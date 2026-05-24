جزئیات توافق احتمالی ایران و آمریکا

شخص نتانیاهو و لابی اسرائیل در آمریکا که بسیار قدرتمند و پرنفوذ در ساختار تصمیم‌گیری آمریکا هستند. 24.05.2026, اسپوتنیک ایران

2026-05-24T13:51+0430

محمد مهدی ملکی، کارشناس مسائل بین الملل، در خصوص گفتگو ها و احتمال توافق میان ایران و آمریکا، به شیوا آبشناس خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت:بر اساس آنچه از اخبار و گزارشات رسمی و غیررسمی منتشرشده در محافل رسانه‌ای داخل و خارج از کشور و همچنین شنیده‌هایی که حتی از منابع نزدیک به تیم مذاکره‌کننده ایرانی به دست آمده، مجموع رایزنی‌های بین دو طرف به اینجا رسیده که هیئت مذاکره‌کننده آمریکا از برخی مواضع خود عقب‌نشینی کرده است.این را هم بایستی لحاظ کنیم که یکی از موانع عدم حصول توافق و تفاهم کلی میان ایران و آمریکا در چند روز یا چند هفته پس از آتش‌بس، زیاده‌خواهی و مطالبات حداکثری طرف آمریکایی بود که به نوعی می‌توان گفت کمافی‌السابق با رویکرد زیاده‌طلبانه خود، مانع‌تراشی‌هایی را بر سر راه توافق ایجاد کرده بودند.البته با ژست مذاکره‌طلبی و تمایل به مسیر دیپلماتیک، این موضوع را از طریق تبلیغات رسانه‌ای و همچنین آنچه آقای ترامپ به‌ویژه در شبکه اجتماعی ایکس مطرح می‌کند، دنبال کرده و تلاش می‌کند خود را فردی مذاکره‌دوست و گفت‌وگوطلب نشان دهد، در حالی که در واقع چنین نیست. وی تاکید کرد:حداقل این است که شخص نتانیاهو و لابی اسرائیل در آمریکا که بسیار قدرتمند و پرنفوذ در ساختار تصمیم‌گیری آمریکا هستند، چنین تمایلی نداشته و ندارند و بیشتر به سمت این گرایش دارند که احتمالاً شیطنت یا تجاوز دیگری را علیه تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران دنبال کنند.این کارشناس مسائل بین الملل ضمن بیان اینکه طرف آمریکایی از برخی مواضع زیاده‌خواهانه و رویکرد قبلی خود عقب‌نشینی کرده است، اظهار داشت:هرچند گویا دو طرف به یک‌سری تفاهمات کلی دست پیدا کرده‌اند و شاید طی ساعات آینده این موضوع از سوی هر دو طرف اعلام شود. این را هم باید لحاظ کنیم که آقای ترامپ در شبکه اجتماعی خود از یک توافق خوب با ایران سخن گفته است. این توافق خوب از منظر آمریکا یک مفهوم و معنا دارد و از منظر ایران معنایی دیگر، و هر یک می‌توانند تفسیر و تعبیر خود را از آن داشته باشند. این موضوع می‌تواند به‌عنوان خوراک داخلی و برای اقناع افکار عمومی داخل کشور، چه از سوی طرف ایرانی و چه از سوی طرف آمریکایی، مطرح شود. بنابراین نوع بیان آن از سوی هر یک از دو طرف می‌تواند متفاوت باشد.البته که بر سر برخی موضوعات کماکان اختلاف‌نظر وجود دارد. یکی از این موارد، بحث هسته‌ای است که ایران به هیچ عنوان حاضر به ورود به برخی مطالبات طرف مقابل در این حوزه نیست و طرف مقابل نیز کماکان اصرار می‌کند. ذیل این بحث، موضوع درصد غنی‌سازی ایران، خروج یا عدم خروج مواد اورانیوم غنی‌شده از ایران و جزئیاتی از این دست مطرح است. همچنین یکی از شروط اصلی ایران، آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده و واریز این منابع مالی است که به‌عنوان پیش‌شرط اصلی برای ورود به بحث مذاکره مطالبه شده و این موضوع همچنان از موارد اختلافی میان دو طرف است. ایران از طرف آمریکایی خواسته اقداماتی را در راستای اعتمادسازی انجام دهد و باید دید جزئیات این موضوع از سوی هر یک از دو طرف به چه ترتیب بیان خواهد شد، چه مکانیزمی برای اجرا و تحقق آن در نظر گرفته می‌شود و چه تضمین‌هایی از سوی طرف آمریکایی به طرف ایرانی ارائه شده که این تفاهم اولیه، به نظر می‌رسد، بر مبنای آن شکل گرفته است.محمد مهدی ملکی، بحث مدیریت و چگونگی مدیریت تنگه هرمز را همچنان از موضوعات مورد اختلاف جدی دو طرف دانست و بیان کرد:در نهایت، بحث محاصره دریایی آمریکا و همچنین آنچه به توقف فوری جنگ علیه ایران و در سایر جبهه‌های منطقه، از جمله حزب‌الله لبنان، مربوط می‌شود، همچنان از مطالبات و خواسته‌های اصلی ایران به شمار می‌رود. این تفاهم اولیه احتمالی میان ایران و آمریکا را نیز باید در نظر گرفت که بازیگران زیادی در منطقه طی این مدت تلاش کرده‌اند زمینه آن را فراهم کنند و شاهد تماس‌های فشرده، گفت‌وگوها و رایزنی‌های سطح بالای دیپلماتیک میان طرفین میانجی گر بودیم.

شیوا آبشناس

