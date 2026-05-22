عملیات ویژه روسیه در اوکراین
روسیه در تاریخ 24 فوریه عملیات ویژه در اوکراین را آغاز کرد. ولادیمیر پوتین هدف از این عملیات را "حمایت از مردمی خواند که به مدت هشت سال مورد قلدری و نسل کشی رژیم کی یف قرار گرفته اند."
نیروهای مسلح اوکراین بچه ها را هدف قرار دادند
پهپادهای اوکراینی شبانه به یک ساختمان آموزشی و خوابگاه در جمهوری لوهانسک حمله کردند و 35 نفر را زخمی کردند. امدادگران در حال جستجوی افراد گرفتار در زیر آوار... 22.05.2026, اسپوتنیک ایران
09:30 22.05.2026 (بروز رسانی شده: 10:34 22.05.2026)
پهپادهای اوکراینی شبانه به یک ساختمان آموزشی و خوابگاه در جمهوری لوهانسک حمله کردند و 35 نفر را زخمی کردند. امدادگران در حال جستجوی افراد گرفتار در زیر آوار هستند. در زمان حمله، 86 نوجوان 14 تا 18 ساله در ساختمان بودند.
نیروهای مسلح اوکراین با استفاده از پهپادها، ساختمان دانشگاه و خوابگاه کالج حرفه‌ای استاروبیلسک در لوهانسک را شبانه هدف قرار دادند؛ سی و پنج نفر با درجات مختلف زخمی شدند؛
به گزارش پاسچنیک، 86 نوجوان 14 تا 18 ساله در زمان حمله پهپاد دشمن در خوابگاهی در استاروبیلسک بودند؛
به گفته فرماندار منطقه، ساختمان‌های اداری، فروشگاه‌ها و خانه‌های شخصی نیز در این شهر آسیب دیده‌اند؛
یک مرد در یکی از خانه‌ها مجروح شد و کمک‌های پزشکی دریافت کرد؛
به گزارش سرویس مطبوعاتی وزارت موقعیت‌های اضطراری روسیه، امدادگران سه نفر را از زیر آوار خوابگاه یک کالج در استاروبیلسک، لوهانسک، پس از حمله پهپاد دشمن بیرون کشیدند.
