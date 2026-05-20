کارشناس: نزدیکی بیش از پیش تهران، مسکو و پکن می‌تواند موجب تغییر رفتار بسیاری از بازیگران منطقه شود

اسپوتنیک ایران

اشکان ممبینی، کارشناس مسائل بین‌الملل، در خصوص سفر رییس جمهور روسیه به پکن به شیوا آبشناس خبرنگار اسپوتنیک در تهران چنین گفت: 20.05.2026, اسپوتنیک ایران

از منظر منطقه‌ای نیز، نزدیکی بیش از پیش تهران، مسکو و پکن می‌تواند موجب تغییر رفتار بسیاری از بازیگران منطقه شود.کشورهای منطقه اکنون به‌وضوح مشاهده می‌کنند که مرکز ثقل قدرت جهانی به‌تدریج از غرب به شرق در حال انتقال است و آینده معادلات سیاسی و اقتصادی جهان بیش از گذشته در آسیا رقم خواهد خورد.وی افزود:در مقابل، آمریکا با بحران فزاینده کاهش نفوذ جهانی مواجه است. شکست در مهار ایران، ناکامی در ایجاد اجماع بین‌المللی علیه محور مقاومت و افزایش همکاری میان قدرت‌های شرقی، واشنگتن را در شرایطی قرار داده که بیش از هر زمان دیگری با خطر انزوای ژئوپلتیکی روبه‌رو است.این کارشناس مسائل بین الملل معتقد است، حضور پوتین در پکن را باید نماد آشکار انتقال تدریجی مرکز ثقل قدرت از غرب به شرق دانست و همچنین اظهار داشت:روندی که با افزایش هماهنگی میان ایران، چین و روسیه شتاب بیشتری گرفته است. در شرایطی که آمریکا پس از ناکامی‌های اخیر با کاهش نفوذ منطقه‌ای و بین‌المللی مواجه شده، قدرت‌های شرقی در حال شکل‌دهی به موازنه‌ای جدید هستند که می‌تواند آینده معادلات خاورمیانه و حتی نظام بین‌الملل را دگرگون کند.وی تاکید کرد:بر این اساس، سفر پوتین به چین را باید بخشی از روند بزرگ‌تری دانست که هدف آن تثبیت نظم جدید جهانی با محوریت قدرت‌های شرقی است؛ نظمی که در آن، ایران، چین و روسیه به‌عنوان شرکای راهبردی و جدایی‌ناپذیر، نقش مهمی در شکل‌دهی آینده منطقه و جهان ایفا خواهند کرد.

شیوا آبشناس

