نیروهای مسلح اوکراین بچه ها را هدف قرار دادند

اسپوتنیک ایران

پهپادهای اوکراینی شبانه به یک ساختمان آموزشی و خوابگاه در جمهوری لوهانسک حمله کردند و 35 نفر را زخمی کردند. امدادگران در حال جستجوی افراد گرفتار در زیر آوار... 22.05.2026, اسپوتنیک ایران

2026-05-22T09:30+0430

عملیات ویژه روسیه در اوکراین

روسیه

پهپادهای اوکراینی شبانه به یک ساختمان آموزشی و خوابگاه در جمهوری لوهانسک حمله کردند و 35 نفر را زخمی کردند. امدادگران در حال جستجوی افراد گرفتار در زیر آوار هستند. در زمان حمله، 86 نوجوان 14 تا 18 ساله در ساختمان بودند.نیروهای مسلح اوکراین با استفاده از پهپادها، ساختمان دانشگاه و خوابگاه کالج حرفه‌ای استاروبیلسک در لوهانسک را شبانه هدف قرار دادند؛ سی و پنج نفر با درجات مختلف زخمی شدند؛ به گزارش پاسچنیک، 86 نوجوان 14 تا 18 ساله در زمان حمله پهپاد دشمن در خوابگاهی در استاروبیلسک بودند؛ به گفته فرماندار منطقه، ساختمان‌های اداری، فروشگاه‌ها و خانه‌های شخصی نیز در این شهر آسیب دیده‌اند؛ یک مرد در یکی از خانه‌ها مجروح شد و کمک‌های پزشکی دریافت کرد؛ به گزارش سرویس مطبوعاتی وزارت موقعیت‌های اضطراری روسیه، امدادگران سه نفر را از زیر آوار خوابگاه یک کالج در استاروبیلسک، لوهانسک، پس از حمله پهپاد دشمن بیرون کشیدند.

اسپوتنیک ایران

