گفتگویی را دچار اشکال می‌کند. با این حال، ما همانطور که در میدان نبرد با اقتدار عمل کردیم، در عرصه دیپلماسی نیز با چشمان باز و با در نظر داشتن تجارب پیشین برای صیانت از منافع ملی ایران کوشش خواهیم کرد.وی افزود:فعلا برنامه ای برای سفر به پاکستان یا سفر هیئتی پاکستانی به ایران را نداریم.اسماعیل بقایی، بار دیگر تاکید کرد که مذاکرات صرفا بر سر رفع محاصره، بازگشایی تنگه هرمز و توقف قطعی و دائمی جنگ است و مسائل هسته ای در آینده مورد گفتگو قرار میگیرد.

اسپوتنیک ایران

شیوا آبشناس

