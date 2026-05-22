https://spnfa.ir/20260522/نیروهای-مسلح-اوکراین-بچه-ها-را-هدف-قرار-دادند-29445415.html
نیروهای مسلح اوکراین بچه ها را هدف قرار دادند
نیروهای مسلح اوکراین بچه ها را هدف قرار دادند
اسپوتنیک ایران
پهپادهای اوکراینی شبانه به یک ساختمان آموزشی و خوابگاه در جمهوری لوهانسک حمله کردند و 35 نفر را زخمی کردند. امدادگران در حال جستجوی افراد گرفتار در زیر آوار... 22.05.2026, اسپوتنیک ایران
2026-05-22T09:30+0430
2026-05-22T09:30+0430
2026-05-22T10:34+0430
عملیات ویژه روسیه در اوکراین
روسیه
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/05/16/29445865_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cb95ee77519406999fc4fbf0323e3a6b.jpg
پهپادهای اوکراینی شبانه به یک ساختمان آموزشی و خوابگاه در جمهوری لوهانسک حمله کردند و 35 نفر را زخمی کردند. امدادگران در حال جستجوی افراد گرفتار در زیر آوار هستند. در زمان حمله، 86 نوجوان 14 تا 18 ساله در ساختمان بودند.نیروهای مسلح اوکراین با استفاده از پهپادها، ساختمان دانشگاه و خوابگاه کالج حرفهای استاروبیلسک در لوهانسک را شبانه هدف قرار دادند؛ سی و پنج نفر با درجات مختلف زخمی شدند؛ به گزارش پاسچنیک، 86 نوجوان 14 تا 18 ساله در زمان حمله پهپاد دشمن در خوابگاهی در استاروبیلسک بودند؛ به گفته فرماندار منطقه، ساختمانهای اداری، فروشگاهها و خانههای شخصی نیز در این شهر آسیب دیدهاند؛ یک مرد در یکی از خانهها مجروح شد و کمکهای پزشکی دریافت کرد؛ به گزارش سرویس مطبوعاتی وزارت موقعیتهای اضطراری روسیه، امدادگران سه نفر را از زیر آوار خوابگاه یک کالج در استاروبیلسک، لوهانسک، پس از حمله پهپاد دشمن بیرون کشیدند.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/05/16/29445865_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_01997e066454b80a78cdece933a9cfcb.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسیه
پهپادهای اوکراینی شبانه به یک ساختمان آموزشی و خوابگاه در جمهوری لوهانسک حمله کردند و 35 نفر را زخمی کردند. امدادگران در حال جستجوی افراد گرفتار در زیر آوار هستند. در زمان حمله، 86 نوجوان 14 تا 18 ساله در ساختمان بودند.
نیروهای مسلح اوکراین با استفاده از پهپادها، ساختمان دانشگاه و خوابگاه کالج حرفهای استاروبیلسک در لوهانسک را شبانه هدف قرار دادند؛ سی و پنج نفر با درجات مختلف زخمی شدند؛
به گزارش پاسچنیک، 86 نوجوان 14 تا 18 ساله در زمان حمله پهپاد دشمن در خوابگاهی در استاروبیلسک بودند؛
به گفته فرماندار منطقه، ساختمانهای اداری، فروشگاهها و خانههای شخصی نیز در این شهر آسیب دیدهاند؛
یک مرد در یکی از خانهها مجروح شد و کمکهای پزشکی دریافت کرد؛
به گزارش سرویس مطبوعاتی وزارت موقعیتهای اضطراری روسیه، امدادگران سه نفر را از زیر آوار خوابگاه یک کالج در استاروبیلسک، لوهانسک، پس از حمله پهپاد دشمن بیرون کشیدند.