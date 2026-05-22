پوتین حمله نیروهای مسلح اوکراین به خوابگاه دانشجویی در جمهوری خلق لوگانسک را محکوم کرد
رئیسجمهور روسیه: گزارشهایی از روسای جمهوری خلق لوگانسک، وزارت دفاع، وزارت موقعیتهای اضطراری و سرویس امنیت فدرال روسیه در مورد حمله در استاروبلسک شنیده است. 22.05.2026
2026-05-22T18:09+0430
پوتین حمله نیروهای مسلح اوکراین به خوابگاه دانشجویی در جمهوری خلق لوگانسک را محکوم کرد
18:01 22.05.2026 (بروز رسانی شده: 18:09 22.05.2026)
رئیسجمهور روسیه: گزارشهایی از روسای جمهوری خلق لوگانسک، وزارت دفاع، وزارت موقعیتهای اضطراری و سرویس امنیت فدرال روسیه در مورد حمله در استاروبلسک شنیده است.
ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، اعلام کرد که تعداد کشتهشدگان حمله نیروهای مسلح اوکراین به خوابگاه در شهر استاروبلسک به 6 نفر افزایش یافته است.
پوتین ادعاهایی مبنی بر اینکه اصابت پهپاد نیروهای مسلح اوکراین به کالج استاروبلسک میتواند نتیجه پدافند هوایی یا جنگ الکترونیکی باشد را رد کرد.
دیگر اظهارات ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه:
این حمله در سه موج رخ داد؛ هیچ تأسیسات نظامی در نزدیکی وجود ندارد.
حمله نیروهای مسلح اوکراین به خوابگاه در جمهوری خلق لوگانسک تصادفی نبود.
حمله نیروهای مسلح اوکراین به خوابگاه نشان داد که روسیه با چه کسی سر و کار دارد.
وضعیت جبهه برای نیروهای مسلح اوکراین از دشوار به فاجعه بار تبدیل می شود؛ نه کمک های غربی و نه بسیج اجباری به آنها کمکی نمی کند.
فرار از خدمت در نیروهای مسلح اوکراین فاجعه بار می شود.
پوتین از پرسنل ارتش اوکراین خواست که دستورات جنایتکارانه خونتای نامشروع و فاسد را اجرا نکنند.